Skulle felle bjørnemor: Tok feil og skjøt bjørnunge

– Oppdraget var vel å skyte en bjørn som var litt større. At det ble felt en bjørnunge var vel ikke helt etter planen sånn sett, sier Magne Asheim, seniorrådgiver i Statens naturoppsyn (SNO).

Det var onsdag 1. juni at bjørnungen ble skutt på Jarfjordfjellet i Sør-Varanger.

Ettersom bjørnungen var ute og gikk alene, ble den ansett som en litt større bjørn av jegerne fra SNO i helikopteret.

Miljødirektoratet hadde gitt fellingstillatelse på en enslig bjørn da det var jaget rein i et kalvingsområde.

Bjørnungen ble skutt på Jarfjordfjellet på onsdag. Sør-Varanger helt Øst i Finnmark er blant områdene i Norge med tettest bestand av bjørn, ifølge rovdata.

– Det er akkurat i denne tiden når reinen kalver. Det ble gitt en skadefelling, og så var snøen smeltet og da ble det nødvendig å bruke helikopter, og da er det SNO som får det oppdraget.

Asheim sier det ikke er uvanlig at bjørn blir felt i Norge som følge av større skader på sau eller rein.

Dette er den femte bjørnen som er skutt i det aktuelle området de siste fire årene.

Bjørnungen utgjorde ikke skade

Asheim forteller at bjørnungen som er skutt for øyeblikket ikke utgjorde noen fare for reinflokken på egen hånd.

– Det blir vel mer til neste kalving, neste mai, men en så liten bjørn tror jeg ikke gjør noe. Den jakter ikke på egen hånd. Selv om den gikk alene nå tror jeg ikke den har evne til å ta reinkalv.

Etter at bjørnungen ble skutt meldte reineierne om at det ble roligere i flokken. Dette er også fordi kalvingen snart er over, ifølge SNO.

– Det er bare i kalvingstiden at simla og kalven er så sårbar at bjørnen får tak i dem. Mest sannsynlig vil ikke flere skader oppstå før neste år igjen.

NRK har vært i kontakt med reineieren, men han ønsker ikke å kommentere saken.

NOAH reagerer

Men dyrevernorganisasjonen NOAH stiller seg sterkt kritisk til at det ble gitt fellingstillatelse på bjørn i det hele tatt, i tillegg til at det blir feilskutt.

– Det viser at dette er et system med veldig mye usikkerhetsmomenter hvor man ikke har kontroll i det hele tatt på det man gjør, sier Siri Martinsen, som er leder i NOAH.

Siri Martinsen i NOAH er kritisk til at det ble gitt fellingstillatelse. Foto: Alexander Nordby / NRK

Hun forteller at det fødes færre bjørnunger enn det myndighetene gir tillatelse til å felle.

– Bjørnene sliter med å få unger, og mangler tilgjengelig areal som de kan være på.

NOAH-lederen forteller at mennesker i større grad må tilpasse sin aktivitet rundt at det er ville dyr til stede, eller så forsvinner naturen og de ville dyrene.

– At man gir tillatelse til å skyte dyr i yngletiden mens de har sårbare unger er helt uakseptabelt. Jeg skjønner egentlig ikke at den ble gitt i det hele tatt.

NRK har vært i kontakt med Miljødirektoratet om fellingstillatelsen som ble gitt, og vil føre inn deres tilsvar i saken når det kommer.

Kun funnet rester etter en reinkalv

– Reineierne har ikke funnet flere enn en, men det er mistanke om at bjørnene har tatt flere enn en kalv, sier Asheim.

Magne Asheim, seniorrådgiver i SNO, forteller at det var bjørnemoren de var ute etter å felle, ikke bjørnungen. Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Ifølge han ble bjørnefamilien forsøkt presset ut av beiteområdet flere ganger med snøskuter før det ble gitt fellingstillatelse.

I tillegg til bjørnefamilien, er det observert 5 andre bjørner i området. To av bjørnene er ensomme.

Uvanlig mange bjørner i området

– Det har vært bjørn her hvert år de siste årene, men aldri så mange. Det er ny rekord.

Utover de syv bjørnene med tilhøring til området er det funnet spor etter en mye større bjørn. Asheim mistenker at dette er pappaen til bjørnungen som er skutt.

– Hvis det er den bjørnungen vi tror så har den en mor og en søster.

– Hvorfor ble ikke bjørnen flyttet?

– Det gjør miljødirekoratet egentlig ikke i sånne tilfeller. Det var snakk om å ta ut en av de bjørnene som gjør skade. Flytting av bjørn er mer problematisk, svarer Asheim.

Han forklarer at bjørnene vet hvor de bor og ofte finner veien tilbake til det området de kommer fra når de flyttes.

– En mer permanent problemløsning er å skyte en av de bjørnene som gjør skade.