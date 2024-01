Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks En mann i 20-årene er tiltalt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død i en trafikkulykke i Harstad i januar i fjor.

Tiltalte erkjenner straffskyld på samtlige tiltalepunkter, inkludert uaktsom forvoldelse av død og fartsovertredelse.

Video fra lastebilens dashbordkamera viste at tiltalte holdt en hastighet på «over 70 km/t» i en 70-sone.

Tiltalte beskrev tiden etter ulykken som «tøff» og uttrykte en ekstrem skyldfølelse.

Forsvareren til tiltalte mener det ikke skal utbetales oppreisningserstatning, da han ikke mener det er utvist grov uaktsomhet.

Statens havarikommisjons rapport etter ulykken, som foreslår bedre vinteropplæring for lastebilsjåfører, kan bli brukt i forsvaret av tiltaltes skyld. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.



– Jeg har ekstrem skyldfølelse.

Det sa mannen i 20-årene da han onsdag entret vitneboksen i Midtre Hålogaland tingrett. Tiltalt blant annet for uaktsomt å ha forvoldt en annens død.

Ulykken på RV83 i Harstad skjedde 3. januar i fjor. Bakdelen på lastebilen tiltalte kjørte traff en møtende personbil, som førte til at en kvinne i 30-årene mistet livet.

– Erkjenner du straffskyld? spurte tingrettsdommer Tom Martin Bersvendsen.

– Ja, svarte den tiltalte mannen i 20-årene på samtlige tiltalepunkt.

Det alvorligste punktet i tiltalen er uaktsom forvoldelse av død, og kan straffes med fengsel i inntil 6 år.

Tiltalen: Ekspander/minimer faktaboks Mannen i 20-årene er tiltalt for følgende: Straffeloven § 281 - for uaktsomt å ha forvoldt en annens død.

- for uaktsomt å ha forvoldt en annens død. Vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3 - for å ha overtrådt bestemmelsen om at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

- for å ha overtrådt bestemmelsen om at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 5, jf. skiltforskriften § 8 skiltnummer 362 "Fartsgrense" - for å ha kjørt i strid med skilt nr 362 "Fartsgrense" som forbyr kjøring med høyere hastighet enn angitt antall km/t.

Video av ulykken

Det var den 3. januar i fjor den fatale ulykken fant sted, da den nå tiltalte mannen i 20-årene sitt vogntog fikk skrens i en høyrekurve. Vogntoget kom så over i motsatt kjørefelt, hvor den traff personbilen. Den tiltalte skal ha holdt en hastighet på minst 79 km/t i en 70-sone. Denne overtredelsen er mannen også tiltalt for.

Hendelsen fant sted bare et kvarters tid etter tiltalte hadde begynt turen.

I rettssalen viste aktor i saken, politiadvokat Børge Bertelsen, frem en rekke bilder fra like forut for kollisjonen, samt de store skadene på rekkverket. Der kunne man tydelig se de enorme kreftene som hadde vært i ulykken.

– Det ble funnet dashbordkamera i lastebilen, sa Bertelsen i retten.

Om lag 500 meter nord for ulykkesstedet, hvor tiltalte kom fra, er det skilt hvor aktuell fart vises.

Video fra lastebilens dashbordkamera, som ble vist frem i retten, viste at hastigheten ble målt til «over 70», i det som også var en 70-sone.

– Denne viser «over 70» når hastigheten er over 77 km/t, forklarer Bertelsen.

– Jeg vet ikke om jeg så på den. Jeg husker ikke, sa tiltalte, og fortalte at han ikke husket sist han så på speedometeret.

Selv fulgte tiltalte med på skjermen foran seg da videoen ble vist frem.

Tingrettsdommer Tom Martin Bersvendsen på vei inn i sal 1 i Midtre Hålogaland tingrett på rettssakens første dag. Foto: Henrik Einangshaug / NRK

I videoen kunne man tydelig se at det var mørkt og snøvær på stedet, og at tiltalte hyppig brukte langlys og vindusviskere.

Forut for ulykken inntraff, dreide lastebilen mot venstre, før man tydelig kunne se en «risting» i kameraet av kollisjonen med personbilen. Lastebilen fortsatte så mot bergveggen på høyre side, før den dro over i motgående kjørefelt og ned i grøften, hvor lastebilen veltet.

– Hva gjør at du havner litt ut til venstre? spurte Bertelsen.

– Det vet jeg ikke, sa tiltalte, før han fortsatte:

– Jeg trodde jeg lå i sporet mitt, helt til jeg så videobeviset.

RETTSSAK: Saken går i Midtre Hålogaland tingrett onsdag og torsdag. Foto: Henrik Einangshaug / NRK

Preget

Tiltalte beskrev tiden etter ulykken som «tøff», og fortalte at han sitter med en ekstrem skyldfølelse.

– Jeg tror ikke jeg kommer til å sette meg i en lastebil igjen, sa han, tydelig preget.

På flere spørsmål, både knyttet til fart, aktuell og tillatt vekt på lastebilen og antall stopp denne dagen, svarte han at han ikke husker.

Mot slutten av rettssakens første dag, entret tiltaltes mor vitneboksen. Der beskrev hun det siste året som svært tøft, og sier sønnens skyldfølelse er stor.

– Jeg håper han får den hjelpen han trenger for å leve med det.

Videre uttrykte hun bekymring for at sønnen må i fengsel, noe hun antar blir tilfellet. Selv tror hun dette vil bli vanskelig for sønnen.

VITNE: Flere vitner var onsdag kalt inn til å forklare seg for retten. Foto: Henrik Einangshaug / NRK

Bremset ikke

Bertelsen forteller at personbilen fortsatte fremover cirka 20 meter etter sammenstøtet med lastebilen, hvor personbilen ble truffet i venstre hjørnet.

– Vi klarer å se at personbilen har flyttet seg mot autovernet. Jeg tolker det som det var rullende spor, ikke brems, sa en av politibetjentene som rykket ut til ulykken, og som onsdag forklarte seg for retten.

Selv beskrev politibetjenten kjøreforholdene på stedet for «dårlige».

Etter rettens første pause, ble det klart at forsvareren til den tiltalte ikke mener det skal utbetales oppreisningserstatning.

– Kravet for at det skal utbetales oppreisningserstatning er at det utvises grov uaktsomhet. Det er det ikke, sa forsvarer Geir Olav Pedersen.

FORSVARER: Advokat Geir Olav Pedersen forsvarer den siktede mannen i 20-årene. Foto: Henrik Einangshaug / NRK

Rapport

Det har i forkant av rettssaken vært knyttet spenning til hvorvidt Statens havarikommisjons rapport etter ulykken, som kom sist uke, vil bli brukt i forsvaret av tiltaltes skyld.

I rapporten ba havarikommisjonen om at det nå blir bedre vinteropplæring for lastebilsjåfører.

– Statens havarikommisjon mener at føreropplæringa for tunge kjøretøy bør ha en grundigere tilnærming til sikker kjøring på vinterføre, skriver havarikommisjonen i rapporten.

I retten antydet Pedersen at rapporten vil bli brukt. Det er så langt ikke klart hva forsvareren i så fall vil gå inn på, når han torsdag entrer vitneboksen.

Føreren av lastebilen var lærling i en transportbedrift. Sjåføren hadde hatt førerkort for klasse C i om lag to år da ulykka inntraff.

Torsdag fortsetter rettssaken i sal 1. Da vil blant annet tiltaltes forsvarer holde sin prosedyre. Foto: Henrik Einangshaug / NRK

Havarikommisjonen mener i rapporten at trafikksikkerheten kan økes ved at både den teoretiske og praktiske undervisninga for førerkortklasse C har en grundigere vintertilnærming.

– Det er i lys av dette viktig at læreplanen gir tydelige føringer. Det kan igjen gjenspeiles i teoribøker og undervisning slik at elevene tilegner seg tilstrekkelig kompetanse innen området.

Seksjonssjef for trafikantopplæring i Statens vegvesen, Dag Terje Langnes, sa da rapporten ble kjent at de da hadde lest tilrådninga.

– Vi mener dagens forskrifter og lærerplan ivaretar tema om kjøring på vinterføre i tilstrekkelig grad. Samtidig tar vi til etterretning det havarikommisjonen påpeker, sa han.