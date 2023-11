- Jeg unngår å fylle i byen. Jeg syns det er rart at vi betaler mindre, men jeg bor jo her ute, så jeg er fornøyd.

Det sier Ørjan Pettersen, som bor drøye to mil unna Tromsø Sentrum.

Der kan han fylle drivstoff for flere kroner billigere per liter enn i byen.

NRK har fulgt prisnivået til drivstoffkjedene i en lengre periode, og et mønster er tydelig: I storbyen Tromsø er pumpeprisen ofte flere kroner dyrere enn ellers i Troms.

Det er ikke uvanlig at pumpeprisen for bensin og diesel i Tromsø ligger rundt 25 kroner per liter. Noen mil ut fra byen kan den være opptil fire kroner lavere. Foto: Trygve Grønning / NRK

Siden 90-tallet har Tromsø hatt en egen drivstoffavgift, og bilister i Tromsø har betalt mer for drivstoff enn i resten av landet.

Denne avgiften ble fjernet da bompenger ble innført, men høyere pris ser likevel ut til å henge igjen.

– Det gir ikke mening i det hele tatt. Prisene er helt forferdelig, de er altfor høy, sier Kristin Gården.

– De som bor i distriktene rundt oss har det mye billigere.

Kristin Gården er oppgitt over de høye drivstoffprisene i Tromsø. Foto: Pål Hansen / NRK

– Det gjør meg veldig opprørt

Kommunestyrerepresentant i Tromsø kommune, Peder Joakimsen (R), reagerer også på de høye drivstoffprisene.

– Det gjør meg veldig opprørt å se at vanlige folk, som sliter med økte utgifter i samfunnet for øvrig, i tillegg må betale en pumpepris på drivstoff som er mye høyere enn ellers i fylket, sier han.

Kommunestyrerepresentant i Tromsø kommune, Peder Joakimsen (R), skjønner rett og slett ikke hvorfor bensin og diesel er så dyrt i Tromsø. Foto: Pål Hansen / NRK

Politikeren tror det til syvende og sist har med markedsmekanismer å gjøre.

– Vi har tidligere hatt en drivstoffavgift i Tromsø, og da lærte vel kanskje forhandlerne at det var mulig å ta ekstra, sier Joakimsen.

Vil ikke uttale seg om pumpeprisen

NRK har snakket med flere av bensinstasjonene som selger billigere drivstoff ute i distriktene.

De opplyser at innkjøpsprisen er den samme for dem, og at de selger drivstoff med mindre overskudd enn i Tromsø.

Ingen av selskapene som selger drivstoff i Tromsø vil uttale seg om prisnivået.

ST1 Nordic Oy, som driver Shell-stasjonene i Norge, skriver følgende i en e-post til NRK:

«Drivstoffprisene blir satt ut fra den lokale konkurransesituasjonen, og vi ønsker ikke å si noe om våre prisstrategier fordi vi opererer i et marked med stor konkurranse. Derfor finner vi det heller ikke naturlig å gjøre det i et intervju.»

Når du fyller drivstoff i Tromsø går telleverket fort. Prisen er ofte mye høyere en mange andre steder i fylket. Foto: Pål Hansen / NRK

Har fått flere henvendelser

Konkurransetilsynet opplyser til NRK at de den siste tiden har fått flere henvendelser enn normalt om høye drivstoffpriser.

Noen av disse dreier seg om stor prisforskjell på steder som ligger relativt nærme hverandre, flere steder i landet.

– Det er gjerne på tettsteder og områder rundt, sier seniorrådgiver Inger Sommerfelt Ervik.

Konkurransetilsynet er imidlertid klar på at høyere pris i byene enn distriktene er mot deres forventning.

– Vanligvis forventer vi at prisen skal være lavere der det er flere forskjellige drivstoffkjeder som konkurrerer, og det er ofte tilfellet i byer, sier Ervik.

Seniorrådgiver hos Konkurransetilsynet, Inger Sommerfelt Ervik, sier de vanligvis forventer at prisene skal være lavest i byene. Foto: Konkurransetilsynet /

– Ikke like lønnsomt å sette ned prisen

Men selv om Konkurransetilsynet forventer at prisen skal være lavest i byene, er det ikke alltid at det er tilfellet.

– Det kan for eksempel være fordi to stasjoner ligger ganske tett og har veldig god oversikt over hverandres priser, sier Ervik.

– Så hvis den ene stasjonen setter ned prisen, så kommer den andre til å gjøre det like etter. Da er det ikke like lønnsomt å sette ned prisen, for man vil likevel ikke få flere kunder enn nabostasjonen.

Bildet er tatt samme dag som hos konkurrenten lenger opp i saken, men på andre siden av Tromsøya. Foto: Trygve Grønning / NRK

Bensinstasjonene kan gjøre som de vil

Ervik trekker også frem at lokale forhold kan være med på å påvirke prisen.

– I Tromsø har de hatt en ekstra avgift på drivstoff, det kan ha vært med å påvirke hva folk er vant til å betale for drivstoff, sier Ervik.

– Er det lovlig å bevisst ha en høyere pris enn i områdene rundt?

– Ja, bensinstasjonene har lov å sette den prisen de vil. Det som er ulovlig, er å snakke med hverandre om hva prisene skal være, sier Ervik.

Alt håp er imidlertid ikke ute, for ifølge Ervik har kunden fortsatt litt makt.

– Bensinstasjonene setter ned prisene for å tiltrekke seg kunder, og jo mer effektivt det er, jo oftere vil de gjøre det, sier hun.

– Så hvis man som forbruker passer på å fylle drivstoff når man ser det er billig, selv om det bare er en kvart tank, så er det lurt på lang sikt.

