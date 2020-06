– Dette er en liste som det går an å kjenne seg igjen, sier kommunikasjonssjef i Frende Forsikring, Heidi Tofterå Slettemoen.

Frende Forsikring har gjort en undersøkelse som viser at en av fem planlegger bilferie i sommer. I tillegg innrømmer seks av ti at det kan gå en kule varmt i bilen.

Også UP over hele landet er forberedt på en travel sommer. De forteller også at flere av sjåførene trolig kjører bobil og campingvogn for første gang.

Slettemoen tror at det kan gjøre folk irriterte i trafikken.

– I sommer vil flere leie vogn og bobiler og da blir det et annet trafikkbilde enn vanlig. Det er derfor viktig å ta hensyn, man kommer ikke fortere fram ved å kjøre forbi.

Men hva er det som gjør oss mest irritert?

Dette irriterer oss mest i trafikken: Ekspandér faktaboks At blinklys ikke brukes riktig (28 prosent)

At bilister driver med andre ting mens de kjører (23 prosent)

At folk ikke følger fartsgrensen (18 prosent)

At vikeplikten brytes (9 prosent)

Feil kjøring i rundkjøringer (6 prosent)

Manglende fletting i kø (6 prosent) Norstat har gjennomført undersøkelsene for Frende Forsikring med et representativt utvalg med over 1000 spurte.

Dropper du blinklyset?

– Det som irriterer norske bilister mest er noe som også kan være trafikkfarlig om det blir brukt feil. Nemlig manglende bruk av blinklys, sier Heidi Tofterå Slettemoen.

Ifølge Trygg Trafikk medvirket manglende førerdyktighet til 52 % av dødsulykkene i perioden 2005–2018. Den faktoren som oftest gikk igjen var manglende informasjonsinnhenting.

– Manglende bruk av blinklys er en samspillsproblematikk. Du gir ikke beskjed til de andre trafikantene om hva du har tenkt å gjøre og blir derfor uforutsigbar, sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk, Ann-Helen Hansen.

Ifølge Hansen kan det være farlig, men det er først og fremst et irritasjonsproblem.

– Når vi slutter å gi informasjon til hverandre vil det føre til økt risiko. Særlig problematisk kan det være for syklister som har lov til å sykle forbi på høyre side av kjøretøyet, sier Hansen.

Tar du barberingen i rushkøen?

Videre på listen irriterer det nordmenn at andre bilister driver med andre ting mens de kjører, som å bruke mobiltelefonen mens de er i farten. Bilister leser også avisen eller barberer seg mens de står i rushkøen.

– I vår siste undersøkelse svarte 24 prosent at de leser meldinger i bilen enten nesten hver gang eller en gang iblant, sier Ann-Helen Hansen i Trygg Trafikk.

Videre forklarer Hansen at 52 prosent sier de bytter musikk, radiokanal eller podkast mens de kjører bil.

Dette gjør folk mindre oppmerksom og kan gjøre at man ikke følger med eller ikke viser hensyn. Hansen blir irritert når hun ser andre trafikanter som ikke viser hensyn.

– Å være hensynsfull, aktpågivende og varsom er de tre viktigste prinsippene du kan leve etter i trafikken.

Ann-Helen Hansen er kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk. Foto: Trygg Trafikk / Morten Brakestad

Også Heidi Tofterå Slettemoen i Frende Forsikring innrømmer at hun har en kort lunte.

– Jeg er nok en tuter og blir fort irritert hvis folk ikke følger med. Jeg er opptatt av sikkerhet og er oppmerksom, men samtidig vil jeg gjerne komme meg framover. Så hvis man står i et kryss og folk ikke følger med, så tuter jeg.

Glemmer du fartsgrensen?

Hele 48 prosent av dem som bryter fartsgrensen gjør det fordi de glemmer seg bort, ifølge Trygg Trafikk.

– Lar du deg lett irritere av andre trafikanter lar du tankene være et annet sted. Det fører til uoppmerksomhet og en risiko for at du kjører mer aggressivt og bryter fartsgrenser, sier Ann-Helen Hansen.

Heidi Tofterå Slettemoen er enig med Hansen og understreker at det går begge veier. Uansett om man kjører for fort eller for sakte.

– Den redselen når noen suser forbi deg og du vet at du ligger i fartsgrensen og så blir du forbikjørt av en som åpenbart kjører altfor fort. Eller sneglende som du da sitter og irriterer deg over fordi det går for sakte.

I tillegg hjelper det ikke på irritasjonen at norske veier ikke er gode nok til trygge forbikjøringer, mener Slettemoen.

Kommunikasjonssjef i Frende Forsikring, Heidi Tofterå Slettemoen, innrømmer at hun selv er en tuter. Foto: Frende Forsikring

Hvordan bli mindre irritert?

Føler du deg truffet av disse punktene? Fortvil ikke, det finnes gode råd til å roe ned irritasjonen.

Både Ann-Helen Hansen og Heidi Tofterå Slettemoen er enige om at det beste er å puste med magen. Videre har Slettemoen flere gode råd på lur: