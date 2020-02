Kommunen innrømmer svikt etter at en kvinne brøt seg inn og tente på et hus i Nordreisa

Politiet fikk melding om hendelsen i Sørkjosen i Nordreisa klokken 01:49 natt til tirsdag.

– Beboeren i huset ringte politiet om at noen hadde brutt seg inn i huset, og fortalte at det kunne høres lyder. Vi ber beboeren komme seg ut av huset, og holder kontakten med melder. I løpet av samtalen utløses brannalarmen, og igjen ber vi beboeren komme seg ut av huset. Etter noen minutter står huset i full fyr.

Det forteller operasjonsleder Per Arve Aas i Troms politidistrikt til NRK.

Ei kvinne i 20-årene ble pågrepet av politiet på stedet etter kort tid. Etter det politiet kjenner til er ikke vedkommende i slekt med dem som bor i huset. Om det er en relasjon mellom partene er Aas ikke kjent med.

– Det er klart at dette oppleves svært dramatisk for de involverte. Vi kan bare tenke oss hvordan det er å våkne opp midt på natten av et innbrudd, og deretter står huset i full fyr.

Kvinnen blir mest sannsynlig fremstilt for varetektsfengsling i Nord-Troms tingrett.

Foto: Jan-Petter Jørgensen

– Kommunen legger seg langflat

– Det er ikke til å stikke under en stol at her er det rutiner som har svikta. Denne tjenesten har kommunen ansvar for så her må vi legge oss langflat, sier ordføreren i Nordreisa kommune, Hilde Anita Nyvoll.

Ifølge ordføreren har den 20-år gamle kvinnen hoppet ut av et vindu på en kommunal bolig hvor badet ble renovert. Deretter brøt kvinnen seg inn i et hus før hun tente på huset.

– Det er en alvorlig hendelse når et hus blir påtent og det er folk i huset. Dette tar kommunen svært alvorlig.

Ordføreren forteller at kommunen ble varslet natt til tirsdag og kort tid etter ble det etablert et kriseteam på rådhuset.

– Det viktigste nå er å skape trygghet for alle våre innbyggere. Her er det mange berørte og pårørende parter som vi skal ta vare på. Så må vi finne ut hva som har skjedd slik at det ikke skjer igjen, sier Nyvoll.

Ordføreren skal holde et folkemøte på Halti på Storslett i Nordreisa kommune klokken 12.00 tirsdag sammen med politiet.

– Mange er engstelige og alle er berørte i dag. Derfor er det viktig at vi samles og at folk kan føle en trygghet. Det skal være trygt å bo i Nordreisa, sier Nyvoll.

Sørkjosen er et tettsted i Nordreisa kommune i Troms og Finnmark. Tettstedet ligger på vestsiden av Reisafjorden og har nesten 900 innbyggere.

Forsvarer til den unge kvinnen, Erlend Liaklev Andersen, er på vei til Troms for å snakke med vedkommende.

– Akkurat nå vet vi ikke mer enn at hun er hos politiet som vurderer spørsmålet om varetektsfengsling.

Hva vil være din fremste oppgave nå?

– Det kommer an på om politiet velger varetektsfengsling eller ikke, så vil det være å bistå i den prosessen. Og sørge for at hun får de tilbudene hun har behov for i situasjonen nå.

Etterforsker saken videre

Huset er nedbrent, og anses som tapt. Brannmannskapet var på stedet for å la huset brenne kontrollert ned. De jobbet også for å unngå spredning til en garasje med en bil på eiendommen.

Operasjonsleder Aas forteller at politiet vil etterforske saken teknisk og taktisk.

Brannvesenet valgte også å evakuere to nabohus og totalt fire personer i natt grunnet kraftig røyk på stedet.

Litt over klokken 06:00 meldte politiet om at evakueringen var opphevet, og naboene fikk dra hjem igjen.