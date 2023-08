Senterungdommen-leder om elektrifisering av Melkøya: – Må vurdere regjeringssamarbeidet

Regjeringa må snu i vedtaket om å elektrifisere Melkøya-anlegget, elles må Senterpartiet vurdere regjeringssamarbeidet, meiner Senterungdommen.

Ungdomsorganisasjonen er sterkt kritisk til vedtaket som fleire medium erfarer at blir lagt fram på ein pressekonferanse klokka 12.05 tysdag om å bruke landstraum for å elektrifisere Melkøya-anlegget.

Det melder NTB.

Senterungdommen kallar vedtaket et brot på Hurdalsplattformen. Det seier leder i Senterungdommen Andrine Hanssen-Seppola i ein utsegn. Foto: Senterungdommen

Senterungdommen kallar vedtaket et brot på Hurdalsplattformen.

– Dette er dyr symbolpolitikk, og elektrifisering vil tappe hele Nord-Norge for kraft. Det er usannsynleg at de planane regjeringa skal legge fram for kraftutbygging vil la seg gjennomføre, og elektrifisering kan heller ikkje forsvarast i et miljøperspektiv da vi først og fremst flytter utslepp ut av landet, seier leder i Senterungdommen Andrine Hanssen-Seppola i ein utsegn.

Ifølgje kjelder bekrefta til NRK måndag skal regjeringa ha sagt ja til elektrifisering av Melkøya.

Difor skal statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) ha pressekonferanse i Hammerfest tysdag. Der skal dei leggje fram tiltak for eit kraft- og industriløft i Finnmark.

Equinor anlegget sitt på Melkøya utanfor Hammerfest kan bli elektrifisert. Foto: Allan Klo / NRK

Motvind Noreg har informert om dei kjem til å ha ein demonstrasjon under pressekonferansen klokka 12 i Hammerfest.

Fakta om Melkøya-anlegget Foto: Allan Klo / NRK Ekspander/minimer faktaboks Melkøya ligger to kilometer utenfor Hammerfest i Finnmark, og er Europas første eksportanlegg for flytende naturgass - Liquified Natural Gas (LNG).

Gass fra feltene Snøhvit, Albatross og Askeladd føres i land til Melkøya gjennom en 143 kilometer lang rørledning.

På Melkøya kjøles gassen ned, noe som gjør den flytende. Produktet transporteres til markeder i utlandet med spesialbygde tankskip.

For å forsyne anlegget med strøm, benyttes naturgass som energikilde for gassturbiner på Melkøya. Dette fører til utslipp av 900.000 tonn CO2 årlig.

Snøhvit-prosjektet ble satt i drift høsten 2007.

Lokal kritikk

– Medlemskapen min heng i ein sytråd og han byrjar å bli ganske flisete. Viss ikkje eg går fort ned i vekt, så trur eg han kan ryke.

Det seier varaordførar i Alta, Jan Martin Rishaug (Sp).

Måndag kveld heldt Alta Senterparti (Sp) eit krisemøte etter at det kom fram at regjeringa truleg seier ja til elektrifisering av Melkøya.

– Det var ganske eintydig negativ tilbakemelding frå alle kantar rundt i Finnmark. Ein møter rasande folk i gatene og på arbeidsplassane sine. Det har vore ganske heftig for oss lokalpolitikarar i Finnmark det som skjedde i går.

Rishaug meiner dette må gjerast på andre måtar og kjem med forslag.

– Vi meiner dette kan gjerast med karbonfangst- og lagring. Det meiner Equinor, forureinaren sjølv, blir for dyrt for dei. I Noreg har det vore sånn at forureinaren ryddar opp etter seg, men det ser ikkje ut til at det gjeld for dei.

Han meiner ein ikkje kan skyve denne rekninga over på befolkninga i Nord-Noreg med høgare straumprisar og moglegheiter for at ein får for lite straum.

– Medlemskapen min heng i ein sytråd og han byrjar å bli ganske flisete, seier varaordførar i Alta, Jan Martin Rishaug (Sp). Foto: Erlend Hykkerud / NRK

Folkeopprør

– Eg tenkjer vi bør gå i bresjen for eit folkeopprør i Finnmark mot regjeringa og planane deira for elektrifisering av Melkøya. Både politiske parti, faglag, naturvern og alle som har Finnmark kjær bør stå saman og seie at vi godtek ikkje dette.

Det seier førstekandidaten til fylkestingsvalet i haust for Framstegspartiet, Odd Erling Mikalsen.

– Viss det stemmer at regjeringa seier ja til elektrifisering, så er det ein særdeles trist og tung dag for Finnmark. Det vi kjem til å opplev no er at Melkøya kjem til å beslaglegge straumen vi i Finnmark har stort behov for i dag og i framtida, seier Mikalsen.

– Eg hadde nesten ikkje trudd at det skulle vere mogleg å gå imot 70 prosent av Finnmarks befolkning. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Ein gledesdag

Ordførar i Hammerfest, Terje Wikstrøm (Ap), beskriv dette som ein gledesdag.

Hammerfest-ordførar, Terje Wikstrøm (Ap) er spent på kva som blir lagt fram på pressekonferansen tysdag. Foto: Sunniva Hadland Bøthun / NRK

– Hammerfest kommunestyre har positivt fleirtalsvedtak på det som går på elektrifisering og forlenginga av det, 420 kV-linje frå Skaidi til Hammerfest, og frå Skaidi og austover til Sør-Varanger.

Kraftlinje Skaidi-Hammerfest Ekspander/minimer faktaboks Prosjektet Skaidi-Hammerfest er en videreføring av den nye 420 kv kraftlinja mellom Balsfjord i Troms og Skaidi i Vest-Finnmark.

Forlengelsen mot Hammerfest bygger på Equinors planer om elektrifisering av gassanlegget på Melkøya.

Traseen er planlagt bygd som en parallell med dagens 132 kv ledning langs det meste av traseen, og vil gi tre ganger så høy strømkapasitet i Hammerfest kommune.

I tillegg til å forsyne Melkøya med strøm, vil kraftoverskuddet gi store utviklingsmuligheter for industrien i området.

– Eg er av den oppfatning at vi kjem til å ha straummangel uavhengig av om Melkøya blir elektrifisert eller ikkje i framtida.

Han er spent på kva som kjem på pressekonferansen.

– Eg håpar han har ei retning på ny straumproduksjon på dei plassane og kommunane som ønskjer å leggje til rette for det. Vi er optimistar i dag.

Bommar totalt

– Eg trur dei kjem med eit kraftløft for Nord-Noreg og det er kjempebra, men det er tidsperspektivet dei bommar totalt på. Dei kjem til å seie at Snøhvit future skal elektrifiserast i 2030. Det er umogleg å få til både linjekapasitet og ny kraftproduksjon fram til då, seier Rishaug.

Han meiner dei burde sagt at dei skal få til ny kraft og nytt linjenett, men når det er gjort skulle dei elektrifiserte Melkøya.

– Då snakkar vi ikkje om 2030. Då kan det vere midt på 30-talet.

Rishaug fortel at fleire har allereie meldt seg ut av Senterpartiet.

– Det er veldig mange som i dei neste dagane og vekene som kjem til å melde seg ut. Vi kjem til å bli kraftig redusert, og ikkje berre i Sp, men også Ap kjem til å merke det her. Eg fryktar Sp og Ap kan bli radert ut i heile Nord-Noreg etter det som kan komme frami dag.

Wikstrøm trur ikkje dette kjem til å skje.

– Sp får snakke for seg sjølv. Eg synest det er litt merkeleg at dei konkluderer så sterkt i Sp før ein faktisk har sett det som blir lagt fram og den totale pakken. Vi får sjå kva som kjem.