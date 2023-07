– Det er veldig kjipt at alt stopper opp, bare fordi jeg har lyst til å ta en utdannelse, sier Emma Victoria Forsberg.

I sommer hadde 16-åringen fra det lille fiskeværet Kamøyvær i Finnmark sett seg ut en båt hun ville kjøpe. Planen var klar: Når hun ikke sitter på skolebenken på fiskerilinja Naturbruk fra høsten av, skal hun fiske.

Problemet dukket opp denne uka.

Hun fikk nemlig avslag fra Fiskeridirektoratet om å få melde seg inn i fiskermanntallet.

Man må stå i fiskermanntallet for å kunne jobbe heltid eller deltid som fisker.

– De sier nesten at jeg må droppe ut av skolen dersom jeg vil begynne å fiske. Enten må jeg gå på skole, men får ikke fiske, eller så må jeg begynne rett i jobb som fisker, men uten å få tatt utdanning.

Med både mor og far som fiskere, kommer Emma Forsberg fra en skikkelig fiskerfamilie. Emma må imidlertid sette sine fiskeplaner på is.

Kokker og elektrikere

Utfordringene med å bli tatt opp i fiskermanntallet begynte ikke i sommer.

Allerede i fjor satte Fiskeridirektoratets regler en stopper for Emmas planer. Da fikk hun sitt første avslag på opptak til fiskermanntallet, fordi hun gikk studiespesialisering, eller allmennfag som det het tidligere.

I utgangspunktet sier reglene at videregåendeelever ikke blir tatt opp i fiskermanntallet. Årsaken er at skolegangen regnes som en fulltidsjobb.

Men det finnes linjer man kan gå som gir grunnlag for opptak.

For å være sikre på at de fant en løsning som var innenfor regelverket, tok familien kontakt med Fiskeridirektoratet og fikk veileding om hva Emma skulle gjøre. Dermed byttet hun over fra studiespesialisering til Naturbruk – en linje som er rettet mot fiskeri og havbruk.

Likevel fikk hun altså et nytt avslag:

«Naturbruk har sider som kan være rettet mot arbeid om bord på fiskefartøy. Fiskeridirektoratet finner likevel ikke at slik utdanning kan sidestilles med de nevnte utdanninger (maskinist/kokk/nautikk), da disse er mer spesialiserte og ivaretar mer grunnleggende og nødvendige funksjoner om bord på et fiskefartøy», heter det i avslaget.

Emma Forsberg jobber som mannskap på farens båt i sommer, men blir altså kastet ut av fiskermanntallet ved skolestart.

– De sier på en måte at det som trengs om bord på båter er kokker, men ikke fiskere. Det er helt merkelig, sier Emma Forsberg.

Pappa Kjell-Vidar Forsberg og mamma Anita Forsberg har valgt å engasjere advokat i saken, i håp om å få Fiskeridirektoratet til å endre vedtaket.

– Det er én ting at de nekter noen som går Naturbruk, som er rettet inn mot fiskeri og havbruk. Men så viser det seg at du kan gå elektro, kokk og andre fag, da får du lov. Det er jo rystende, egentlig, sier Kjell-Vidar Forsberg.

Fisker Kjell-Vidar Forsberg mener Fiskeridirektoratet er inkonsekvente i sin praksis om hvem som kan stå i fiskermanntallet.

– Bygdene trenger sånne folk

Pappa Forsberg peker også på behovet for rekruttering av nye, unge fiskere langs kysten.

– Fiskeriyrket er en næring med mye gamle folk, og mye menn. At vi har en ung jente nå som har lyst til å satse, det vil jo skape verdiskapning langs kysten, og i hjembygda, samtidig som det kanskje forhindrer fraflytting. Så Finnmark trenger sånne folk. Bygdene trenger sånne folk.

– Men det stikkes kjepper i hjulene uansett hvor du snur og vender på deg, sier Forsberg.

Han viser til fjorårets avslag, da datteren gikk studiespesialisering. For å kunne jobbe med forskning eller administrative stillinger innen fiskeri kreves det som regel høyere utdanning.

– Fiskeridirektoratet for eksempel, de lyser ut stillinger der de gjerne vil at folk skal ha bachelor- og mastergrader. Men du får ikke lov å opparbeide deg relevant erfaring på havet mens du tar utdanning. Et ganske stort paradoks vil jeg påstå!

Emma Forsberg har vært på havet allerede og har fisket på ungdomskvote siden hun var 12 år.

Vil endre reglene

Alice Helleberg er fisker og styreleder i interesseorganisasjonen Hun Fisker. Helleberg kjenner saken til Emma Forsberg godt.

– Jeg ble veldig overrasket da jeg hørte om avslaget. For familien har jo gjort det de har fått beskjed om. Det å si at Naturbruk ikke har korrelasjon med fiske er veldig spesielt. Så jeg er veldig overrasket og lei meg på Emma sine vegne.

Allerede i fjor, ved forrige avslag, sendte Helleberg og Hun Fisker inn brev til direktoratet og departementet, der de stilte spørsmål ved reglementet.

– Dette er en sak vi følger opp. Tiden er overmoden for en revidering av reglene, sier Helleberg.

Alice Helleberg er leder i Hun Fisker. Organisasjonen ønsker å fremme kvinners interesser og rettigheter til sjøs, gi kvinner synlige rollemodeller i yrket, samt bidra til at kvinners erfaringer og kompetanse heves.

– Idiotisk byråkrati

Også stortingsrepresentant Mimir Kristjansson fra partiet Rødt går hardt ut mot regelverket og mener det bør endres.

– Dette er et eksempel på helt latterlig byråkrati som ikke stemmer overens med virkeligheten, sier Kristjansson.

– Det er helt bak mål å påstå at en linje i Naturbruk, med fokus på fiskeri og havbruk, ikke er relevant for arbeid i fiskeriene.

Mimir Kristjansson mener det foregår en urettferdig forskjellsbehandling hos Fiskeridirektoratet med tanke på hvem som får opptak i fiskermanntallet.

Rødt-profilen tar til orde for at alle relevante utdanningene innen fiskeri sidestilles.

– Dagen system diskriminerer egentlig sjarkfiskere og kystfiskeflåten i forhold til trål, fordi maskinistutdanningene og kokkeutdanningene som kan være relevante på større båter ikke er så relevante på sjarken. Men det er til gjengjeld naturbrukslinja i Nordkapp. Så da er det merkelig at det ikke skal telle på samme måte for å komme inn i fiskermanntallet.

Kristjansson mener Fiskeridirektoratet må gjøre en ny vurdering av saken til Emma Forsberg, og ber nå fiskeriministeren rydde opp.

– Når man oppdager sånne molboregler som dette her, så er man nødt til å rydde opp i dem. Jeg klarer ikke se at det finnes noen gode eller seriøse argumenter for at en ungdom som vil bli fisker og som går på det som i praksis er fiskerifag på videregående skole, skal nektes å være i fiskermanntallet.

– Det gir ingen mening, og da bør myndighetene ordne opp. Og hvis ikke Fiskeridirektoratet gjør det, så må fiskeriminister Bjørnar Skjæran gjøre det, sier Kristjansson.

Fiskeridepartementet ønsker ikke å stille til intervju i saken og henviser til Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet ønsker heller ikke å svare på NRKs spørsmål, men fungerende kommunikasjonsdirektør Nadia Jdaini skriver i en e-post at de er klar over at regelverket er modent for revisjon.

– Av kapasitetsmessige grunner har vi ikke klart å sende forslag om revidert regelverk til departementet. Dette står høyt oppe på vår prioriteringsliste, står det i e-posten fra Jdaini.

Et vanlig skue i Honningsvåg havn: Sjø, fjell, Hurtigruten og fiskebåter. Men spoler man noen tiår tilbake i tid, så var det langt flere fiskebåter her.

Gitt opp båtdrømmen – foreløpig

Kjell-Vidar og Anita Forsberg forteller at de har fått snakke med personen som veiledet datteren til å bytte over til Naturbruk.

Ifølge dem skal vedkommende ha lagt seg flat og skissert en mulig løsning på floken.

Siden Emma Forsberg tok en rekke fag på studiespesialisering i fjor, trenger hun kun 65 prosent av timene på Naturbruk i år. Dermed kan det være en åpning for å søke om å bli tatt opp i fiskermanntallet som fisker på deltid.

Kjell-Vidar Forsberg understreker at han mener dette er en viktig sak å komme til bunns i, uavhengig av om det til slutt løser seg for datteren. Han viser til at Emma neppe er den siste videregåendeeleven som blir nektet opptak i fiskermanntallet.

Nå har Emma Forsberg foreløpig lagt det planlagte båtkjøpet sitt på is.

– Det er ikke noen vits i å kjøpe båt hvis jeg ikke kan bruke den, sier hun.

Emma Forsberg håper det går an å finne en løsning frem mot skolestart. – Det ser ikke akkurat sånn veldig lyst ut, etter å ha fått to avslag. Men jeg håper jo det løser seg etter hvert.