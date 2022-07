Dyreverner Jenny Rolness fra organisasjonen Dyrenes Rett synes det er for mye negativt fokus på måkene i media.

– Det er preget av sensasjonsoppslag der måkene hele tiden blir framstilt veldig negativt, sier hun til NRK.

Hun mener det er vanskelig å si om media gjenspeiler folks generelle oppfatning om måkene. Hun påpeker likevel at selv om mange er glade i måkene og synes de er flotte fugler, finnes det folk som har hat til måkene.

– Derfor er det så viktig at media er bevisste sin påvirkningskraft, og ikke fyrer opp under et slikt hat som i verste fall kan føre til at folk begår lovbrudd mot måkene, noe som allerede er et stort problem, sier Rolness.

Hun påpeker at fem av syv måkearter som hekker i Norge, utenom Svalbard og Jan Mayen, er rødlistede, ifølge Artsdatabanken.

Rollnes mener det å skape en slik «hets» mot arter som fra før har det vanskelig og står i fare for å dø ut på sikt, blir en tilleggsbelastning for disse artene. Hun mener de trenger mer toleranse for å kunne fortsette å eksistere sammen med menneskene.

KONTROVERSIELL: Norske måker inntar til stadighet mediebildet med sine mange påfunn. Noen liker fuglene, mens andre har lite til overs for dem. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Dyr er spesielt utsatte da de ikke kan forsvare seg selv. Presseetikken bør omfatte alle grupper, mener hun.

– Dette gjelder ikke minst de gruppene som ikke kan forsvare seg. Med kommentarfelt som er fulle av hat og forslag om lovbrudd mot måsene, viser det jo at media inviterer til noe som ikke er bra, mener Rolness.

Redaktør mener det er innafor

– I nyhetsdekningen vår mener jeg at vi har forholdt oss ganske objektive. Vi har omtalt hvordan folk i Tromsø sentrum oppfatter måse-utfordringa, og har forsøkt å peke på ulike tiltak hvor politikere har kommet til orde, sier Nordlys-redaktør Helge Nitteberg.

Nitteberg påpeker at dette er noe som diskuteres hyppig blant innbyggerne, blant annet på grunn av de mange tilgrisede byggene i byen.

Nordlys-redaktør Helge Nitteberg. Foto: Ole Åsheim / Nordlys

Rolness mener på sin side at media gir et forvrengt bilde av måkenes naturlige adferd.

Avisa Nordlys bruker ord som «plageånd» i en nyhetsoverskrift om fuglene. Der tar Nitteberg noe selvkritikk.

– Hvis vi har brukt det så kan sikkert det diskuteres. Men at situasjonen i Tromsø har eskalert og at det er et problem, også for måkene, det er hevet over tvil, sier han.

Nitteberg sier at «terror» nok er et upassende begrep om dyr som angriper mennesker.

– Det er ikke terror, vedgår Nitteberg.

Samtidig må man skille mellom nyhetsreportasjer og debattinnlegg, mener han.

– Det er jo slik at vi har en ganske stor takhøyde for kommentarartikler fra våre egne medarbeidere. Jeg mener det var innafor å publisere den kommentaren.

NRK har også vært i kontakt med Nordlys-kommentator Skjalg Fjellheim. Han ønsker ikke å kommentere kritikken fra Rolness.

Problemer med måker? Forebyggende tiltak: Ekspandér faktaboks Legg til rette for hekking andre steder ved å bygge måkeplattformer som settes opp på egnede steder.

Sett opp forstyrrende pigger på typiske sitteplasser, på gesimser og takutstikk der fuglene ofte sitter for å observere og følge med.

Spenn tråder opp på taket med 30 cm mellomrom og 30 cm opp fra taket før hekking, men ikke bruk nett som fuglene kan sette seg fast i.

Varier med ulike typer fugleskremmere før hekking. Disse tiltakene må skje i god tid før hekkesesongen på våren. Når måkene først har begynt å bygge reir, må du la dem være i fred. KIlde: Miljødirektoratet

– Må kunne mene det

Nitteberg får støtte av mediekritiker Gunnar Bodahl-Johansen. Han sier mennesker må ha en rett til kritiske utsagn om dyr på samme måte som mot eksempelvis politikere.

Bodahl-Johansen er tidligere journalist og redaktør. Han har også vært ansatt ved Institutt for journalistikk (IJ).

– Hvis man mener at måker er et problem, så må man få mene det. Akkurat som man kan ha kritiske uttalelser om ulven.

– IKKE UETISK: Mediekritiker Gunnar Bodahl-Johansen. Foto: Institutt for Journalistikk

Rolness var onsdag ute med en kronikk i Nettavisen der hun tar til orde for at Vær varsom-plakaten bør utvides til å også spesifikt gjelde omtale av dyr.

Det mener ikke mediekritikeren er nødvendig.

Han viser til punkt 4.1. i plakaten, som lyder «Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.». Bodahl-Johansen mener saker om eksempelvis måker faller inn under denne.

– Det kan jo også være saker om hunderaser som diskuteres, mange kan mene at de er problematiske for mennesker grunnet voldelige trekk. Det må man kunne få gjøre, avslutter han.