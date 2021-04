– Det er forferdelig. Vi kan ikke ha det sånn i 2021, sier Carina Prytz-Wallmann.

Hun og ektemannen Edvin Wallmann bor på en liten plass som heter Hasfjord, som ligger i Hasvik kommune i Finnmark.

Helt siden juli i fjor har ekteparet hatt kokevarsel. Også flere innbyggere i Breivik, bygda noen kilometer unna, har vært uten rent vann.

Kokevarselet ble sendt ut av kommunen. Skriftlig og muntlig.

– Det er rett og slett utmattende, sier Prytz-Wallmann.

Det var ifinnmark.no som først omtalte denne saken. Det var i desember. Nå, fire måneder senere, må de fortsatt koke vannet.

Nylig meldte kommunen at «den kalde og snøfattige seinhøsten og vinteren har ikke gjort saken noe bedre og at kokevarselet fortsetter. Det oppfordres til at man begrenser vannforbruket til det mest nødvendige».

Paret har kjøpt litervis med vann på butikken. – Det har blitt så mye at de har gått tom på butikken, forteller Carina. Foto: julie groseth / nrk

Ble lagt inn på sykehuset

Paret visste ikke at det var E. coli i vannet før Edvin ble hasteinnlagt på Hammerfest sykehus med akutt diaré og voldsomme smerter sist sommer.

– Legene sa bakterien bare kunne komme fra et sted, og det var hjemme i Hasfjord, sier Edvin.

59-åringen ble liggende på sykehuset i flere uker etterpå. Denne gangen gikk det bra, men det er ikke sikkert det gjør det neste gang.

Edvin Wallmann har vært syk i flere år. Det er kjempeviktig at alt er rent rundt ham, men det er vanskelig med E.coli i vannet. Foto: julie groseth / nrk

Edvin er alvorlig syk og har i flere år ventet på ny nyre. Hver tredje dag reiser han til sykehuset for å få dialyse, og behandlingen går hardt ut over kroppen.

Immunforsvaret er betydelig svekket, og en bakterie som E. coli kan i verste fall bety døden.

– Så dårlig som han var ... Det var helt grusomt. Skjer det igjen er jeg redd jeg kommer til å miste ham, sier Carina som enda har hendelsen friskt i minne.

Har brukt 24.000 kroner på kjøpevann

Paret har måttet gjøre flere tiltak på eget initiativ for å unngå at han skal bli syk på nytt.

I tillegg til å drikke kjøpevann, lager de all mat og pusser tennene i vannet fra butikken.

Til sammen har de brukt over 24.000 kroner på kjøpevann.

– Vi betaler jo vann- og kloakkavgift til kommunen. Likevel må vi bruker flere tusen kroner på vann, sier Edvin.

I tillegg til at vannet er skittent, er trykket også veldig dårlig. Paret har flere ganger måttet dra til hotellet i bygda for å dusje. De har også problemer med å skylle ned i do og vaske klær.

Carina tør ikke å sette på vaskemaskinen uten at hun er hjemme. Den har flere ganger stoppet opp.

– Jeg er redd for at det skal begynne å brenne, sier hun.

Carina Prytz-Wallmann heller oppi vann i doen for å skylle ned. – Sånn har hverdagen blitt, sier hun. Foto: julie groseth / nrk

Har kontaktet kommunen flere ganger

Carina og Edvin sier de har vært i kontakt med kommunen for å få en løsning på problemet, uten å få et ordentlig svar. Ifølge Carina har hun først ringt til teknisk etat i kommunen. Der har de blitt bedt om å ta kontakt med kommunelegen for å klage inn saken.

– Men når legen prøver å ta kontakt med kommunen, svarer de ikke, sier Carina.

Hun sier også at hun har prøvd å ringe direkte til ordføreren i kommunen, Eva Husby.

Ordfører i Hasvik kommune, Eva Husby (Ap). Foto: Ksenia Novikova / NRK

Husby (Ap) ønsker imidlertid ikke å stille til et intervju med NRK, men skiver følgende i en e-post:

«Jeg har aldri blitt kontaktet av paret. Det er ingenting registrert. Jeg er heller ikke kontaktet per telefon. Vannsituasjonen i Hasfjord og Breivik skal drøftes i neste formannskapsmøte. Utover dette har jeg ingen kommentarer til saken».

Edvin Wallmann og Carina Prytz-Wallmann får vann fra kommunen. Nabohuset har brønn, og sliter ikke med dårlig vann. Foto: Julie Groseth / nrk

Ber kommunen si unnskyld

– Det har ikke vært en eneste unnskyldning fra kommunen. Ingenting, sier Edvin.

Han har sett seg lei av dårlig trykk i dusjen, kjøpevann og dusjing på hotellet. Nå ber de kommunen ta grep før det er for seint.

– Ellers er jeg redd det her kommer til å gå skikkelig dårlig. Han kan ikke dø av E. coli. Det går bare ikke an, sier Carina.