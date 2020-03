– Når artister og kunstnere kan tjene penger med å strømme direkte, så kan kanskje jeg også det?, spurte Hege Enge Dekkerhus vennene sine venner Facebook.

I Tranøybotn på Senja, ved inngangsporten til Ånderdalen nasjonalpark, driver hun reiselivsbedriften Norwegian Wild. Der er det campingplass og hyttekro, og en rekke aktiviteter tilbys. Deriblant guidede kajakkturer.

Her starter padleturen for bedriftslederen på Senja. Foto: Skjermbilde

– Over natta var aktiviteten nede på null. Da måtte jeg tenke kreativt, sier hun.

Responsen på innlegget hennes var overveldende. Fredag inviterte dermed Hege Enge Dekkerhus folk som sitter «koronafast»hjemme på en digital tur i naturskjønne Senja-omgivelser.

Håpet var å få noen kroner inn på firmakontoen. Og allerede før turen begynte hadde pengene strømmet inn og 200 personer meldt seg på den digitale naturopplevelsen.

Hege Enge Dekkerhus inviterte til digital direktesendt padletur i Bergsfjorden. Mange fulgte med og sendte emojis og kommentarer underveis. Du trenger javascript for å se video. Hege Enge Dekkerhus inviterte til digital direktesendt padletur i Bergsfjorden. Mange fulgte med og sendte emojis og kommentarer underveis.

– Jeg har heldigvis ikke satset hus og hjem, og har ikke mange ansatte. Men jeg vil jo ikke at bedriften skal dø ut, heller. Nå slipper jeg å utsette strømregningen, sier Enge Dekkerhus takknemlig.

Fredag klokka tolv tok hun mobilkameraet med seg og sendte padleturen direkte via siden sin på Facebook.

– Jeg er både rørt og nervøs, for jeg har jo aldri gjort dette før. Men jeg pleier å si at et smil smitter mer enn virus. Vi må ikke glemme å smile, sa innehaveren av reiselivsbedriften, før hun gikk i kajakken.

Folk som har kontor eller karantene hjemme, kan fredag følge en padletur i vakre Bergsfjorden på Facebook. Foto: Linda Pedersen / NRK

Digital naturopplevelse

I utgangspunktet skulle hun padle ut fra Tranøybotn, men under en testtur torsdag fant hun ut at mobildekningen var for ustabil. Derfor kjørte hun over øya til Hamn i Senja på yttersida. I Bergsfjorden er det rundt hundre holmer og skjær og kritthvit sandbunn, og et eldorado for de kajakkfrelste.

Og kanskje er det en helt ny forretningsidé som nå har poppet opp som følge av viruset?

– Kanskje er dette med digitale turer noe for framtida også? Kanskje et aldershjem har lyst å sitte å se på en slik tur?, spør Hege Enge Dekkerhus.

Fredag morgen gikk det snøbyger over Senja, men utpå formiddagen tittet sola stadig oftere frem. Temperaturen lå på et par minusgrader. Og teknikken sto henne under hele padleturen.

Underveis fikk hun mange hjerter og tomler opp, og flere hyggelige kommentarer fra folk som satt hjemme og fulgte med.