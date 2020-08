Nesten hele saueflokken druknet – et mysterium hva som har skjedd

– Jeg tror det er et mareritt og at jeg kommer til å våkne av det. Men etter hvert så skjønner jeg nok at det er sant, sier Solveig Sakshaug.

Onsdag morgen våknet den 70 år gamle sauebonden fra Kvalsund i Finnmark opp til et svært uhyggelig syn.

– Det var døde sauer med føtter i været, skum ut av munnen, blod og endetarmer som holdt på å komme ut. Det var fælt, forteller hun.

Over natten mistet bonde Solveig Sakshaug nesten alle sauene sine. Hun beskriver opplevelsen som helt forferdelig og uvirkelig. Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

32 av hennes 34 sauer ble funnet omkommet. Noen av dem fløt i Repparfjorden, andre lå i fjæra. Hva som faktisk har skjedd med dem i løpet av natten er et mysterium.

– Vi vet ikke annet enn at de har druknet, sier Sakshaug, som er forundret over hvordan sauene endte opp i elva.

– Jeg tror de må ha blitt skremt på sjøen, for de gikk ikke ned dit på den tiden av døgnet.

Det var iFinnmark som omtalte saken først.

Sauene har blitt hentet opp til gården ved hjelp av traktor. Foto: Odd Einar Sakshaug

– Druknet av uviss grunn

Både Mattilsynet og politiet var på stedet i løpet av onsdagen. Begge instanser har konkludert med at det er snakk om en drukningsulykke.

– Vi har gjort undersøkelser, og har ikke mistanke om at det er noen smittsom dyresykdom, sier avdelingssjef i Mattilsynet, Siv June Hansen.

Flere av sauekadavrene ble funnet med sår, men Mattilsynet mener at det er ingenting som tyder på at de har blitt drept av rovdyr.

– Dette er en tragedie. Disse dyrene har druknet av uviss grunn. Det har åpenbart skjedd et eller annet i løpet av natten som vi ikke vet hva er, sier Hansen.

Flere av sauene hadde synlige sår på kroppen. Verken politiet eller Mattilsynet mener de har dødd i et rovdyrangrep, men av drukning. Foto: Odd Einar Sakshaug

Politistasjonssjef i Hammerfest, Tommy Flåten, sier til NRK at saken er lukket fra politiets side.

– Det er ikke kommet fram noe som gjør at det er grunn til å etterforske videre, sier han.

– Dette er et ulykkestilfelle, og det ser ut som sauene har beveget seg ut på fjæra sjø, for så å bli fanget av stigende sjø, og så har de ikke klart å komme seg i land.

Avdelingssjef i Mattilsynet, Siv June Hansen, sier de har dialog med bonden nå, og vil gjøre det de kan for å ivareta henne. Foto: Mattilsynet

Glad for å ha to igjen

Ifølge Siv June Hansen i Mattilsynet kan hele flokken ha blitt jaget på sjøen av rovdyr eller hund.

– Men det vet vi ikke. De kan også selv ha gått ut på vei til en holme på fjæra sjø. I dette området er det veldig langgrunt. Sauer er flokkdyr og søker ofte mot holmer på varme dager, har hun forklart til iFinnmark.

Hansen understreker at denne saken først og fremst er trist, og at det er en stor belastning for bonden å miste så mange dyr.

Solveig Sakshaug måtte ta til tårene da hun ble intervjuet av NRK. Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

Sauebonden selv beskriver dyrene som sine venner og barn. Solveig Sakshaug har drevet med sauer siden 1986, da hun fikk egne sauer av moren sin.

– Det var ikke denne måten jeg hadde tenkt å avslutte saueholdet på. Det var virkelig snørr og tårer, sier hun.

Nå er fokuset på å høste av jorda og ikke minst ta seg av de to sauene hun har igjen.

– Vi må bare leve videre. Jeg er lykkelig for at jeg har to sauer igjen, men jeg merker at de er litt skeptiske nå, sier hun.

– Den ene er riktignok ganske ok mentalt, men den andre er litt forstyrret – hun er litt preget av det hun har vært gjennom.