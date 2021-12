En person funnet død etter brann i Tromsø

Brannen ble varslet ved 22-tida tirsdag kveld, og store styrker fra nødetatene var raskt på plass ved huset som ligger på Kvaløysletta utenfor Tromsøya.

To personer er registrert som bosatt på adressen. Kort etter midnatt bekreftet politiet overfor NRK at de to er funnet av røykdykkere.

En av dem er bekreftet omkommet og den andre er sendt til sykehus med ukjent skadeomfang.

Det bekrefter politiet overfor NRK. De bekrefter også at pårørende er varslet.

Det var stor røykutvikling og åpne flammer på stedet.

Huset ligger tett opptil nabohusene som ble evakuert fordi det en stund var spredningsfare.

På Twitter skriver politiet at brannvesenet nå har kontroll, og at politiet har igangsatt etterforskning.