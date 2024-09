– Dette er ikke tydelig, sier Ola Elvestuen (V) til NRK fredag.

Flere har den siste tiden ønsket tydeligere råd fra regjeringen om et samarbeid mellom kinesiske aktører og Kirkenes havn.

Onsdag fikk de svar i form av en pressemelding fra regjeringen. Men Elvestuen mener at beskjeden fortsatt er ullen.

– Det vi trenger er en tydelig beskjed fra regjeringen til havnestyret i Kirkenes om at de skal avslutte kontakten de har med Cosco, sier Elvestuen.

– Cosco er et statskontrollert kinesisk selskap, som brukes strategisk av kinesiske myndigheter. Derfor er det en sikkerhetsrisiko, sier Elvestuen.

Han er kritisk til budskapet fra justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

– Tar du deler av det hun sier, er det tydelig, men det pakkes inn med veldig mange ord. Når reaksjonen fra Kirkenes havn er at de fortsatt er undrende over hva de skal gjøre, så er ikke dette et tydelig nok budskap, fortsetter han.

Kirkenes ser til Kina

Meldingen fra regjeringen kommer etter at Kirkenes havn og Sør-Varanger kommune har vært i dialog blant annet med det statseide kinesiske shippingselskapet Cosco.

Havnesjef i Kirkenes Terje Jørgensen tolker den slik at regjeringen godkjenner det han jobber med.

– Det bekrefter at linja vi har ligget på når det gjelder arbeidet med å legge grunnlaget for en omlastingshavn i Kirkenes for gods gjennom nordlig sjørute, kan fortsette på samme måte, sier Jørgensen til NRK.

Kinesiske selskaper bør ikke inn på eiersiden i en ny havn i Kirkenes, mener Terje Jørgensen. Han sier samtalene med Cosco dreier seg om å benytte havna. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Ifølge havnesjefen har samtalene med Cosco dreid seg om selskapet vil bruke en fremtidig havn i Kirkenes.

Jørgensen er opptatt av at havna bør ha offentlige norske eiere som kan kontrollere trafikken.

– Cosco og kinesiske aktører er jo inne på eiersiden i havner i Vest-Europa. Det kommer de ikke til å være i Kirkenes hvis vi får det sånn som vi vil, sa Jørgensen til NRK i forrige uke.

Emilie Enger Mehl understreker at havna i Kirkenes er viktig for Norges sikkerhet.

– Derfor var det viktig for regjeringen å komme med en avklaring etter at det har vært mange spørsmål om Kina sin tilstedeværelse der, sier justis- og beredskapsminister Mehl til NRK fredag.

– Kinesiske investeringer i Kirkenes havn sier vi i utgangspunktet nei til. Hvis det skal vurderes, må det skje innen klare rammer, sier Mehl.

Kirkenes havn vil bygge helt nye anlegg utenfor sentrum, slik at dagens havneareal kan brukes til andre formål. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Lønnsom rute i nord

Seniorforsker Gørild Heggelund ved Fridtjof Nansens Institutt forklarer i et intervju med NRK at Kina har mange interesser i de arktiske områdene, blant annet når det gjelder forskning om miljø og klima.

For et shippingselskap som Cosco kan en rute til Vesten via Kirkenes være veldig lønnsom.

– Man kutter mye tid og penger hvis man kjører gjennom den nordlige sjøruten i stedet for gjennom Suezkanalen, sier Heggelund.

Samtidig har sikkerhetseksperter tidligere advart mot for stor kinesisk innflytelse i nordområdene.

– Vi vurderer det som problematisk dersom et stort statseid kinesisk selskap etablerer seg i Kirkenes. Både på grunn av den strategiske beliggenheten og det generelle forholdet til Kina, sa PST-sjef ved Kirkenes-kontoret Johan Roaldsnes til NRK i august.

Sikkerhet mot utvikling

Enger Mehl sier regjeringen har forståelse for at situasjonen er utfordrende for samfunn som har mistet inntekter på grunn av sanksjoner mot Russland.

– Det er veldig krevende når hensynet til nasjonal sikkerhet står opp mot muligheten til lokal utvikling, økonomisk investering og andre ting som kan ha betydning for kommuner og selskap, sier Mehl.

Justisminister Emilie Enger Mehl på et møte om sikkerhet i Kirkenes i 2022. Her er hun med politimester i Finnmark Ellen Katrine Hætta og daværende PST-sjef Hans Sverre Sjøvold. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– Samtidig er regjeringen tydelig på at Kina ikke må få innpass der det kan være sikkerhetstruende for Norge eller der vi ikke ønsker det. Vi må heller samarbeide med Kina på andre måter, der det er i norsk interesse.

Regjeringens uttalelse kommer rett før statsminister Jonas Gahr Støre reiser på besøk til Kina.

– Ikke pakk det inn

Ola Elvestuen mener Mehl burde vært mer direkte.

– Jeg savner at hun snakker tydelig, slik at Kirkenes havn følger opp det som må være regjeringens holdning: At den kontakten Kirkenes havn har med Cosco, avsluttes.

– Dette behøver ikke være vanskelig. Det er bare å ikke pakke det inn i så mange ord som de gjør.