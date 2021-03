Kvinnene er tidligere ektefelle og samboer av mannen.

Mannen i 30-årene dømmes til 10 års forvaring med en minstetid på seks år og åtte måneder.

Mannen voldtok og truet kvinnene over flere år. Ifølge dommen var mannens atferd voldelig. Han har også truet kvinnene ved flere anledninger. Kvinnene fryktet mannen, og mannen har ifølge dommen utnyttet denne frykten.

En av kvinnene har ved flere anledninger gitt opp å gjøre motstand av frykt for at det skulle bli verre, og av frykt for sitt eget liv.

Tiltalt for bortføring

Mannen er også tiltalt for bortføring av en av kvinnene, ved å holde henne over munnen og beordre henne inn i hans bil.

– Det er en sjelden alvorlig sak. At mannen fikk 10 års forvaring sier litt om alvorlighetsgraden, sier statsadvokat Tor Børge Nordmo.

Volden, truslene og voldtektene har foregått over flere år. En av kvinnene, hans daværende ektefelle, ble truet med å bli voldtatt hver dag frem til hun flyttet.

Mannen har også forsøkt å få en av kvinnene trekke anmeldelsen mot han, endre forklaring, samt oppheve besøksforbudet. Mannen har også krenket besøksforbudet.

Hva er forvaring? Ekspandér faktaboks En type straff der hovedformålet er å beskytte samfunnet mot en farlig lovbryter.

Sones i forvaringsanstalt, vanligvis på Ila.

En som finnes skyldig i å ha begått et alvorlig voldslovbrudd, seksuallovbrudd, frihetsberøvelse, ildspåsettelse eller et annet alvorlig lovbrudd som krenket andres liv, helse eller frihet, kan idømmes forvaring i stedet for fengselsstraff.

Det må være en nærliggende fare for at den dømte på ny vil begå en slik alvorlig forbrytelse.

Straffen har ikke en endelig slutt-tid. Domstolen vurderer om den dømte kan prøveløslates når minstetiden utløper.

Løslatelse forutsetter at det ikke lenger er en nærliggende fare for at han eller hun på ny vil begå en slik alvorlig forbrytelse. Den forvaringsdømte kan vurderes på nytt når forvaringstiden utløper.

Hvis domstolen konkluderer med at gjentagelsesfaren er til stede, kan rammen forlenges med inntil fem år av gangen. Det er ingen øvre grense for forvaring, slik at straffen kan vare livet ut.

Kilde: snl.no/ Kriminalomsorgen

Kontaktforbud

I tillegg til fengselsstraffen forbys mannen å på noen måte kontakte de to kvinnene igjen. Han ilegges kontaktforbud med begge kvinnene i fem år. I tillegg må han betale de to henholdsvis 150.000 og 250.000 kroner i erstatning.

Han mister i tillegg førerkortet for alltid.

Mannen dømmes ikke til å betale saksomkostninger.

NRK har foreløpig ikke fått tak i mannens forsvarer.