Dømt til fengsel etter dødsvold – filmet volden og la ut på Snapchat

Troms-mannen slo den britiske mannen flere ganger i hodet mens de var i et hybelbygg ved fiskebruket på Vengsøya i oktober i fjor.

Begge hadde drukket alkohol. Han ble etter hvert bevisstløs etter å ha fått hevelser og blødninger i hjernen av slagene.

Den nå domfelte mannen forlot den skadde mannen uten å hjelpe ham eller tilkalle hjelp.

29-åringen er nå dømt for grov kroppsskade og for å ha etterlatt mannen i hjelpeløs tilstand.

Seks års fengsel er det samme som aktor la ned påstand om da saken var oppe for Nord-Troms tingrett i Tromsø.

Han erkjente den omfattende volden, men innrømmet ikke straffskyld siden han mente han handlet i nødverge.

«Det er hevet over enhver rimelig tvil at avdøde var i en hjelpeløs tilstand med fare for liv, og at det var tiltalte som hadde hensatt ham i en slik tilstand. Han døde som følge av skadene han ble påført, og det er åpenbart at tiltalte hadde en plikt til å hjelpe eller å tilkalle hjelp til ham, etter å ha utsatt ham for volden», står det i dommen.

Obduksjonen av mannen viste at han var blitt påført omfattende vold. Foto: Øystein Antonsen / NRK

«Mulig han fikk litt mye juling»

Mannen filmet ugjerningen og la ut video på Snapchat.

I dommen står det:

«Et utklipp fra en Snapchat-video sendt fra tiltalte viser beina og magen til den britiske mannen og tiltalte viser der frem en blodig venstrehånd. Han drar også ned hetten på genseren til mannen slik at hans blodige øye vises, samt at han klapper han på magen. Det ble også funnet en serie bilder på tiltaltes telefon med teksten «Mulig han fikk litt mye juling men men».»

Den nå domfelte er tidligere dømt for narkotikalovbrudd og brudd på våpenloven. Han er også tidligere bøtelagt for kroppskrenkelse.

Mannen fra Troms er også dømt til å betale 125 000 kroner i erstatning til de etterlatte.

NRK har prøvd å få kommentar fra mannens forsvarer, men har foreløpig ikke fått svar. Det er derfor uklart om tromsømannen vil anke dommen.