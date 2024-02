Nå er familiefaren i 50-årene dømt til fengsel i ett år og åtte måneder.

Selv benektet han alle anklagene. I retten sa han at han hadde gjort alt for at familien skulle ha det bra i Norge etter at de kom hit som flyktninger fra Midtøsten i 2015.

Den eldste datteren har vært syk siden hun var liten og har sett ting som ikke stemmer, hevdet han.

Indre og Østre Finnmark tingrett mener noe annet:

Jentene har forklart seg på en svært troverdig måte, og har ikke hatt mulighet til å samordne sine forklaringer, heter det i dommen.

Tiltalen handler om forhold fra 2016 og frem til politi og barnevern gikk til aksjon i januar 2021.

«Retten er ikke i tvil om at forholdene samlet sett klart danner et mønster, der alle disse barna har levd under et regime preget av kontinuerlig utrygghet og frykt for vold», heter det i dommen, som falt fredag.

Slag, spark og innelåsing

Hele 39 vitner forklarte seg i den svært omfattende saken, som gikk over fire uker i Øst-Finnmark tingrett på nyåret.

Den eldste datteren var 17 år da saken ble anmeldt. Søstrene hennes var mellom 6 og 12 år gamle.

– Det er veldig mange forskjellige ting han slår med. Med hånda, med foten, med mange ting. Han drar i håret, forklarte den eldste i et tidlig avhør, gjengitt i dommen.

Retten i Vadsø brukte fire uker på å høre 39 vitner i den omfattende familievoldssaken. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Hun viste hvordan faren slo med flat hånd i ansiktet, på hodet, overarmene, ryggen, i magen og på føttene.

Hun sa at faren begynte å slå henne mens de var på flukt, og siden fortsatte jevnlig. På spørsmål om hvor ofte lillesøstrene fikk bank, sa hun.

– Det skjer nesten hver kveld, egentlig.

Foreldrene hadde ikke lært å passe barn og vise kjærlighet, mente hun.

– Mest er det som de tenker på ære og sånne greier.

Voldtektsforsøk henlagt

I de første avhøret sa hun at faren og to brødre hadde utøvd seksuell vold mot henne, men at hun ikke greide snakke om det.

I senere avhør fortalte hun mer konkret, også i detaljer om et voldtektsforsøk fra faren.

Dette er saker som påtalemyndigheten mente det ikke var gode nok beviser for, og som derfor ble henlagt.

De tilrettelagte avhørene med jentene handlet også om de angivelige overgrepene fra brødrene og faren. Derfor ble deler av avhørene nektet avspilt i retten.

Aktor Line Skjengen fikk likevel medhold i sin påstand om ett år og åtte måneders fengsel.

Forsvarer Jens Bernhard Herstad anker dommen på vegne av klienten, som holder fast ved at han er uskyldig. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Erstatning til alle

Tingretten slår fast at jentene er sterkt preget av det de har vært gjennom.

«Alle barna omhandlet i tiltalen er utsatt for voldshandlinger og andre krenkelser og har nærmest hele sine liv levd under alvorlig frykt og stress», heter det.

To av dem har gått til behandling og har slitt med selvmordstanker.

Jentene er tilkjent erstatning på til sammen 660.000 kroner, med 150.000 kroner til den eldste.

Familiefaren har også fått forbud mot å kontakte den eldste datteren i fem år.

Mannen har hele tiden sagt at han er uskyldig. I tråd med det blir dommen anket, sier hans forsvarer Jens Bernhard Herstad til iFinnmark.

Se Brennpunkt om æreskulturen: