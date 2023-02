Ekstraordinære tilsyn etter ulykke på krabbebåt

Sjøfartsdirektoratet vil gjennomføre ekstraordinære tilsyn av havgående krabbefiskefartøy etter at et besetningsmedlem ble savnet og etter all sannsynlighet døde etter å ha falt over bord på i Barentshavet i januar.

Havarikommisjonen har tidligere avdekket tre forhold i undersøkelsen av fiskefartøyet «Hunter», der den latviske mannen falt over bord. Disse var av en slik art at kommisjonen informerte Sjøfartsdirektoratet om forholdene.

Besetningsmedlemmet fulgte med et redskap over bord, skriver direktoratet i en pressemelding. Personen er savnet og antas å være omkommet.