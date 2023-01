NB! NRK advarer om sterke bilder i saken.

Mandag kveld ble en elgkalv påkjørt og senere avlivet i Målselv i Troms. Dagen etter ble kalvens mor, på leting etter ungen, også påkjørt og drept. Det forteller viltnemnda i Målselv til NRK.

Bare siden nyttår har det vært mer enn 20 elgpåkjørsler i kommunen. I hele landsdelen, i tillegg til Trøndelag, er det mye elg i omløp for tiden, forteller Tor Eriksen.

Han er nestleder i kommunens viltnemnd.

– Det er trasig. Det som skjer nå er ikke noe okei.

Selv om folk flest ifølge Eriksen er flinke til å følge med på elgvarslene, er det rom for forbedring blant bilistene.

– Man bør være obs på å blende ned lysene når man møter andre biler, og senke hastigheten litt. Det er stor fare nå, sier han.

– Det er da vi ofte ser at det smeller.

Plikter ved påkjørsel av dyr Ekspandér faktaboks Det er ikke straffbart å kjøre på et dyr, men det er straffbart å ikke melde fra. Ved uhell skal du melde fra til politiet på 02800 som varsler viltnemda og andre aktører. Om du får tillatelse til å kjøre fra stedet, skal du merke hvor påkjørselen skjedde eller hvor viltet ligger med for eksempel en plastpose eller noe godt synlig annet du har i bilen slik at personell fra kommunen lett kan finne stedet. Oppgi gjerne koordinater til politiet som du finner i kart på mobiltelefonen. Hvis man bruker «Hjelp 113» appen på smarttelefoner så kan man ringe politiet direkte fra appen og da ser de nøyaktig hvor du befinner deg. Les mer på Statens vegvesen sine nettsider.

– Ble kjørt over av flere

Da den unge kalven ble påkjørt mandag, var det flere bilister som ikke viste tilstrekkelig med hensyn, sier Eriksen.

– I går opplever vi til og med at folk kjører over beina til kalven mens den fortsatt ligger i live i veibanen. Det er regelrett forkastelig, sier han.

Mandag kveld, etter hendelsen, gikk også politiet i Troms ut og advarte bilister i området om stor forekomst av elg, og ba folk være oppmerksomme.

For de som jobber i viltnemnda er det tungt å se når dyrene må lide mer enn nødvendig, sier Eriksen.

– Det gir store inntrykk for oss som er ute og jobber og skal prøve å få avslutta dyrets lidelser at enkelte ikke viser hensyn.

Også denne hendelsen fra november skjedde i Indre Troms. Heldigvis gikk det bra med både sjåføren og elgen. Du trenger javascript for å se video. Også denne hendelsen fra november skjedde i Indre Troms. Heldigvis gikk det bra med både sjåføren og elgen. Video: Kjell Arvid Berg

Derfor kommer elgen nå

Elgens vandring, som fører den over veiene, henger sammen med værforholdene.

– Når vi får mer snø, så begynner elgen vandringa innover mot dalførene. Før jul hadde vi ganske lite snø, og så kom det et snøfall. Og da er det som en værradar. Det er elgens årlige vandring over til et vinterhabitat, forklarer Eriksen.

Ifølge Eriksen er det mye elg flere steder i landet akkurat nå.

– De trekker ned fra fjellene. Både i Finnmark, Troms, Nordland og Trøndelag har det vært veldig mange elgpåkjørsler. Det har vært veldig hektisk i Målselv nå siden romjula.

Dagen etter at kalven døde, var elgkua sannsynligvis på leting etter ungen, forteller Eriksen. Det endte med verst tenkelige utfall også for den. Foto: Målselv viltnemnd

Klar beskjed

I etterkant av de siste ukenes gjentatte elgpåkjørsler, har Eriksen en klar beskjed til bilister i elgutsatte områder:

– Ta det med ro. Det er veldig mye elg, rådyr, men også reinsdyr langs veiene. Senk hastigheten, spesielt der det er mye trafikk og du ikke kan bruke langlys.

– Man kommer alltid fram. Vi skal prise oss lykkelig over at det ikke har gått menneskelig i dette denne gangen. Tenk både på dere selv og viltet, sier han.

Viltsøk i Målselv tirsdag kveld. Foto: Kari Anne Skoglund / NRK

Og dersom uhellet først skulle være ute, bør du gjøre følgende:

– Da må man sikre seg selv. Trenger man hjelp, må man ringe 113. Hvis ikke må man få ut varseltrekant og ringe politiets operasjonssentral og varsle. De har direkte kontakt med oss.

– Det er viktig å sikre seg selv i veibanen, slik at man ikke blir påkjørt på noen måte.

NRK retter: tidligere sto det at nærmere 20 dyr har dødd som følge av elgpåkjørsler i Målselv siden nyttår. Det riktige er at et tjuetalls dyr har blitt påkjørt. Fem av dem har dødd. Endringen ble gjort 10. januar kl. 22.59.