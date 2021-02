Disse kommunene har aldri hatt smitte – én av dem trosser nasjonale regler

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Listen over koronafrie kommuner blir stadig kortere. Men det er fortsatt 12 av landets 356 kommuner som ikke har hatt ett eneste koronatilfelle siden pandemien startet.

Kåfjord i Nord-Troms er en av dem.

– Jeg tror det er en liten dose tilfeldighet og en liten dose flaks, sier kommuneoverlege Anita Monsen Pedersen i Kåfjord.

– Men befolkningen her har vært flinke til å forholde seg til føringene. De har vært utrolig dyktige.

Smittefrie kommuner Ekspandér faktaboks Agder: Åseral Rogaland: Kvitsøy

Utsira Vestland: Modalen Telemark: Nissedal Trøndelag: Røyrvik

Namsskogan

Leka

Rindal Nordland: Hattfjelldal

Røst Troms og Finnmark: Gáivuotna / Kåfjord Tall per 18.02.21, hentet fra FHI.no.

Nå trosser kommunen nasjonale smittevernregler, de bryter ikke smittevernreglene, men følger ikke nasjonale anbefalinger. De er lei av å leve etter like strenge tiltak som resten av landet.

– Vi har hatt stabil smittestatus i hele regionen i uker og måneder. Det har heller ikke vært smitte i nabokommuner. Derfor syns vi det er forsvarlig å åpne opp, sier hun.

De har allerede gitt grønt lys for idrettsaktiviteter i alle aldre. De forholder seg fortsatt til covid-19-forskriften når det gjelder antall personer samlet på ett sted. Også de vanlige smittevernregler gjelder fortsatt.

Men de er altså mer åpen enn de fleste. Og nå åpner de også for at alle arrangement kan gjennomføres.

Ordfører i Kåfjord, Bernt Lyngstad, er stolt over at kommunen har vært smittefri.

– Vi vil takke innbyggerne for at de lojalt har stilt opp og støttet tiltakene. Jeg tror det betyr mye for folk at vi nå åpner opp, sier ordføreren.

Roser innbyggerne

De andre kommunene med null i smitte vurderer det annerledes. NRK har ringt alle, og samtlige sier de følger nasjonale smittevernreglene.

Kommunelegen i Kvitsøy i Rogaland anbefaler ikke nye tiltak på nåværende tidspunkt.

Flere kommuner understreker at de også har fulgt de samme retningslinjene som sine nabokommuner. Som Namsskogan kommune i Trøndelag.

Ordfører i Namsskogan kommune, Stian Brekkvassmo er stolt over at kommunen ikke har hatt noe smitte, men sier det også er flaks. Foto: Eivind Aabakken / NRK

– Vi er en gjennomfartskommune i Namdalen, som er en region på 11 kommuner. Vi er stolte over å ikke ha smitte, men jeg må erkjenne at det er nok litt flaks. Vi vil i hvert fall berømme alle innbyggerne som har stått på, sier ordfører Stian Brekkvassmo.

Flere ordførere roser innbyggerne for innsatsviljen. Leka kommune i Trøndelag hadde strenge tiltak i mars i fjor og har aldri hatt noen lokale forskrifter.

– Vi har hatt flere anmodninger og vi har en beredskap som fungerer forebyggende. Det og våre etterrettelige innbyggere har nok vært grunnen til at vi har vært smittefrie, sier ordfører Elisabeth Helmersen.

Leka kommune i Trøndelag har vært smittefrie under hele pandemien. Ordføreren Elisabeth Helmersen roser innbyggerne for innsatsen. Foto: Linda Bjørgan / NRK