Dette er årets favoritter i Finnmarksløpet

Fredag braker et av vinterens vakreste eventyr løs: Finnmarksløpet!

I år markeres den 40. utgaven i rekken av det som er Europas lengste hundeløp, hvor de mest hardbarka deltakerne tilbringer åtte døgn i bitende kulde på hundesleden.

Som tidligere år er det tre distanser det står om: 1200-kilometeren, 600-kilometeren (tidligere 500 kilometer) og juniorløpet. I tillegg arrangeres for anledningen et eget legendeløp i år – hvor mange av de gode gamle veteranene hiver på seg parkasen igjen for en sjarmørrunde over Finnmarksvidda.

Mange erfarne hundekjørere stiller med sterke kort i årets løp, og vi har derfor spurt NRKs eksperter – Hans Petter Dalby og Vidar Uglebakken – hvem de holder en seiersknapp på i de forskjellige distansene.

Store snømengder på vidda kan være avgjørende i å skille klinten fra hveten i årets Finnmarksløp. Foto: Rolf jakobsen / NRK

Begge mener en viktig faktor foran årets løp er været. Store snømengder har ført til et hardt føre i løypene.

– Jeg tror favorittene vil innfri uansett, men når det er tungt føre og tøft vær, så vil det ha enda mer å si hvor mye erfaring man har i potten, sier Uglebakken.

Vidar Uglebakken er en erfaren hundekjører, og nå bruker han sin kunnskap som NRKs nye hundekjøringsekspert. Foto: Rebekka Ellingsen / NRK

Det er derfor en god del veteraner som kommer øverst på ekspertenes liste når de skal peke ut sine favoritter. Men samtidig – alt kan skje under et hundeløp.

– Det er alltid noen outsidere som er med å prege løpet, påpeker Dalby.

Hans Petter Dalby har vært NRKs hundekjøringsekspert i mange år. Foto: Knut-Sverre Horn

Fasiten har vi ikke før hundekjørerne har kjørt i mål, men nedover i saken finner du de kjørerne ekspertene har tro på.

1200-kilometeren

Harald Tunheim (61) fra Alta er Uglebakkens desiderte favoritt.

Hundekjøreren har fullført Finnmarksløpet 22 ganger allerede, og har vunnet den lengste distansen i Finnmarksløpet fem ganger tidligere. Han vant også 500-kilometeren i 2018.

– Han har lassevis med erfaring og er en skikkelig rutinert type. Han har nok også den hardeste vinnerskallen – et helt unikt konkurranseinstinkt. Den som vil mest vil nok være den som presterer best, sier Uglebakken.

Også Dalby mener at Tunheim kan gjøre det bra.

– Han har et veldig godt sammensatt hundespann, og i tillegg har Harald en fordel fordi han har trent i de forholdene som er i Finnmark nå, i motsetning til spann som kommer sørfra.

Harald Tunheim fra seieren på 500-kilometeren i 2018. I år tror ekspertene Tunheim kan ta sin sjette seier i 1200-kilometeren. Foto: Erlend Hykkerud / NRK

Petter Karlsson (44) fra Slussfors i Sverige er også en sterk kandidat, mener ekspertene.

Han har fullført den lengste distansen i Finnmarksløpet fire ganger tidligere, og vant i både 2016 og 2018.

– Han har altså vunnet halvpartene av løpene han har fullført, og sånn sett kan man jo si at han har en 50 prosent sjanse for å vinne, sier Uglebakken.

Karlsson lå også godt an til å ta en pallplass i fjorårets løp, men ble diskvalifisert på grunn av for tynne hunder med kun 150 kilometer igjen.

– Da er han sikkert litt revansjesugen etter det som skjedde i fjor, sier Dalby, og påpeker at Karlsson kjørte inn til en tredjeplass i årets Femundløp – noe som tyder på at han har et godt spann.

– Han har haugevis med erfaring og er nok ivrig på å få vist seg fram i år, mener Uglebakken.

Petter Karlsson kom sterkest ut av et tett race med andreplassen Birgitte Næss i 2018. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Lasse Austgarden (34) fra Melhus er en av outsiderne i løpet som ekspertene har tro på.

Han kan vise til en tredjeplass fra 2017, men med et vinnerspann foran seg tror både Uglebakken og Dalby at han kan bli farlig i sporet.

Austgarden kjører nemlig med hundene til Ola Brennodden Sunde, som vant 450-kilometeren i Femundløpet tidligere i år.

– Brennodden sine hunder er godt holdt, godt trent og har masse erfaring. Spørsmålet er hvor godt Lasse kjenner hundene, sier Uglebakken.

– Men han er en hard konkurransemann som er godt trent, så jeg vil si at han er et wild card med stor W.

Lasse Austgarden (t.h.) samme med Ola Brennodden Sunde, som han skal kjøre hundespannet til. Foto: Ine Eftestøl / NRK

Andre navn som kan hevde seg i toppen er:

Kristian Walseth (35) fra Alta. Han kjørte inn til andreplass i 2019, og ble beste sammenlagtkjører de to siste årene.

Steinar Kristensen (51) fra Alta. Etter en nedtur med diskvalifisering i 2015 har han brukt de siste par årene på å bygge seg opp et solid spann.

Petter Jahnsen (54) fra Tufsingdal. Vant den lengste distansen i Finnmarksløpet i 2017, og kan bli farlig om han har et spann som fungerer godt mot slutten.

Hanna Lyrek (20) fra Alta. Var den yngste som noensinne gjennomførte 1200-kilometeren i Finnmarksløpet i 2018, og vant 500-kilometeren i 2019. Har vist seg som en habil kjører, men har kanskje litt lite erfaring til å gå helt til topps. Uglebakken tror likevel at en topp fem-plassering kan være i sikte.

Ungjenta Hanna Lyrek tok en knepen seier foran veteranen Harald Tunheim i 500-kilometeren i 2019. Hvordan blir stillingen når begge stiller til start i 1200-kilometeren i år? Foto: Morten Broks

600-kilometeren

Elisabeth Edland (61) fra Nannestad er ei dame man ikke kan avskrive.

Fra tidligere har hun fire seire i 500-kilometeren i Finnmarksløpet.

– Hun har riktignok brutt de siste to års løp, men dette kan nok ha gjort henne mer motivert. Og hennes tidligere meritter gjør henne til en stor favoritt. Hun har mye erfaring og et godt spann, sier Dalby.

Ifølge Uglebakken har Edland et veldig vinnerinstinkt, som kommer godt med.

– Hun ønsker gjerne å føre løpet hele veien. Utfordringen er at hun ikke er glad i dårlig vær, men samtidig har hun en fordel i at hun takler alle typer spor. Hun må alltid regnes med når hun stiller i løp, sier Uglebakken.

Kan Elisabeth Edland kjøre inn til sin femte seier i Finnmarksløpet i år? Foto: Finnmarksløpet / Ida Sivertsen

Arnt-Magnus Gamst (35) fra Reisadalen har aldri fullført Finnmarksløpet tidligere, men ekspertene tror likevel han kan gjøre det bra i år.

– Han er et friskt tilskudd i løpet. Han har ikke bøttevis med erfaring, men har vist at han er dedikert og har et godt spann. Jeg tror han er sugen på å gjøre et veldig godt Finnmarksløp, sier Dalby.

– Han er en gjennomført type, og har vunnet flere mindre løp, sier Uglebakken.

– Utfordringen til Arnt-Magnus er at han kan bli veldig tent, så da gjelder det bare å holde roen. Men jeg tror absolutt han er en type man må regne med helt i toppen.

Arnt-Magnus Gamst vant hundeløpet Beaskádas 300 i januar i år – en god oppvarming til Finnmarksløpet. Her er han med barna sine og lederhunden. Foto: Erlend Hykkerud / NRK

Isabell Baumann (31) fra Hurdal kjører med et av de beste spannene i sin klasse, så henne kan man ikke avskrive, til tross for at dette er hennes første Finnmarksløp.

– Hun kjører åtte av de hundene som Robert Sørlie vant Femundløpet med i år. Vi får se hvordan hun forvalter spannet, men det blir spennende å følge med på henne, sier Dalby.

Utfordringen hennes er at hun kun har kjørt Femundløpet to ganger, og ellers ikke har så mye erfaring fra langdistanseløp.

– Men hun kjører for å konkurrere og har det beste spannet på papiret, uten tvil, sier Uglebakken.

Dette er Isabell Baumanns første år i Finnmarksløpet, men ekspertene mener hun har det sterkeste hundespannet. Foto: Privat

Andre navn som kan hevde seg i toppen er:

Niklas Rogne (23) fra Røros. En ung kjører som har hevdet seg i mange løp tidligere. Også en vinnerskalle, ifølge Uglebakken.

Magne Storstein (43) fra Reisadalen. Har gjennomført Finnmarksløpet en rekke ganger tidligere – de siste par gangene i den lengste distansen. Tar nå steget ned igjen til den kortere distansen og kan være med på å prege løpet.

Daniel Haagensen (33) fra Tomter. Kjørte inn til en femteplass i fjorårets 500-kilometer, og tok også en femteplass i årets Femundløp.

Ove Grytbak (31) fra Røros. En rutinert kjører som kjørte inn til en sjetteplass i 1200-kilometeren i 2018. Har prestert i mange år, men aldri rukket helt til topps. Kanskje dette er hans år?

Til tross for at han bare er 23 år har Niklas Rogne gjort det bra i løpene han har stilt opp i hittil. Han kan prege 600-kilometeren i årets Finnmarksløp. Foto: Reidar Gregersen / NRK

Juniorløpet

Espen Burger (16) fra Svanvik har vokst opp i hundesleden.

Burger var storfavoritt før fjorårets Finnmarksløp, men på grunn av en ulykke fikk han aldri stilt til start.

– Da er han nok ekstra gira på å få vist seg fram i år, sier Dalby.

Ifølge Uglebakken har Burger et hundespann som er trent for å kjøre utrolig fort – noe som kan passe på juniordistansen på 200 kilometer.

– Espen har også gjort all treningen selv, så han kjenner hundespannet sitt godt. Han er en konkurransegutt og godt trent, så det er kanskje han som er vinneren, sier Uglebakken.

Espen Burger er nok sugen på seier etter at han måtte vente med Finnmarksløpsdebuten på grunn av en skade i fjor. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Amely Lou Inauen (15) fra Grimsbu er datter av de meritterte sveitsiske hundekjørerne Barbara og Emil Inanen.

– Hvis hun har arvet konkurranseinstinktet fra foreldrene, så ligger hun godt an, sier Uglebakken.

Inauen kjører et veldig rutinert hundespann, som mamma Barbara gjennomførte godt med i Femundløpet tidligere i år.

– Amely er så å si født i sleden, og det gir gode forutsetninger, sier Dalby.

Eirik Lindstad (17) fra Lillehammer er et nokså ubeskrevet blad, men likevel en som har vist dedikasjon til hundesporten.

I motsetning til Inanen og Burger har Lindstad ikke vokst opp i en hundefamilie – han har rett og slett begynt å kjøre for egen maskin.

– Han er nok et talent, og veldig selvdreven, sier Uglebakken.

I motsetning til mange av sine konkurrenter har Eirik Lindstad ikke vokst opp i hundegården. At han har så selvstendig driv for sporten kan være en fordel, mener ekspertene. Foto: Privat

Legendeløpet

Dette er vel den distansen hvor konkurransen er minst i fokus. Her samles nemlig et knippe av de gode gamle veteranene som har preget Finnmarksløpet siden starten i 1981.

Både Dalby og Uglebakken tror at dette vil bli et nostalgiløp mer enn noe annet.

– Der kunne jeg ha tenkt meg å være flua på veggen. Det er nok mange gode historier som blir fortalt over kaffekoppen, sier Uglebakken.

Dalby tror at legendeløpet blir å gå i et langt mer bedagelig tempo.

– Da jeg konkurrerte tenkte jeg mange ganger at jeg skulle ønske at jeg ikke konkurrerte og bare kunne kjøre og nyte naturen og slippe stressjaget. Og det er nok det som er i fokus hos disse. Det vil nok bli en mimretur, sier Dalby.

Likevel tror begge ekspertene at konkurranselysten nok kan våkne til liv når de kjører ut fra start.

Sven Engholm er den uoffisielle «kongen av Finnmarksløpet». Nå stiller han til start igjen for første gang siden 1994. Foto: Fot: Rune N. Andreassen

Ikke minst kan det knyttes litt spenning til Sven Engholm, som omtales som «kongen av Finnmarksløpet». Med 11 seire er nemlig han den som har vunnet mest opp gjennom tidene.

– Sven er nok sikkert veldig sugen på sin 12. seier. Og det er sikker mange andre som vil bryte hans seiersrekke, sier Dalby.

Uglebakken holder en knapp på at Roger Dahl kan stikke av med seieren.

Med 25 målganger i Finnmarksløpet er Dahl den som har fullført løpet desidert flest ganger. Han var dessuten den siste av legendene som tok en seier i Finnmarksløpet, i 2011.

– Men også Bente Levorsen, som var den aller første kvinnen som fullførte Finnmarksløpet, kan gjøre det bra. Hun driver fortsatt aktivt og har et godt spann, sier Uglebakken.

Dalby presiserer likevel at dette mest av alt er en jubileumsdistanse.

– Dette er for å hedre den gjengen som var med og startet det hele.