Elever på studietur koronafast i Tunisia: – Vi opplever at mennesker roper «korona» etter oss

Den årlige studieturen til Nord-Afrika har tatt en helt annen vending enn det lærer Endre Stene ved Fjellheim bibelskole hadde tenkt.

Etter en uke i Egypt dro han og de 12 elevene videre til Tunisia. Da de kom dit, var det bare oppdaget 7–8 tilfeller med korona.

– Vi tenkte at her var det tryggere enn i Egypt. Men allerede kvelden etter at vi ankom hovedstaden Tunis, leste vi på NRKs nettsider at norske myndigheter anbefalte alle å reise hjem, forteller Stene.

Lærer ved Fjellheim bibelskole, Endre Stene, sier at heller ingen båter går ut, og at det står militærvakter på kaia. Foto: Esoen Ottosen

De skjønte at turen ville bli mye kortere enn de tre ukene de hadde igjen, og booket om billetter hjem til hele gruppen.

– Noen av elevene ble litt deppa, men vi forklarte at myndighetenes råd var tydelige.

Men så kom sjokkbeskjeden fra tunisiske myndigheter. Bortimot all flytrafikk ble stengt på dagen.

– Da fikk jeg panikk, innrømmer Stene.

De eneste flyene som var satt opp, var én daglig flygning til Paris, og én ukentlig avgang til London, Frankfurt, Kairo og Brussel.

– Vi tenkte at flyselskapene ville sende fly hit for å frakte folk ut, men der tok vi feil.

Stene møtte opp på flyplassen i hovedstaden. Det var fullt kaos, og etter lang tid fikk han en ansatt fra Air France i tale.

– Hun sa at det ikke var noen billetter å få tak i, og ba meg komme igjen om noen uker eller måneder.

Nå ser Endre Stene mørkt på å komme seg hjem med det første.

Nye tiltak i Tunisia

– Vi opplever at mennesker roper «korona» etter oss, går i ring rundt oss og holder T-skjorta foran ansiktet fordi de er redde for at vi har smitte. Det er tydelig at her i Tunisia så representerer vi trusselen som korona er, sier Stene.

Læreren forteller at fra og med i dag, tirsdag, ble det gjort nye tiltak i Tunisia. Dagligvarebutikkene skal stenge klokken 14.00 og turister som bryter karantene kan bli fratatt passene sine.

Tunisias regjering har kunngjort at all flytrafikk i Tunisia vil opphøre fra onsdag, 18. mars.

Stene sier at dette påvirker reisegruppen på mange måter.

– Vår situasjon er noe annet enn stranda ferieturister i Spania. Fra Spania går det tross alt fortsatt fly. Situasjonen vår er at det ikke går fly her ifra. Den eneste måten vi kan komme oss hjem er at norske myndigheter snakker med tunisiske myndigheter, og får oss evakuert ut.

Både UD i Norge og i Sverige sier at nordmenn og svensker som er ute på reise og som ønsker seg hjem, nå må smøre seg med tålmodighet. Foto: privat

UD kan ikke hjelpe

Flere tusen nordmenn er koronafaste og bare de siste to dagene har UD fått over 700 henvendelse til UDs operative senter.

Tirsdag sendte norsk ambassade i Alger en melding til nordmenn i Tunisia om at ambassaden vil sammen med UD gjøre alt de kan for å få til løsninger for borgere i Tunisia. I mellomtiden er det viktig at alle reisene holder seg oppdatert med sine reise- og flyselskaper da endringer fort kan skje.

Kommunikasjonsrådgiver for UD, Wera Helstrøm, sier at de har stor forståelse for at det er mange reisende nordmenn som er i en vanskelig situasjon.

– Hvis man har behov for særskilt assistanse kan man kontakte vår publikumstjeneste eller nærmeste norske ambassade. Men det er begrenset med hva vi kan bistå med for å hjelpe folk å komme seg hjem.

Hun sier at nordmenn på reise må i første omgang se på alternative flyruter som en måte å komme seg hjem på.

– Vi oppfordrer flyselskap og reiselivsbransjen til å fortsette det viktige arbeidet med å få alle sine kunder hjem.

Endre Stene er frustrert over svaret. Han har vært i kontakt med det norske konsulatet i Tunis, som ikke kunne hjelpe.

Flyselskapene får verken fly inn eller ut av Tunisia, og de reisende er kontaktet av Air France, som bare ville returnere pengene de har betalt for billettene de ikke får brukt til å fly hjem.

– Det handler vel forhåpentligvis om at UD er uvitende om hva realitetene her er. Jeg håper og tror de vil tenke og handle annerledes når de innser det. Dette kan kun løses på nasjonalt nivå, der det opprettes dialog mellom norske og tunisiske myndigheter, sier Endre Stene.

Også med svenske elever

Blant reisefølget fra bibelskolen i Tunisia er det også tre svenske statsborgere med.

Pressesjef i svensk UD, Maria Kruse, råder elevene til å følge anbefalingene og rådene i landet hvor de befinner seg.

Per dags dato har ikke svensk UD planlagt noen assisterte utreiser hjem til Sverige.

– Sverige og andre EU-land følger dette spørsmålet nøye. Vi utelukker ikke muligheten framover ved behov. Men akkurat nå finnes det ingen slike planer fra UD sitt hold.