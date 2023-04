Dommen har falt: Lokalbefolkningen eier Karasjok

Utmarksdomstolen er delt i saken. Med knappest mulig flertall – tre mot to dommere – kommer de frem til at lokalbefolkningen i Karasjok eier grunnen i nesten hele kommunen.

Dermed blir de Norges tredje største grunneier, med omkring 5000 kvadratkilometer.

Det omstridte området er i dag eid av finnmarkingenes felles grunneierorgan Finnmarkseiendommen (FeFo).

Dommen bygger på urfolksrettighetene, som gir Norge plikt til å peke ut de områdene som tradisjonelt har blitt brukt av samer.

Det har vært flere rettssaker om rettigheter i Finnmark, helt opp til Høyesterett, men dette var den første som handlet om et stort samisk kjerneområde.

Dommen vil få stor betydning for andre områder i fylket, særlig Kautokeino og deler av Tana.

I begge kommuner har det allerede kommet krav om kollektivt eierskap for lokalbefolkningen.

Vurderer anke

Grunneier FeFo er ikke overrasket over at dommen gikk dem imot, sier direktør Jan Olli.

– Det første vi legger merke til at det er dissens, sier Olli.

Han viser til at det saken også splittet den såkalte Finnmarkskommisjonen. Det var kommisjonen som avgjorde saken i første runde, før den ble anket til domstolen.

– Det tyder veldig sterkt på at dette er kompliserte saker hvor man kan ha ulike syn. Vi må gå nærmere inn i dommen for å vurdere hvorvidt jeg skal innstille på anke eller ikke, sier Olli.

Det er styret i Finnmarkseiendommen som til slutt bestemmer om de skal godta dommen eller bringe den inn for Høyesterett.

Saken er politisk omstridt, men Olli understreker:

– Min innstilling vil utelukkende basere seg på om det er et juridisk grunnlag for å anke eller ikke.

Olli mener sakene om rettigheter i Finnmark er svært viktige.

– Vi har et stort ansvar å følge dem opp, sånn at når den saken og rettighetskartleggingen en gang tar slutt, så er vi alle fornøyd og de resultatene står seg over tid.

Gravde i historien

Rettssaken gikk over tre uker i januar. Advokatene gikk dypt og detaljert inn i historien for å finne ut hvem som hadde brukt ressursene i Karasjok og styrt over dem.

Den lange rettssaken hadde også omfattende forberedelser. Bare sakskostnader til partene kommer på 24,35 millioner kroner. Staten dekker alt.

Grunnen i det aller meste av Karasjok ble overført fra Statskog til finnmarkingenes eget grunneierselskap Finnmarkseiendommen (FeFo) i 2006.

Men fortsatt kunne lokale grupper kreve eiendomsrett til sine nærområder. Det har skjedd flere steder.

Retten til grunnen i Finnmark Ekspandér faktaboks Statskog sto lenge som grunneier i Finnmark. Arbeidet til Samerettsutvalget resulterte i Finnmarksloven – slik at finnmarkingene selv overtok grunnen gjennom selskapet Finnmarkseiendommen (FeFo) i 2005. I tillegg skulle den historiske bruken av hele fylket granskes. På bakgrunn av det skulle man finne ut hvem som hadde opparbeidet bruksrett og eiendomsrett, enten det var samer eller andre. Denne jobben gjøres av Finnmarkskommisjonen. Avgjørelsene deres kan bety at det likevel ikke er FeFo som eier grunnen. Sakene kan ankes til Utmarksdomstolen og eventuelt videre til Høyesterett. To saker (om Nesseby og Stjernøya) har allerede vært i Høyesterett.

I Karasjok var det flere krav om mindre områder, også fra folk på finsk side av grensen, mens to ulike grupper krevde praktisk talt hele kommunen:

Den ene gruppen hevdet at arealet innenfor kommunegrensen tilhørte de innbyggerne som tilhørte den samiske kulturen. Hvordan denne samiske tilhørigheten skulle avklares eller dokumenteres, kom ikke frem i rettssaken.

Den andre gruppen, med Karasjok kommune og Karasjok sameforening i spissen, mente lokalbefolkningen i fellesskap skulle eie området.

FeFo-direktør Jan Olli og hans advokater Rune Mykkeltvedt og Frode Andersen Innjord under rettssaken i Karasjok. Foto: Stian Strøm / NRK

Denne gruppen vant første runde, da rettighetene ble utredet av Finnmarkskommisjonen. Den kom fram til at alle innbyggere, enten de var samer eller nylig innflyttet, var de rettmessige eierne.

Nå har altså Utmarksdomstolen gitt dem medhold.

Jeger og fisk imot

Folk i Karasjok har blant annet ønsket seg kontroll på jakt og fiske. Som grunneiere kan de selv avgjøre hvem som skal utnytte ressursene. Da kan de sikre at kommunens egne innbyggere får en større del av kaka, på bekostning av tilreisende.

Samtidig har karasjokværingene rettigheter til å bruke naturen i hele resten av fylket. Det er de sikret gjennom Finnmarksloven. Seieren i denne rettssaken gir dem i pose og sekk: Enerett hjemme og rettigheter i de andre kommunene.

Samtidig har folk fra Karasjok allerede krevd rettigheter i nabokommunene.

Norges jeger- og fiskerforbund har vært blant dem som mente løsningen var urimelig, og har stilt på FeFos side under rettssaken.

Linda Heitmann er leder i NJFF Finnmark.

– Vi må dessverre konstatere at det ikke gikk den veien vi ønsket, sier hun.

– Vi jobber for å sikre allmennheten i Finnmark sin tilgang til utmarksressursene, og vi samarbeider tett med Norges jeger- og fiskerforbund om denne saken.

FeFo, som altså tapte saken, vil lese dommen før de gir noen kommentar.

Men det er ventet at en så viktig sak vil gå hele veien til Høyesterett.

Innbyggerne vil eie det aller meste av Karasjok. Private eiendommer utgjør en ørliten del, synlig som en rød stripe. Illustrasjon: Finnmarkskommisjonen

Skeptiske reineiere

Striden om Karasjok har blitt fremstilt som en samisk kamp mot gammelt statlig kolonivelde. Men samiske krefter har slett ikke vært samlet om kravet.

Blant annet har en gruppe reineiere protestert mot lokalt eierskap. Gruppen har vinterbeiter i Karasjok og sommerbeiter i Nordkapp, og mener fjellområdene først og fremst er flyttsamenes område, ikke de fastboende i kommunen.

Finnmarkseiendommen (FeFo) er finnmarkingenes eget grunneierlag. Det er ledet av et styre med medlemmer som Sametinget og fylkestinget har valgt.

* Rettelse: En tidlig versjon av saken brakte feil sum for sakskostnadene.