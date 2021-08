Studenter fra utlandet er unntatt innreisereglene. Det gjelder imidlertid kun dersom de tar en bachelor- eller mastergrad. Jobber du derimot med en doktorgrad, er saken en annen.

Paiman Shafabakhsh (25) er en av mange doktorgradsstudenter som ikke kommer seg inn i landet på grunn av strenge innreiserestriksjoner.

Egentlig skulle han starte på sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo tidlig i februar – men et halvt år senere sitter han fremdeles «stuck» i hjemlandet Iran.

– Først trodde jeg og universitetet at Norge kom til å åpne grensene igjen etter noen uker, men nå har det gått over seks måneder uten at jeg har fått startet på doktorgraden min, sier 25-åringen som er utdannet sivilingeniør.

Her skulle Iranske Paiman Shafabakhsh vært dersom innreisereglene var annerledes. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Rammer akademisk, økonomisk og følelsesmessig

Han beskriver det siste halvåret som et akademisk «hull», der han bare har gått og ventet på at grensene skal åpne.

– Hver dag det siste året har jeg tenkt: i morgen åpner de grensene, neste uke åpner de grensene. Det er ingenting jeg kan gjøre med dette, men hvis jeg visste hvor lenge jeg ville bli nødt til å vente hadde jeg brukt tiden min mer effektivt.

– Det har rammet meg på flere måter, både akademisk og økonomisk. Jeg har vært nødt til å betale for leiligheten min i Oslo, uten at jeg får brukt den. Det har vært en følelsesmessig påkjenning, sier Shafabakhsh.

Ber regjering lempe på krava

NRK har vært i kontakt med fire av Norges største universiteter, Universitetet i Oslo, Universitet i Bergen, NTNU og UiT – Norges arktiske universitet. De er alle samstemt i sin kritikk av regjeringas innreiseforbud og ber regjeringa gi unntak også til doktorgradsstudenter.

– Jeg tenker det ville vært mye bedre å hente inn doktorgradsstudentene, enn bachelorstudentene. Det hadde vært bedre for norsk forskning, sier rektor ved UiO, Svein Stølen.

Rektor ved UiO, Svein Stølen mener forskninga kan få senskader. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Han kaller situasjonen krevende for universitetet og mener forskningen kan få senskader dersom ikke regjeringa snur.

Innreisenekten rammer ikke bare stipendiatene som ikke kommer seg inn i landet, men også de som eier forskningsprosjektene, mener Stølen.

– Vi har mange unge forskere som lykkes godt med de tøffeste konkurransearenaene i Europa, men de sliter nå med å få gjennomført sin forskning. Jeg tenker dette er ganske alvorlig for mange prosjekteiere, som er unge fremadstormende forskere.

Søker om innreise for hver enkelt

Ved UiT – Norges arktiske universitet er det 32 doktorgradsstudenter som ikke får reise til Norge. For å hjelpe dem må universitet søke til Sjøfartsdirektoratet på vegne av hver enkelt student og be om unntak fra reglene.

ULOGISK: Camilla Brekke ved UiT ser ikke logikken i å unnta bachelor- og masterstudenter fra reiserestriksjonene, men ikke doktorgradsstudentene. Foto: UiT

– Det er en ressurskrevende jobb, i tillegg til å være en belastning for den enkelte doktorgradsstudent som ikke vet om de får slippe inn i landet eller ikke, sier Camilla Brekke.

Hun er prorektor for forskning og utvikling ved UiT.

Regjeringa begrunner innreisereglene for doktorgradsstudentene med at de ikke har gyldig studentbevis, men er ansatte ved universitetet.

Dersom en arbeidsplass står i fare for å måtte stanse prosjekter fordi de mangler sitt spesialiserte personell, på grunn av innreisereglene, kan de søke om unntak.

Det kan gjelde alt fra elitefotballspillere til nettopp, doktorgradsstudenter.

Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet bekrefter at de har mottatt en rekke slike søknader universiteter i landet.

Vurderer fortløpende

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim skriver i en e-post til NRK at regjeringa kontinuerlig vurderer endringer eller unntak i innreiseforbudet.

– Jeg håper situasjonen internasjonalt snart tillater oss å åpne opp enda litt mer, sier Asheim.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim vil ikke si om regjeringa vil endre på reglene.

Vi har en internasjonalt rettet universitets- og høyskolesektor som rekrutterer fra hele verden og vi vet at flere venter på å komme inn i landet.

– Jeg forstår veldig godt at innreiserestriksjonene er utfordrende, både for den enkelte forsker som skal jobbe her i landet, institusjonene som berøres og for selve forskningsprosjektene, sir Asheim.

Les også: Dette er de nye innreisereglene

Mister kandidater

Som en konsekvens frykter Camilla Brekke at de strenge reglene vil ramme forskningsprosjektene studentene er involvert i.

– Dette har ringvirkninger for progresjonen i forskningsprosjekter hvor doktorgradsstudentene skal bidra, sier hun.

– Det mest uheldige for oss er dersom studentene finner seg prosjekter i andre land og ikke avlegger doktorgraden hos oss. Det er en konsekvens vi enkelt kan se for oss, sier Brekke.

Prorektor ved NTNU, Tor Grande mener de mister kandidater som følge av reglene. Foto: Thor Nielsen

Det samme mener prorektor ved NTNU, Tor Grande.

– Dette er helt klart en utfordring fordi dette forsinker forskningsprosesser og vi mister også kandidater på grunn av dette, sier han.

Ser ingen andre alternativ

Før Paiman Shafabakhsh fikk tilbud om stipendiatet ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet i Oslo, sa han nei til en rekke tilbud ved andre universiteter.

Selv om han har vært nødt til å utsette arbeidet, vil han ikke velge bort Universitetet i Oslo. Nå venter han på at søknaden om unntak fra restriksjonene skal behandles.

– Jeg er veldig interessert i å være i Oslo og å jobbe med forskningsgruppa der. Det er verdt ventetida, men det er en stor belastning for meg, sier Shafabakhsh.