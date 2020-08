Korona tvang kvinne til å spinne

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Klokka tikker mot 19 og butikkinnehaver Line Erikstad gjør seg klar til ny direktesending.

Nå frykter hun ikke lenger butikkdød. For henne ble koronapandemien redningen.

– Det var da vi fant ut at vi bare måtte kjøre på. Her måtte vi bare tørre å trø til, gjøre noe nytt, sier Line Erikstad.

I vinter førte koronaviruset til at klesbutikken DK Vadsø mistet kundene sine. Både butikksjefen selv og ansatte ble permittert.

Det var da butikksjefen bestemte seg for å selge klær gjennom direktesendinger på Facebook.

Nå har klesbutikken snudd røde tall til overskudd, og har behov for mer arbeidskraft.

Det vil være fremtiden for mange flere norske butikker, mener handelsorganisasjonen Virke.

Direktesendinger har reddet klesbutikken i Vadsø. En mobil og ekstra lys er alt utstyret innehaver Line Erikstad trenger. Foto: Bård Wormdal / NRK

Mener det vil komme

Harald Jachwitz, direktør i Virke handel, forteller at å selge klær via direktesendinger i sosiale medier er en stor trend i Kina.

Han mener det gir gode muligheter for butikker å posisjonere seg i et allerede presset marked.

– Livestreaming med toveis kommunikasjon gir for eksempel muligheter i kampen mot Amazon, som skal etablere seg i Sverige med sikte på å gå videre i resten av Skandinavia, sier Jachwitz.

Han mener direktesendinger til Erikstad i Vadsø er pionervirksomhet innen norsk detaljhandel. Og noe som kan være til inspirasjon for flere.

– Jeg er helt sikker på at vi vil se mye, mye mer av det framover.

Direktør for Virke handel Harald Jachwitz sier denne type handel vil bli vanligere i Norge. Foto: Oddvin Aune / NRK

Enkelt utstyr for direktesending

Fra egen butikk har Line Erikstad gjort klart et stativ med klær og vesker. Matchende sko er funnet fram av Skoringen i Vadsø, som også får solgt og markedsført sine produkter. Også de planlegger egne direktesendinger.

– Der ser jeg at det er kommet noen, velkommen hit til ny livesending. Det blir kjekt. Der var ho Dordi, hei Dordi! Det er kjekt om du forteller hvor du er hen i landet. Det er alltid artig å se på det i etterkant, sier Line Erikstad.

Det er den 39. direktesendingen siden oppstarten i vinter. Alt utstyret hun trenger er et stativ med en mobil og et ekstra lys.

Mellom klesskift bøyer Line seg fram til mobilen for å lese meldingene som stadig kommer inn. Fordi det er for mange meldinger til at Line klarer å holde oversikt, har hun med seg assistent Kate Hansen.

«Hvilke størrelser har du? Hva slags stoff er det? Hvilke farger er det?»

Snart er de oppe i 584 seere. Klesbestillingene og meldingene tikker inn.

– Sitter i sola og koser meg med kaffe, hilsen fra Toten. Åh, det hørte deilig ut, kommenterer Erikstad.

– Her en melding til; har søster på besøk, så vi ser det sammen. Jeg vet at det er mange som samles for å se showet, det er hyggelig.

Assistent Kate Hansen følger med på sendingen og hjelper Line med å svare på spørsmål og bestillinger fra seere.

Mener de har oppnådd mye

Etter to en halv time er direkteshowet over. Men etter- og forarbeid er flere dagsverk. Butikkinnehaver Line Erikstad mener de har oppnådd mye.

– Vi oppnådd et bevis på at vi kan drive butikk selv i vanskelige tider. Bare om man er litt kreativ og tenke litt nytt, så får man det til. Og jeg er litt sånn at man får til det man vil.

Jachwitz mener at direktesendingene i Vadsø viser at digitale kanaler gjør det mulig å ha direkte kundekontakt og god kjøpsopplevelse uten fysisk tilstedeværelse.

– De teknologiske muligheten ligger der allerede. Det som først og fremst kreves er engasjement og ståpåvilje – kall det gjerne passion.

– Er du overrasket over at det her ikke har kommet til Norge før?

– Det er ikke Norge som skiller seg ut. Så langt er det Kina som har skilt seg ut. Så dette er ikke noe vi har sett noe særlig av i resten av verden. Men jeg tror det er litt stille før stormen.