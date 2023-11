Fem dager ut i rettssaken om grov familiemishandling i Finnmark tok saken en uventet vending.

Den tiltalte mannen begynte å dra kjensel på tingrettsdommer Jon Mjellekås. Det viste seg at han hadde dømt i tidligere saker mellom partene.

Finnmarkingen mente dommeren derfor ikke kunne dømme. Sjefen for tingretten var enig. Dermed ble hele saken stoppet.

Tingrettsdommer Jon Mjellekås var inhabil. Her fra en rettssak i 2018, på den tiden var Mjellekås politiadvokat. Foto: Màret Eli Buljo / NRK

Saken må nå behandles helt på nytt med en ny dommer. Det vil si at både ofrene, den tiltalte, vitner og politiet må forklare seg enda engang. Det er ingen av dem begeistret for.

– Det er svært beklagelig med tanke på ofrene, den tiltalte og ressursbruken, sier aktor og politiadvokat Victoria Bendiksby Wilkinson.

Mener tabben burde vært unngått

Finnmarkingen i 50-årene står tiltalt for å ha truet og mishandlet kona gjennom 17 år. Ifølge tiltalen er han også tiltalt for å ha mishandlet alle parets barn fra de var små.

– Det sier seg selv at dette er en stor belastning, og å gjennomgå dette på nytt er ingen ideell situasjon for henne, sier Roy Arteid, som er kvinnens bistandsadvokat.

Bistandsadvokat Roy Arteid sier at han ikke tidligere har vært advokat i en sak der dommeren blir erklært inhabil på dag fem i retten. Foto: Advokatfirmaet Fari

Han viser til at det tok en hel dag for kvinnen å forklare seg for dommeren i forrige rettsrunde.

Han mener habiliteten til dommeren burde ha vært tatt opp innledningsvis i saken.

– Gitt at dommeren var klar over at han også hadde vært dommer i en annen sak mellom samme parter, så tenker jeg at man burde ha gjort partene oppmerksomme på det.

Også den tiltalte er frustrert over at saken må behandles helt på nytt.

Til NRK benekter han alle påstandene om vold, og viser til at han i dag har omsorgen for flere av barna. Også for ham har saken vært en stor belastning.

Ville holde tabbe hemmelig

Saken i Vestre Finnmark tingrett skal behandles på nytt i slutten av november.

Da saken ble stoppet i august, ba NRK om å få se kjennelsen. Det avviste tingretten. De ville heller ikke stille til intervju om innholdet.

I stedet valgte de å hemmeligstemple hele avgjørelsen. Kun partene i retten ville da vite om tabben.

For å nekte NRK innsyn, viste tingretten til at «det foreligger sterke grunner for å beslutte totalforbud mot offentlig gjengivelse av kjennelsen». De argumenterte med at opplysninger om partene ikke skulle bli spredt.

Men straffesaken var for lengst omtalt av pressen, og hvem som helst kunne være til stede i rettssalen.

Først nå i november endte NRKs krav om innsyn hos Hålogaland lagmannsrett.

De brukte kun et døgn på å omgjøre tingrettens hemmelighold. Enstemmig har de gitt NRK full rett til innsyn i tabben.

Kjennelsen viser at tingrettsdommeren var inhabil fordi han tidligere hadde dømt i barnevernssaker mellom kvinnen og mannen. Da dømte han i favør av kvinnen.

I ettertid har det vært flere rettssaker mellom partene, hvor andre dommere har dømt. De sakene gikk i favør den tiltalte, ifølge han selv.

Han sier at han derfor ikke har tillit til Mjellekås.

– Dommeren satt der i fire dager og visste at han var delaktig i saken. Likevel lot han det bare rulle og gå. Han kunne ha stoppet dette på et tidligere tidspunkt, fått noen andre til å komme inn, så vi kunne vært ferdig med dette, sier mannen.

At han selv ikke dro kjensel på dommeren da saken startet, begrunner han med sin dårlige psykiske form da saken pågikk. Det hadde han erklæring fra lege om.

Straffesaken som ble avbrutt av dommertabben, skal behandles på nytt i slutten av november. Foto: Stian Strøm / NRK

Vil ikke svare om tabbe

NRK har på nytt bedt om et intervju med tingretten, men heller ikke nå vil de stille.

– Vi uttaler oss ikke om avgjørelser som er avsagt, eller saker som er under behandling, skriver sjef i Vestre Finnmark tingrett, sorenskriver Torbjørn Saggau Holm, i en e-post.

Spørsmålet om hvorfor dommeren ikke vurderte sin egen habilitet da retten startet, forblir ubesvart. Det gjør også spørsmålet om tingretten forsøkte å skjule tabben da de nektet å gi kjennelsen til NRK.

I sin begrunnelse for å gi NRK innsyn, viser lagmannsretten til at kjennelsen ble lest opp i tingretten, som var åpen for både publikum og presse. Det forelå da heller ingen restriksjoner mot å gjengi kjennelsen i offentligheten.

Tillit til dommeren

Bistandsadvokat Roy Arteid, sier det ikke ble sagt noe i retten om at kjennelsen om inhabilitet var hemmeligstemplet.

– Nei, det tror jeg tingretten først har tatt stilling til etter at de fikk innsynskravet fra NRK. Det var ingen av de tilstedeværende som ble pålagt taushet om innholdet i kjennelsen. Det var bare en vanlig meddelelse av kjennelse, sier Arteid.

Men vanligvis er det greit at en dommer dømmer i ulike saker mellom de samme partene, ifølge Rune Bård Hansen. Han er lagdommer og medlem i dommernes mediegruppe.

– En annen ordning vil gjøre det svært vanskelig å finne habile dommere mange steder i landet, sier han.

Rune Bård Hansen er lagdommer og medlem i dommernes mediegruppe. Han forklarer at det i utgangspunktet ikke er noe galt i at en dommer kan dømme i ulike saker mellom partene. Foto: Aina Indreiten / NRK

Hansen har ikke innsikt i selve saken, men sier at dommeren kan ha gitt inntrykk av hvem han tror på av partene da dom falt i tidligere saker.

– Det er jo også viktig at tiltalte og fornærmede i en straffesak har tillit til at dommeren ser saken med uhildet blikk og ikke er bundet opp til noe vedkommende dommer kanskje allerede har uttalt seg om i en tidligere sak.

NRK har også vært i kontakt med barnas bistandsadvokat, Benny Solheim. Han ønsker ikke å kommentere saken.