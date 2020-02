Jeg ønsker meg <3

Slik starter Ramona Lind sin ønskeliste til samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Ramona Lind er blitt ansiktet til nordnorsk trafikksikkerhet.

I ett år har hun kjempet for færre og sikrere vogntog på veiene i nord, etter at hun mistet sønnen sin Charlie Lind. Han døde som følge av skadene han fikk etter et møte med et utenlandsk vogntog.

I desember ble hun kåret til Årets Nordlending for sitt arbeid. Hun ble også kåret til Årets tromsøværing, Astrid Gunnestads minnepris og Årets Vesteråling.

Lind hadde selv satt seg ned for å skrive en e-post angående hennes forventninger til Knut Arild Hareide (KrF) som ny samferdselsminister. Men før hun rakk å sende den tikket det inn en invitasjon til et møte. Det etter at hun flere ganger har forsøkt å få til et møte med den forrige ministeren, Jon Georg Dale (Frp).

Mandag fikk hun endelig personlig overlevert sin ønsker for at veiene skal bli tryggere.

– Jeg fikk en markant stemme etter ulykka med sønnen min, da jeg gikk ut og ønsket meg sikrere vinterveier. Jeg fikk mye støtte fra folket i Nord-Norge. Det å kunne snakke direkte med samferdselsministeren og fortelle han hvilke endringer jeg ønsker er en unik mulighet, sier Ramona Lind.

Dette er ønskene hun listet opp for ministeren

Lind sier hun bevisst ikke ville legge frem listen som et krav, men som ønsker, og at det ble et fint møte. Både Hareide, flere kolleger og politikere var til stede mandag.

Hun sier hun fikk snakke uavbrutt i en time, og at hun fikk utdype.

– Jeg vil ha et transportregister, slik at vi får kontroll med vogntogene som kjører inn og ut av landet og hva de gjør her i forbindelse med kabotasjekjøringen.

Foto: Ramona Lind

– Jeg ønsker at transportører og oppdragsgivere skal bli ansvarliggjort slik at ikke bare sjåførene blir sittende med ansvaret. Både de nasjonale og de utenlandske.

– Jeg ønsker meg en egen forskrift for Nord-Norge og Vestlandet fordi vi har den dårligste naturgitte infrastrukturen i Norge.

– Jeg ønsker at salg av transportoppdrag skal forbys. I dag kan et oppdrag bli betalt greit, men så skal det selges mange ganger før det blir kjørt. Der er det mange ting som skjer imellom.

– Jeg ønsker at bevilgningene til vintervedlikehold av veiene økes og det samme for utrykningspolitiet. De bør få en sterkere kontrollfunksjon mot tungbiltransporten.

Hun sier de også snakket om sønnen Charlies ulykke, og om hvordan den kunne vært unngått.

Nå må hun vente på å se om noe av det hun har fremført av vil bli en realitet, men hun håper Hareide tar tak i det han kan så raskt som mulig.

7. januar 2019 ble Charlie Lind truffet av et litauisk vogntog på E8 i Troms. Han havnet i koma, men døde til slutt av skadene. Foto: Marita B. Andersen / NRK

Hareide: – Gjorde inntrykk

– Jeg er klar over at det er regler og retningslinjer i EØS som påvirker dette. Det handler om penger. Men aller mest handler det om prioriteringer. Vi har mye penger i Norge og kan gjøre mye, men da må myndighetene se verdien av det. Det er først når vi får endringer på plass jeg kan si meg fornøyd, sier hun.

Knut Arild Hareide skriver i en e-post til NRK at han personlig hadde et ønske om å treffe Ramona Lind på grunn av hennes sterke engasjement og hennes store kompetanse.

– Ramona er på mange måter et talerør for både trafikkofre, pårørende, bransjeorganisasjoner, yrkessjåfører og andre – det gjør inntrykk, sier Hareide.

Han skriver at han er glad for at han fikk høre hennes historie og at hun ga sine innspill.

– Nå blir det min jobb å se på hennes forslag. Jeg er i startfasen som samferdselsminister og jeg søker innspill til den viktige jobben som står foran.

Hareide sier at han ser trafikksikkerhet som et prioritert område og at han vil ta ønskelisten med seg videre i arbeidet.

– Jeg må først gå nøye gjennom Ramonas forslag før jeg kan gi en vurdering av hvilke det er naturlig å gå videre med, skriver samferdselsministeren.