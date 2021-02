Lørdag ble en nederlandsk underoffiser funnet omkommet i en militærleir i Øverbygd i Målselv.

– Det var et uventet dødsfall fra en relativt ung mann. Det går sterkt inn på avdelinga hans som er her, sier talsmann for Hæren, Eirik Skomedal.

Den 42 år gamle underoffiseren er sendt rutinemessig til Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø for obduksjon. Forsvaret sier de ikke vil spekulere i dødsårsaken.

– Ansatte i Forsvaret holder seg i god form, og er sunne og friske. Derfor er dette uventet, sier Skomedal.

Han ble funnet død i senga si på brakka av medsoldater, og erklært død av lege på stedet.

– Det er ikke så vidt meg bekjent noen grunn til å anta straffbare forhold. Men vi har ikke konkludert ennå, sier jourhavende jurist Marie Lygre til Forsvarets forum.

Soldaten fra Nederland var en av de 3000 utenlandske soldatene som ankom indre Troms i begynnelsen av januar, i forkant av vinterøvelsen Joint Viking.

Eirik Skomedal, talsperson for Hæren. Foto: Malin Straumsnes

Sterkt berørt av hendelsen

Både nederlandsk militærpoliti og norsk sivilt politi etterforsker saken.

– De kan språket og vil ha interesse av å etterforske saken for sitt lands myndigheter. I saker med militært personell er det bilaterale og multilaterale avtaler vi må forholde oss til, sier Lygre til avisen.

Til NRK sier det nederlanske forsvaret at de ikke kan gå ut med mer informasjon om den avdøde.

- Vi har sendt et team med eksperter til Norge, som ankommer mandag, sier løytnant Mike Hofman.

Den omkomne er ifølge talsmann i Hæren en høyt anerkjent soldat i Nederland.

– Troppen er veldig berørt. De er sterkt knyttet til hverandre, sier Skomedal.

Soldaten har tidligere på dagen lørdag vært i kontakt med sine medsoldater, før han klokken 17:30 ble funnet død. Han hadde vært på rommet hele dagen.

– Han etterlater seg kone og barn, sier Skomedal.

Kollegene blir nå ivaretatt av det nederlandske Forsvaret.

Hele den nederlandske avdelingen skal etter planen være ute av landet i midten av mars. Forsvaret bekreftet søndag at ingen av de 500 gjenværende nederlandske soldatene er smittet av korona.

Falske rykter om hendelsen

Det går flere rykter i nederlandsk media om hendelsen, men ifølge talsmann for Hæren så stemmer ikke disse.

Den nederlandske avisen AD melder at soldaten nettopp hadde kommet tilbake etter ti dager med tung vintertrening. Det er feil.

Den nederlandske avisen De Telegraaf melder at det skal ha vært en fest med 200 nederlandske soldater. Men vaktene på militærleiren sier det har vært rolig i helga, og ingen festligheter.

– Det har ikke vært en slik fest her. De nederlandske soldatene forholder seg til norske føringer hva gjelder covid-19, med små kohorter som ikke blander seg sammen, sier Skomedal.

De nederlandske soldatene holder til i Øverbygd i Målselv, ikke langt fra Skjold militærleir (bildet). Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret / Ole-Sverre Haugli/Forsvaret

Skulle forlate landet

I begynnelsen av januar landet de første av 3000 utenlandske soldater på den militære delen av Bardufoss lufthavn i Indre Troms. Til sammen 10.000 soldater skulle delta i årets øvelse Joint Viking i mars.

Noen dager etter ankomst testet flere av de utenlandske soldatene positivt for covid-19. Det endte med at nesten 100 soldater fikk påvist korona.

Den krevende smittesituasjonen i landet, og påvist mutert virus i Nordre Follo, førte til at storøvelsen i Nord-Norge ble avlyst.