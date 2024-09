– Jeg måkker!

Ronja (2) demonstrerer velvillig hvordan en vanlig dag i Vasshaug barnehage i Salangen i Midt-Troms ser ut.

Sammen med storebror Jacob (5) løper hun rundt i rosa parkdress og blå refleksvest – fra sandkassa, til dukkehuset, og videre til huskestativet.

– Du kan huske der, og så skal jeg huske her, dirigerer toåringen.

Ronja (2) og Jacob (5) leker godt sammen i barnehagen. Til neste år begynner storebror på skolen. Da er Ronja siste Mienna-Vimme-unge igjen i barnehagen i Salangen. Jacob (5) er veldig oppmerksom på lillesøster når de er i barnehagen, forteller moren.

Ronja og Jacob er litt for små til å forstå det, men de vokser opp i den kommunen i Norge som har det beste tilbudet til barn og unge.

Det viser Unicefs ferske kommuneanalyse, som rangerer kommunene på en skala fra en til fem etter hvor høyt de prioriterer tjenestetilbud til barn og unge i sine budsjetter.

Analysen består av fem sektorer: Barnehage, skole, barnevern, helsetjenester og kulturtilbud.

Se hvilke områder din kommune prioriterer, og hvor mye penger den bruker sammenlignet med resten av landet i Unicefs kommuneanalyse.

Dette er hovedfunnene Ni av de ti kommunene som tilbyr best tjenestetilbud for barn og unge er små kommuner med innbyggertall under 10.000.

Eidfjord er den eneste kommunen på topp som er kategorisert som stor.

Blant kommunene nederst på lista scorer de aller fleste generelt lavt på alle de fem sektorene.

Analysen viser også at befolkningstette områder gjør det dårligere enn landssnittet.

Fem av disse to kommunene ligger i dagens Akershus, og tre av dem i Møre og Romsdal.

UNICEF understreker at kommuner som scorer lavt ikke nødvendigvis leverer utilstrekkelige tilbud og tjenester, men at nivået er lavere sammenlignet med nivået i andre kommuner.

Årets kommunebarometer baserer seg på rapporterte tall for 2023. 336 av 357 kommuner er med.

– Stolt og kry

NRK er med når Unicef overrasker Salangen-ordfører Simon Løvhaug (Sp) med den gode nyheten.

– Jeg blir veldig stolt og kry, ikke minst over den jobben som blir gjort hver eneste dag av alle de kommunalt ansatte, sier en overveldet ordfører.

Siden april i fjor har han ledet den lille kommunen med 2100 innbyggere. Drøyt 430 av disse er under 20 år gamle, viser tall fra SSB for andre kvartal i år.

Løvhaug får overrakt en innrammet versjon av FNs Barnekonvensjon av Bondø. Den skal minne ham om jobben han har gjort, og om å fortsette å prioritere barna i kommunen.

– Vi skal virkelig fortsette å sørge for at alle barn har det bra og har de rettighetene de skal ha her.

Ordfører Simon Løvhaug får overrakt en plakat som viser barnerettighetene av Unicefs fungerende direktør for barns rettigheter Sara Bondø. Foto: Ingvild Vik

– Det dere gjør når dere prioriterer barn og unge i kommunen, er at dere sikrer rettighetene deres, sier Sara Bondø, Unicefs fungerende direktør for barns rettigheter, og legger til:

– Og det er veldig viktig, for barnerettighetene er universelle rettigheter som alle barn har.

Bondø forteller at Salangen er en av flere kommuner i nord som scorer bra i årets undersøkelse.

Hun tror grunnen til kommunens suksess er at de har en uttalt ambisjon om å prioritere barn og unge.

– Og så har de over tid hatt en ambisjon om å hindre fraflytting. En god måte å få til det på er å ha god barnepolitikk og gode oppvekstvilkår for barn.

Det bekrefter ordføreren.

– Barn og unge er jo fremtiden. Det er de som skal sørge for at det bor folk i Salangen i årene som kommer, sier Løvhaug.

Sara Bondø i Unicef tok turen til Salangen for å overbringe den gledelige nyheten til kommunens ordfører. Foto: Ingvild Vik

– Må legge unges ønsker til grunn

På Salangen skole er barna ute og leker i sensommersola. Ungene vet godt hvem ordfører Løvhaug er når han kommer inn i skolegården. Han er bare 25 år gammel, og har selv gått på skolen.

– Jeg kunne ikke ha vokst opp på en bedre plass. Her er det plass til alle, og du kan gjøre hva du vil. Og det er ikke minst gode lærere, sier Løvhaug.

Ordfører i Salangen kommune, Simon Løvhaug (Sp), har selv vokst opp i Salangen. Foto: Simen Wingstad / NRK

Undervisningsinspektør Dagfinn Antonsen tar ordføreren imot med et smil. Også han blir stolt når han får høre om kåringen.

Han vet hvor viktig det er at unge høres i sakene som angår dem – før vedtaket fattes.

– Før greide vi jo bare å gjøre sånt som vi voksne trodde var bra for ungene, sier han.

Inspektøren forteller en anekdote fra en annen kommune i fylket: Der bygde de en skaterampe ment for kommunens unge, men da den sto ferdig var det ingen som brukte den.

– Når politikerne spurte hvorfor, svarte ungdommene at de jo ikke hadde spurt etter en skaterampe. Så det er utrolig viktig at man legger deres ønsker til grunn.

Opplever å bli hørt

– Rått!

Det er 17 år gamle Maiken Helen Andreassens reaksjon på nyheten om topp-plasseringen for kommunen hun har vokst opp i.

Andreassen går andreåret på industriteknologilinja på Sjøvegan videregående skole, og er på vei ned i verkstedet for å fortsette en malejobb når NRK møter henne.

Hun er engasjert i saker som angår ungdom, og sitter både i kommunens ungdomsråd, og er engasjert i Elevorganisasjonen.

Maiken Helen Andreassen (17) går i andreklasse på Sjøvegan videregående skole, og er engasjert i unges vilkår i kommunen. Foto: Ingvild Vik

– Jeg vil kjempe for at vi unge skal ha det bra, og at vi har alle de rettighetene vi burde ha.

– Syns du at dere blir hørt?

– Ja, faktisk. Jeg tror vi er av de kommunene som blir mest hørt på.

NRK Axel Mienna-Vimme (8) Axel (7) syns det er litt mer å gjøre på skolen nå enn det var i fjor. Han skulle gjerne hatt mer tid til å spille fotball. – Det beste er å ha fotballbane rett nedenfor huset, forteller Axel. Ingvild Vik Jacob Mienna-Vimme (5) Jacob (5) liker godt å være ute og gå på tur med barnehagen. I år er han ørn, som betyr at han er førskolegutt. – Og så liker han veldig godt å tegne og perle, og være litt kreativ, forteller mamma. Ingvild Vik Maiken Helen Andreassen (17) – Du får gjøre ganske mye når du bor i Salangen. Vi prøver å arrangere mest mulig greier for unge, slik at folk skal ha lyst til å komme til Salangen, og flytte hit, sier Maiken.

– Barna her har det bra

Tallene fra Unicef viser at det er store geografiske forskjeller på tjenestetilbudet til barn og unge rundt omkring i landet. Det har FN flere ganger kritisert Norge for, fordi det strider mot barns rettigheter.

– Det er ikke kommunegrensene som avgjør hvordan oppveksten din blir, men akkurat nå er det faktisk sånn i Norge, sier Bondø.

Helt på bunn av Unicefs liste står Rælingen kommune, som ligger sør for Lillestrøm.

I årets andre kvartal var det registrert rett over 5000 barn og unge under 20 år i kommunen – mer enn ti ganger så mange som i Salangen.

Ungdomsrådsleder Tuva Landmark (15) viser NRK rundt på ungdomsklubben, som åpnet for to år siden.

– Her kan du få gratis mat, forteller Landmark.

Ungdomsrådsleder Tuva Landmark (15) går i tiendeklasse på Marikollen ungdomsskole i Rælingen. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

15-åringen har hatt en fin oppvekst i Rælingen, og kjenner seg ikke helt igjen i bunnplasseringen kommunen får i Unicefs undersøkelse.

– Jeg syns det er litt rart, egentlig. Jeg tenker ikke at det er så dårlig her at vi bør havne nederst, sier hun.

Ordfører Gro Langdalen (H) erkjenner at det ikke er noe hyggelig å havne på sisteplass.

– Denne undersøkelsen går på pengebruk, og vi er en kommune som ikke har så mye penger. Men vi bruker dem effektivt, og får på den måten til veldig mye, sier Langedalen.

Ordfører Gro Langdalen (H) syns ikke det er noe gøy å havne sist. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

– Barna i Rælingen har det bra, slår hun fast.

– Når kommunen din faller ned på sisteplass i en sånn analyse, hva gjør det med deg som ordfører?

– Man blir jo ikke akkurat stolt, men jeg må prøve å fremsnakke det vi er gode på. Og da tenker jeg at vi får mye ut av de kronene vi har.

Ungdomsrådsleder Landmark syns kommunen har gjort mye bra for de unge – blant annet å bygge ungdomsklubben.

– Den gir fine muligheter for folk. Det er et sted å møtes, og det kommer folk fra flere steder hit.

Hallgeir Braastad / NRK Nora Marie Ulleland (15): – Man blir kjent med mange ulike mennesker, og det er veldig enkelt å bli venner med folk her. Jeg vil si det er mange muligheter for unge her, blant annet klubben. Rushda Syed Nithurshan Pulendran (15): – Jeg syns det er ganske fint her. Jeg liker skibakken, naturen, og folk. Tilbudet til ungdom er veldig bra, blant annet tilbyr ungdomsklubben forskjellige aktiviteter. Hallgeir Braastad / NRK Mathilde Berge Buch (15) – Det er hyggelige mennesker og bra miljø og sånn. Tilbudet til ungdom er bra, det er masse å finne på. På sommeren er det deilig å ligge på fotballbanne, og bare snakke og sånn.

Utfordrer bunnkommuner

Flere av kommunene som kommer dårlig ut ligger på Østlandet, og er mer befolkningstette enn kommunene som gjør det godt.

Bondø håper kommunene som scorer lavt vil prioritere å løfte barn og unge i kommunen fremover.

Fungerende direktør for barns rettigheter i Unicef Norge, Sara Bondø oppfordrer til å lytte til barn og unge før beslutninger fattes. Foto: Simen Wingstad / NRK

– Utfordringen min til dem er at jeg nå fremover begynner å gjøre vurderinger basert på barnets beste i alle beslutninger de skal gjøre i kommunen som angår barn, sier Bondø.

Hun oppfordrer til å involvere de unge i beslutningsprosesser.

– Ungene viktigst

Tilbake i Vasshaug barnehage forteller mamma Ina Mienna-Vimme at de stort sett er fornøyde med tilbudet de tre barna deres får i Salangen.

– Nå har vi en ganske ung ordfører, så kanskje han også kan stå i bresjen for at det blir enda bedre for småbarnsfamilier å bo her i kommunen.

Ina Mienna-Vimme er glad for at barnehagen nå er åpen hele sommeren. Foto: Ingvild Vik

Hun trekker frem løpende opptak i barnehagen, egen kjøkkenansatt, og redusert barnehageavgift.

Nå pågår også et prøveprosjekt med å holde barnehagen åpen gjennom sommeren, slik at familier som ikke kan ha fri hele fellesferien også får ha ferie sammen.

Neste sommer er siste året av prøveprosjektet. Mienna-Vimme håper ordningen blir permanent.

Ronja (2) bor i kommunen som er kåret til Norges beste på barns rettigheter. Foto: Ingvild Vik

– Hvor viktig er det at kommunen legger til rette for at unger skal få et godt tilbud?

– Det er jo det viktigste. Hvis ikke ungene har det bra, så har ikke vi foreldrene det bra.