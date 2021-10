Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fortsatt er én av ti helsearbeidere ikke fullvaksinert, mens åtte prosent ikke har tatt den første dosen.

Det får flere til å sperre opp øynene.

– Jeg synes det er uforsvarlig. Jeg hadde trodd at folk innen helse hadde blitt vaksinert. De går blant eldre og syke mennesker daglig. Får disse smitte kan det ende med dødsfall, sier leder i Alta eldreråd, Arnfinn Sarilla.

Nordland, Troms og Finnmark ligger på jumboplass nasjonalt når det gjelder vaksinasjonsgraden på helsepersonell. 14 prosent av de ansatte i kommunehelsetjenesten Nord-Norge er fortsatt ikke fullvaksinert, ifølge ferske tall fra FHI.

Vaksinegrad i primærhelsetjenesten Fylke Prosent 1 dose Prosent 2 doser Oslo 91 88 Rogaland 91 87 Møre og Romsdal 94 89 Nordland 92 86 Viken 92 89 Innlandet 93 89 Vestfold og Telemark 93 90 Agder 92 87 Vestland 93 88 Trøndelag 94 90 Troms og Finnmark 90 86 Total 92 88 Kilde: FHI

Arnfinn Sarilla er leder i Eldrerådet i Alta kommune. Han reagerer på at så mange ikke vil la seg vaksinere i hans kommune. Foto: André Bendixen

– Kommunene har myndighet

KS, som er kommunesektorens organisasjon, påpeker at kommunene ikke kan tvinge helsearbeidere til å ta vaksinen. Men de har myndighet til å ta grep – dersom de ønsker det.

– I rollen som arbeidsgiver er det opp til kommunen å bestemme. Jeg kjenner til eksempler der kommuner har bestemt at man må ta på seg smittevernutstyr på jobb hvis man ikke er vaksinert. De har grunnlag til å styre litt.

Åse Laila Snåre Foto: KS

Det sier Åse Laila Snåre, avdelingsdirektør for helse og velferd i KS. Hun vil ikke nevne de omtalte kommunene ved navn.

– Kommunen har ansvar for å tilrettelegge for vaksinering. Det er både viktig og riktig at kommunene er krumtappen, men så er det likevel opp til hver enkelt å velge hvordan de vil gjøre det, sier hun.

Snåre mener at i tillegg til arbeidet som kommunene har gjort, så har både FHI og Helsedirektoratet vært offensive med informasjonsarbeidet.

Hun er derfor usikker på hvor mye mer de kan gjøre på den fronten.

Overrasket

– Helsepersonell har et større ansvar for å vaksinere seg og særlig de som jobber pasientnært med sårbare grupper. Men det er likevel frivillig, så vi kan bare påvirke dem til å ta vaksinen, sier kommuneoverlege i Alta, Ingunn Heggheim.

Hun mener at selv om arbeidsgivere ikke kan pålegge helsepersonell å ta vaksine, bør de likevel gjøre noen grep.

– Vi kan ta i bruk virkemidler som gjør at uvaksinerte ikke jobber med pasientnært arbeid, eller at de bruker beskyttelsesutstyr eller blir omplassert, sier kommuneoverlegen.

Lena Røsæg Olsen er fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund i Troms og Finnmark. Hun er overrasket over at såpass mange helsearbeidere ikke har tatt vaksine.

Lena Røsæg Olsen er fylkesleder i Sykepleierforbundet i Troms og Finnmark. Foto: NRK

– Det er jo en risiko for at du kan smitte eldre, sårbare pasienter, eller de med kroniske sykdommer, sånn at de ikke blir friske igjen etter covid-19-sykdom. Det medfører jo død i verste tilfelle, sier hun.

Kulturforskjell i nord?

Røsæg Olsen lurer på om det kan ligge kulturelle forskjeller bak at Troms og Finnmark ligger dårligst an.

– Det kan jo se ut som at det ligger noe kulturelt her, i tillegg til vanlig skepsis. For det er jo ikke flere som er syke i Troms og Finnmark enn i Vestfold og Telemark, sier hun.

Hun sier at ettersom ingen er nødt til å oppgi om de er vaksinerte eller ikke, er det vanskelig for arbeidsgiver å vite hvor man skal plassere helsepersonell. Dette gjør det utfordrende med tanke på å beskytte sårbare pasienter.

– Jeg håper de som velger å ikke vaksinere seg er åpen om det til arbeidsgiver, slik at vi kan skape trygghet blant pasientene våre, sier forbundslederen.

– Finnes det noen god grunn til at helsepersonell fortsatt ikke har vaksinert seg?

– Jeg synes jo ikke det. Personlig synes jeg vaksinering er utrolig viktig fordi det beskytter oss generelt i samfunnet.

– Jeg oppfordrer alle som kan vaksinere seg, gjør det, sier Røsæg.

Smitteutbrudd blant uvaksinerte

Finnmarks største by, Alta, har vært forskånet fra de store smitteutbruddene under pandemien, men etter gjenåpningen av Norge har byen fått 30 positive tilfeller de siste dagene.

Kommuneoverlege Heggheim sier at de smittede er barn, unge, voksne og eldre.

– 28 av de som er smittet er uvaksinerte, bekrefter hun.

Alta har rundt 20.000 innbyggere og kommuneledelsen har slitt med å få befolkningen til å ta vaksine. 79,7 prosent er fullvaksinerte. Det vil si at mer enn to av ti altaværinger er ubeskytta dersom de blir smitta.

Alta er Finnmarks største by. Der er bare 70 prosent av innbyggerne fullvaksinerte, mens statistikken for resten av landet er 85 prosent. Foto: Kai Erik Bull / NRK

Nå har kommuneoverlegen akkurat tatt den tunge jobben med å vrake 2000 vaksinedoser som ingen har ønsket å benytte. Årsaken er at de har gått ut på dato. Hun er skuffet.

– Det er trist og beklagelig og gjør at vi som kommune står dårligere rustet til å håndtere et smitteutbrudd. Det er og på en måte litt usolidarisk at vi må sette til side vaksine, mens man i andre deler av verden ikke engang har får beskyttet sine mest sårbare, sier Heggheim.

Noen tall: Bivirkninger av vaksine Ekspandér faktaboks Etter at det er satt 6,4 millioner doser, er det kommet inn 27 830 meldinger om mistenkte bivirkninger. Av disse er 15 842 meldinger behandlet. 2456 er klassifisert som alvorlige og 13 386 er klassifisert som lite alvorlige. Det er Legemiddelverket som overvåker vaksinasjonen. – Vi får en del meldinger om bivirkninger. Men det er heldigvis veldig få meldinger om alvorlige bivirkninger, sier Madsen. Om utviklinga den siste uka opplyser han: – Det har vært en jevn økning i antall meldinger om hjerteposebetennelse og hjertemuskelbetennelse. Men det har vi ventet. Dette er noe som først og fremst rammer yngre mennesker, og nå har vi startet vaksinasjonen av yngre mennesker. – De som får dette; det går bra med dem. Det har bare vært noen få tilfeller der det har blitt mer alvorlig. Vi er ikke bekymret, når vi ser på antall meldte bivirkninger i forhold til antall doser.

Lederen i eldrerådet er enig.

– Det er sterkt beklagelig. Her er folk i verden som ikke har vaksiner overhode, så skal folk i Norge, hvor vi skal være såpass oppegående, velge å la være. Nå ser vi resultatet av dette, sier Sarilla.

– Skeptikere og sløvhet

Kautokeino er blant de ti kommunene i landet med lavest vaksinasjonsgrad. Ordfører Hans Isak Olsen tror forklaringen ligger i vaksineskepsis, men også sløvhet.

Ordfører i Kautokeino, Hans Isak Olsen, representerer partiet De fastboendes liste. Foto: Åse Pulk/NRK

Olsen mener imidlertid at de som jobber med eldre har et særskilt ansvar for å vaksinere seg.

– De burde vært sitt ansvar bevisst, og gjort det. Men vaksineringen er jo frivillig, påpeker han.

– Jeg synes ikke det er helt bra at helsearbeidere lar være.

Han tror ikke han kan nekte uvaksinert helsepersonell å komme på jobb.

– Skulle vi få en smittebølge til Kautokeino så kan dette fort bli ille. Jeg er veldig bekymret.

Vaksineringsprogrammet i kommunen går mot slutten, sier Olsen. Nå oppfordrer han innbyggerne til å gripe muligheten mens de fortsatt har den.