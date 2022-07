Dødsulykka i Tromsø: Identifisering av dei to mennene tek tid

– De to omkomne skal obduserast både for ein formell identifikasjon og for å undersøke eventuelle sjukdommar, rus eller anna som kan vere relevant for etterforskinga av kva som har skjedd, seier politiadvokat Bent Arne Strand i Troms politidistrikt i ei pressemelding.

To personar omkom etter at ein bil køyrde av vegen i høg hastigheit. Ulykka skjedde ved Skattøren i Tromsø på laurdag.

Bilen tok fyr i etterkant av dette. To personar omkom i ulykka.

Ifølge pressemelding kan det ta noko tid før identifiseringa let seg gjennomfør. Politiet jobbar vidare med samtalar med vitne og pårørande.

I tillegg hentar dei inn videoovervaking og føl opp tekniske undersøkingar på staden og av bilen.

Politiet frigir ikkje namnet på dei omkomne endå.

Årsaka framleis uklar

Så langt tyder etterforskinga på at det har vore høg fart i samband med utforkøyringa, og at ingen andre trafikantar har vore involverte.

Fartsgrensa på staden er 50 km/t, og det var tørr vegbane med god sikt på ulykkespunktet.

Laurdag føremiddag jobba teknikarar frå både Statens vegvesen og politiet på staden for å kartlegge kva som hadde skjedd. Dei samla også inn overvakingsvideoar frå bedrifter langs vegen der ulykka skjedde.

Her køyrde bilen av vegen ved Skattøra i Tromsø. Foto: Knut Anders Finnset / NRK

– Bilen har nok hatt stor fart, og kom ut av vegen. Den har så tatt fyr, fortalde innsatsleiar Morten Renland i Troms politidistrikt etter ulykka.

– Forferdeleg trist

Tromsø kommune har sett krisestab som følge av dødsulykka på Stakkevollveien. Det bekreftar varaordførar Marlene Berntsen Bråthen (Sp).

Dei pårørande har fått tilbod om oppfølging frå det psykososiale teamet i kommunen.

Ulykka kjem til å påverke Tromsø-samfunnet, fortel varaordførar Marlene Berntsen Bråthen. Foto: Knut Anders Finnset / NRK

– I dette teamet er det helsefagleg kompetanse og psykologkompetanse. Legevakta aktiviserer temaet, opplyser Bråthen.