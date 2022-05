Dystre værprognoser for nasjonaldagen i nord: – Folk bør skifte til vinterdekk

– Dagen starter litt overskyet for de fleste, så kommer det inn et nedbørsfelt som brer seg fra nord og mot sør. Det tar med seg sludd eller snø over 200 meter, sier meteorolog Iselin Skjervaagen.

17. mai ser ut til å bli en våt og kald affære for befolkningen i den nordligste landsdelen. I Tromsø vil temperaturen ligge på mellom 2 og 4 grader.

– Etter hvert erstattes sluddet av regn. Da skal det dessverre regne resten av dagen. Det blir mye nedbør, og i tillegg skal det blåse en del, så det er bare å kle på seg

Meteorologene har også sendt ut farevarsel for snø over 200 meters høyde.

– De som skal ut og kjøre natt til 17. mai eller tidlig på nasjonaldagen, må skifte tilbake til vinterdekk.

I tillegg er det moderat snøskredfare, faregrad to, i store deler av Nord-Norge.

Nordlendingene må belage seg på ull under finstasen på 17. mai. Foto: SKJERMDUMP / YR.NO

To lag med ull og regntøy

De dystre værprognosene for nasjonaldagen i nord setter imidlertid ingen stopper for forberedelsene til nasjonaldagen.

I lettere sluddvær øver studentbarnehagene i Tromsø på å gå i 17. mai-tog, samtidig som studentkorpset gjør de siste finjusteringene.

– Vi har kledd på ungene to lag med ull og regntøy, så da er vi klar for å øve på å gå i tog og 17. mai-sanger, sier Kai Sørensen.

Ompagniet studentkorps finpusser teknikken før nasjonaldagen. Foto: Hanne Wilhelms / NRK Det blir en kald 17.mai i nord. Barna i studentbarnehagene er ikledd flere lag med ull, regntøy og luer. Foto: Hanne Wilhelms / NRK I lettere sluddvær øver studentbarnehagene i Tromsø på å gå i 17.mai-tog. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Knallvær i sør

Det kalde gråværet avtar jo lenger sør man kommer. Fra Trondheim og sørover stiger temperaturen, og skylaget blir borte.

Det blir sol og temperaturer opp mot 15 grader i Midt-Norge, viser værdataene fra Meteorologisk institutt.

I Sør-Norge ligger det an til å bli knallvær på 17. mai. Flere steder kan det bli godt over 20 grader.

– Vi opererer jo alltid med temperaturen i skyggen, så det kan bli varmt med ullbunad ute i sola. Det er kanskje greit å ha minst mulig under bunaden flere steder, sier Skjervagen.

Sørlandet og sør i Rogaland kan det bli litt skyer tidlig på dagen, men det kan klarne opp utover dagen.

– Men at det blir is-spisevær over store deler av Sør-Norge, det er helt sikkert, sier meteorologen.

På grunn av høye temperaturer og lite nedbør er det også fortsatt stor skogbrannfare på Østlandet og i østlige deler av Agder.