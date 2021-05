Det var i de tidlige morgentimene søndag 15. desember i 2019 at den fatale ulykka skjedde i den lille bygda Rossfjordstraumen i Senja kommune.

Etter et julebord og påfølgende nachspiel satte fem personer seg i bilen for å kjøre hjem.

Samtlige var berusa, inkludert sjåføren i 20-åra. Sjåføren kjørte først hjem eieren av bilen og hans samboer, og kjørte så i retning huset til de to siste passasjerene.

Sjåføren passerte imidlertid avkjørselen, og kjørte rett fram i en knapp sving. Bilen traff snøskavlen og rulla nedover mot fjæra.

Kvinna havna i klem under bilen som til slutt stoppa sidelengs i fjærkanten. Hun døde på stedet, mens samboeren pådro seg store skader.

Sjåføren kom fysisk uskadd fra ulykka. Rundt to timer senere ble det tatt blodprøve av sjåføren, som på det tidspunktet hadde en promille på 1,33.

Både sjåføren og de tre andre personene ble tiltalt etter dødsulykken. Aktor ville sette ny rettspraksis for medvirkning til promillekjøring.

Nå er dommen klar.

Minnelys ble satt opp etter dødsulykken. Foto: Arild Moe / NRK

Sluppet av før ulykken

Da rettssaka var oppe i Nord-Troms og Senja tingrett i begynnelsen av mai, hevdet de tre medtiltalte at de anså mannen som edru.

Eieren av ulykkesbilen var tiltalt for å ha overlatt kjøretøyet til en person som var påvirket av alkohol. Bileierens samboer var også tiltalt for medvirkning til promillekjøring.

Dette paret var med på deler av kjøreturen, men ble sluppet av før utforkjøringa skjedde.

Ingen av de tre medtiltalte erkjente straffskyld da saken ble behandlet i Nord-Troms og Senja tingrett i mai. Sjåføren erkjente straffskyld.

Både sjåføren og eieren av bilen er nå dømt i Nord-Troms tingrett. Eieren av bilen var en av de to som ble sluppet av bilen før ulykken skjedde.

Han er ikke dømt for medvirkning til promillekjøring, men for å ha overlatt bilen til en person som var påvirket av alkohol.

En mannlig passasjer som satt på da ulykken skjedde er frikjent, det samme er kvinnen som ble sluppet av før ulykken.

Sjåføren er fratatt førerkortet for all framtid. Eieren av bilen taper førerretten i 2 år.

Dette ble dommen: Ekspandér faktaboks Sjåføren: Fengsel i åtte måneder

Bot på 48.000 kroner

Fratatt førerkort for all tid

Oppreisningserstatning til familien til avdøde Bileier: Fengsel i 28 dager

Bot på 121.000 kroner

Fratatt førerkort i to år Avdødes samboer: Frifinnes Bileiers samboer: Frifinnes

Ny rettspraksis

De tre var tiltalt for medvirkning til promillekjøring. Det ble en paragraf i den nye straffeloven så sent som oktober 2015. Før den tid var det ikke straffbart.

Aktoratet ville bistå med å sette ny grense for hva som var straffbart. Retten mente to av dem ikke kunne straffes.

– Vi ser hva domstolen sier, og tar det til etterretning. Så må vi gå gjennom dommen, og vurdere hvorvidt vi skal anke hele eller deler av den, sier politiadvokat Hanne Simonsen.

Politiadvokat Hanne Simonsen Foto: Malin Straumsnes / NRK

Hun la ned påstand om ett år og tre måneder fengsel for sjåføren og inntil 30 dager fengsel for de tre andre.

– Det er ikke så mye rettspraksis på akkurat denne bestemmelsen, så sånn sett er det en interessant sak å få prøvd for domstolen, sa aktor Hanne Simonsen til NRK under rettssaken.

Hun mener dommen som nå foreligger likevel gir en ny rettspraksis.

– Det er rettspraksis selv om det endte med frifinnelse. Det var en viktig sak for å dra opp grensen til medvirkningsansvaret i promillekjøring. Det er en såpass ny bestemmelse at det foreligger bare tre lagmannsrett-dommer. Vi trenger flere slike saker i domstolen, sier Simonsen.

Dette ba påtalemyndigheten om: Ekspandér faktaboks Sjåføren: Fengsel i ett år og tre måneder.

Bot på 48 000 kroner for promillekjøring, eller subsidiær fengselsstraff på 25 dager.

Tap av førerkort for alltid Bileier: 30 dager fengsel.

Bot på 121.000 kroner for promillekjøring, subsidiert fengselsstraff på 15 dager.

Tap av førerkort i 2 år og 6 måneder, med fradrag av tida førerkortet har vært. beslaglagt. Full førerprøve må gjennomføres ved ervering av nytt førerkort.

Betale saksomkostninger til det offentlig etter rettens skjønn. Avdødes samboer: 24 dager fengsel.

Bot på 64 000 kroner.

Tap av førerkort i to år, med fradrag på seks måneder. Full førerprøve må gjennomføres ved ervering av nytt førerkort.

Betale saksomkostninger til det offentlig etter rettens skjønn. Bileiers samboer: 28 dager fengsel.

Bot på 53 000 kroner.

Tap av førerkort i to år og to måneder, men fradrag på seks måneder. Full førerprøve må gjennomføres ved ervering av nytt førerkort.

Betale saksomkostninger til det offentlig etter rettens skjønn.

Ei kvinne døde her, i Rossfjord like før jul i 2019. Foto: Politiet

Husket lite

Vurderinga fra påtalemyndigheten har vært at det er flere som har medvirka til promillekjøringa ved å avtale med sjåføren at han skulle kjøre bil, og at de visste han var beruset.

Under de første avhørene sa alle de tre passasjerene at de ble enige om at mannen i 20-årene skulle kjøre dem. Ingen klarte å forklare nøyaktig hvordan det ble enighet om dette.

I retten hevda samtlige av de tiltalte passasjerene at de husket svært lite fra den fatale kvelden. Men de var alle sikre på at sjåføren måtte ha gitt dem inntrykk av at han var edru. Ellers ville de ikke satt seg i bilen.

Den tiltalte sjåføren sa i retten at han føler seg skuffa over at de andre medtiltalte ser ut til å fraskrive seg skylda. Han mener de alle kom til enighet sammen om at han skulle kjøre bilen.

- Min klient tar avgjørelsen til etterretning. Den fremstår som noe streng, men saken har vært en stor belastning, og han ønsker nå å komme seg videre, sier forsvarer Bjørn Morten Litveit Hansen.

De har foreløpig ikke vurdert hvorvidt de anker dommen.