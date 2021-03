– Jeg er veldig avhengig av strøm for å sove, sier Camilla Bech.

For henne er pustemaskin livsnødvendig. I løpet av én natt kan hun stoppe å puste opp mot hundre ganger. I verste fall kan hun få hjerteinfarkt og dø.

For henne ble det ekstra kritisk da bygda hun bor i mistet strømmen i tre døgn. Da et kraftig uvær rammet den værutsatte Nordkinnhalvøya i Finnmark, ble 1613 strømløse.

Etter hvert forsvant også mobilnettet. Krisehåndteringen måtte gjøres via satellittelefon og nødnett.

Forrige gang strømmen i Kjøllefjord var borte like lenge var på 70-tallet. Foto: Mariam Eltervåg Cissé

Varierer fra kommune til kommune

Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) tilfredsstiller mange norske kommuner de lovpålagte kravene for å sikre at innbyggerne er trygge.

Men oppdaterte planer er det likevel ikke alle som har. I den siste kommuneundersøkelsen svarer 79 prosent at de har utarbeidet mål for sikkerhetsarbeidet.

Det betyr at i overkant av 70 av landets 356 kommuner ikke har planene klare.

Den største utfordringen er imidlertid stadig flere alvorlige naturhendelser som den på Nordkyn.

– Uønskede hendelser kommer som regel brått på. Vi kan aldri ha full oversikt over hvilke påkjenninger kommunen og befolkningen vil utsettes for, men vi vet at mange av scenarioene kan man øve og forberede seg på.

– Selv om vi ser mye godt beredskapsarbeid, mener DSB at kommunene har et forbedringspotensial i å ha oppdaterte planer og gode kvalitetssystemer, sier DSB-direktør Elisabeth Aarsæther. Foto: Privat

– Er sitt ansvar bevisst

Mars i fjor kom en rapport fra den sentrum-venstre-orienterte Tankesmien Agenda som tegner et dystert bilde av distrikts-beredskapen. Til NTB uttalte Agenda-rådgiver Axel Fjeldavli at han var «overrasket over hvor skjør og tynnslitt den lokale beredskapen er».

DSB tegner ikke et like dystert bilde. De mener de ser en positiv utvikling, og at kommunene er sitt ansvar bevisst.

– Dette ser vi spesielt når det gjelder å håndtere kriser, som den pågående pandemien, sier DSB-direktøren.

Siden 2002 har de spurt kommunene om status på sikkerhets- og beredskapsarbeidet. Den viser en positiv utvikling.

Men samfunnssikkerhet og beredskap er et kontinuerlig arbeid – og nå står vi overfor både mer ekstremvær og økt fare for dataangrep.

– Alle bør tenke over hva de gjør hvis de mister tilgangen til strøm og kommunikasjon. For en kommune vil både satellitt-telefon og et ekstra mobilabonnement hos en mobiloperatør med annet telenett være lurt. Men det viktigste er å lage seg gode rutiner slik at grunnfunksjoner kan opprettholdes, helt uten kommunikasjon, sier Aarsæther.

Selv ikke Kjøllefjord kirke ble spart for det tre dager lange strømbruddet i februar. Foto: Mariam Eltervåg Cissé

Mer alvorlige naturhendelser

God dekning og flere teleoperatører er ikke et alternativ i alle kommuner. Frem til nå har myndighetene i stor grad latt markedet bestemme hva som er god nok kapasitet og dekning, ifølge en rapport laget på bestilling av Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS).

Rapporten peker på store forskjeller mellom by og land. Det fikk innbyggerne i Lebesby og Gamvik smertelig erfare i februar.

– Når både nødnettet og mobilnettet er nede, er det vanskelig å få hjelpen man trenger, sier Lebesby-ordføreren.

Han ber om midler til en reservelinje til halvøya som har Finnmarks lengste og mest værutsatte vei til sykehus. En slik linje vil koste 300 millioner kroner.

– Det handler om mobildekning og energiforsyning for å sikre innbyggerne våre. Vi vet også at klimaendringer vil føre til mer ekstremvær og høyere vannstand.

Lebesby-ordfører Sigurd Rafaelsen synes innbyggerne håndterte situasjonen godt. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Dramatisk vinterferie

Vinterferien 2021 ble ikke som ventet for Camilla Bech og sønnen Kjell Elias Bech. Fordi hun kan få hjerteinfarkt dersom hun sover uten pustemaskinen, måtte de flytte inn på hotellet i Kjøllefjord.

Hotellet var en av bygningene som ble prioritert strømtilførsel, i tillegg til butikk og helseinstitusjoner.

Camilla Bech mener at kommunen og kraftlaget håndterte situasjonen på en god måte.

– Så lenge jeg vet at de jobber med situasjonen, må man bare ta det med ro og smile. Det blir jo ikke bedre av å stresse, snarere tvert imot, sier hun.