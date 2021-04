Elfly kan bli den nye bussen i Nord-Norge

– Dette er noe av det mest spennende som er innen luftfart i Europa, mener samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). ​​​​​​

Ifølge Avinor er Norge og særlig Nord-Norge godt egnet for elektrifisering av luftbransjen. Grunnen er at man her har et stort nettverk av flyplasser med korte flyruter. Dette vil passe for de første elflyene, som forventes å ha begrenset rekkevidde og kapasitet.

Hareide sier at europeiske luftfartsmyndigheter og organisasjoner synes det norske kortbanenettet er spennende når elfly skal prøves ut. Foto: Kåre Riibe Ramskjell

Hareide tror derfor at nettopp elfly kan være løsningen for Distrikts-Norge:

– Det gir en helt annen kollektiv- og klimaprofil enn hva dagens lufttransport har i dag. Og det vil gjøre at klimakostnadene blir noe helt annet, og kan være med på å forbedre tilbudet nettopp i Distrikts-Norge.

Utopi blir realitet

Administrerende direktør i Widerøe, Stein Nilsen, sier at det som så ut som en utopi for fire år siden, nå nærmer seg en realitet:

– Vi prøver jo å få til noe helt nytt innen luftfarten. Vi håper vi skal klare å fly noenlunde i normal virksomhet mot midten av 2020-tallet.

Han forteller at det i hovedsak er de korte strekningene som de i dag flyr med sin Dash 8-flåte, som de har som mål å elektrifisere.

– Men de første flyene kommer til å være små, med 9 til 11 seter. Vi ser etter fly som er over 40 seter, og det tror vi kommer i ordinær drift rundt 2030, sier Nilsen.

Han skyter inn at det heller ikke kun er snakk om elfly, men at han også ser for seg hydrogenfly som et alternativ. Den røde tråden, ifølge Nilsen, er tanken om nullutslippsfly.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide synes planene til Widerøe er optimistiske:

– Det er jo spennende når vi hører Widerøes planer, som tar utgangspunkt i at de kan ha elfly allerede om 5–6 år.

Stein Nilsen i Widerøe mener det er mange strekninger i nord som er godt egnet for å fly med nullutslippsfly. Foto: Trond Lydersen / NRK

Fly er vår kollektivtransport

– Det er klart at med så store avstander, og hvor flyene er vår kollektivtrafikk, slik bussen og trikken er for folk i Oslo-området. Så er vi avhengige av både gode tilbud og billige flybilletter.

Regiondirektør i NHO Arktis, Målfrid Baik, mener elfly vil komme befolkningen til gode. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Det sier Målfrid Baik, regiondirektør i NHO Arktis.

Hun mener at satsingen på elfly i nordområdene vil slå positivt ut for folk flest med billigere billetter, men også for næringslivet.

– Vi er så heldige i Finnmark å ha veldig bra utstyrt flyplasstruktur. Det er klart man er godt egnet til å teste ut elektriske fly. Relativt sett så er det kort mellom flyplassene, og det er mange flyplasser.

Fakta om elektrifisering av fly Ekspandér faktaboks Et elektrifisert fly er et fly der én, flere eller alle flyets motorer er elektriske.

fly er et fly der én, flere eller alle flyets motorer er elektriske. Elektrifiserte fly omfatter både rene elfly og ulike former for hybridfly (batteri + bensin, hydrogen, propan e.l.)

Elektriske motorer har mange fordeler i forhold til tradisjonelle bensin/jetmotorer. De er billigere å bygge, mer energieffektive, billigere å vedlikeholde, har billigere drivstoff og lager mindre støy.

Den største utfordringen når det gjelder elektriske fly handler om vekt. For å ta med seg like mye energi som i 1 kg flybensin trenger man rundt 40 kg av dagens batterier. At elmotorer er 2-3 ganger mer effektive enn bensinmotorer kompenserer kun i noen grad for dette.

Selv om batteriteknologien ventes å bli bedre de neste årene, vil utfordringen med vekt fortsatt være betydelig.

Vekten på batteriene begrenser derfor både rekkevidde og antall passasjerer elfly og hybridfly kan ha.

Ren eldrift er foreløpig aktuelt for flytaxier, skolefly og små passasjerfly opp til 19 seter.

er foreløpig aktuelt for flytaxier, skolefly og små passasjerfly opp til 19 seter. Med hybridteknologi ser produsentene potensialet per i dag opp mot 100+ seter, avhengig av hvor stor «rekkeviddeforlenger» man har.

ser produsentene potensialet per i dag opp mot 100+ seter, avhengig av hvor stor «rekkeviddeforlenger» man har. For langdistanse er det foreløpig uaktuelt med med både elfly og hybridfly. Det jobbes med å la flere av systemene ombord gå på medbrakt strøm, et konsept kjent som more electric .

. Avinor og Luftfartstilsynet har som ambisjon at all norsk innenriks passasjertrafikk skal skje med elfly eller hybridfly innen 2040.