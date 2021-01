I flere år har russiske styrker i Arktis testet ut reinsdyr og hunder som transportmiddel.

Kulde og vanskelige forhold er nemlig ingen utfordring for disse dyrene.

– Den største fordelen med reinsdyr er at de tar seg fram i alle typer terreng. Med vogn har man ikke samme fremkommelighet, sier Ivan Konovalov, forsvarsekspert.

Russlands forsvar satser på å bruke reinsdyr og hunder som transportmiddel i Arktis. Her er bildene fra øvelsen av Nordflåtens arktiske brigade i februar 2016.

Bruker erfaring fra fortida

Under andre verdenskrig stilte reineiere på Kolahalvøya opp med 10.000 reinsdyr under Sovjetunionens kamp mot de tyske invasjonsstyrkene.

Dyrene kjørte materiell til krigslinjer og evakuerte skadde soldater. I tillegg ble reinsdyrene brukt til å transportere etterretningpersonell til fiendens linjer. Fordelen med dette var at transporten kunne gjennomføres nesten lydløst.

Nå kommer disse erfaringene til nytte for Russland igjen.

Direktør ved Senteret for politiske konjunkturer i Moskva Ivan Konovalov spesialiserer seg i blant annet problemer som angår Russlands militærindustri og forsvarets oppbygging. Foto: Privat

Nordflåtens arktiske brigade har siden 2016 øvd på å kjøre med reinsdyr og hunder i Lovozero i Murmansk fylke. Dette er den samiske hovedstaden i Russland.

– Denne metoden er effektiv for mindre, taktiske militære enheter, sier Konovalov.

Forsvarets bruk av dyr er ikke nytt, verken for Russland eller andre land, mener han.

– Hesteavdelinger eksisterer fortsatt i hærene rundt hele verden. I Kaukasia og Altaj i Russland er hester fortsatt et viktig transport- og krigsmiddel, fortsetter Konovalov.

Soldater ved Rjazan infanteriskole øver i hestekjøring. Foto: IGOR RUDENKO / DET RUSSISKE FORSVARSDEPARTEMENTET Øvelsen av Nordflåtens arktiske brigade i Lovozero i Murmansk fylke i januar 2017. Foto: LEV FEDOSEEV / DET RUSSISKE FORSVARSDEPARTEMENTET Ingeniørsoldater bruker kløvdyr for å transportere utstyr og materiell til fjellområdene. Foto: DET RUSSISKE FORSVARSDEPARTEMENTET Nordflåten har sitt eget hundegård i Alakurtti i Murmansk fylke, 70 kilometer fra den finsk-russiske grensa. Den drives av den arktiske brigaden. Foto: DET RUSSISKE FORSVARSDEPARTEMENTET Den arktiske brigaden øver i den samiske bygda Lovozero. Foto: DET RUSSISKE FORSVARSDEPARTEMENTET I Søndre militærdistrikt bruker man kløvdyr som hest og esel for å transportere utstyr opp til fjells. Foto: DET RUSSISKE FORSVARSDEPARTEMENTET Soldater av den arktiske brigaden kjører reinslede under øvelsen i januar 2017. Foto: LEV FEDOSEEV / DET RUSSISKE FORSVARSDEPARTEMENTET Den arktiske brigaden under den første øvelsen med reinsdyr og hunder i februar 2016. Foto: DET RUSSISKE FORSVARSDEPARTEMENTET Soldater ved infanteriskolen i Rjazan viser frem sine kjøreferdigheter til sine kolleger fra Kina og Hviterussland.

– Hvorfor skal vi glemme det som er effektivt og nyttig? Alt dette kan brukes, spesielt i arktiske forhold. I de russiske nordområdene er det helt nødvendig, understreker forsvarseksperten.

Støtter idéen

– Med reinsdyr kommer man fram stort sett overalt, sier Aslak Sokki, reineier fra Kautokeino. Foto: Marie Elise Nystad / NRK

– Du slipper også å tenke så mye på været. Reinene starter uansett, selv i 40 minusgrader. Fordelen med reinsdyr er at de har med seg mat uansett hvor du er. Du bare slipper de løs, så begynner de å spise med en gang, sier Sokki.

Reineieren fra Kautokeino mener det norske forsvaret kan ta lærdom av russerne.

– Jeg bruker å si at Russland har mange kloke folk. De vet hva de holder på med, og de stoler på reinsdyrene, sier Sokki.

Sluttet for flere år siden

Man må flere tiår tilbake i tid sist forsvaret brukte levende dyr som transportmiddel.

Under en militærøvelse i Sør-Troms i 1982 var både hunder og hester sammen med soldater.

Da øvde Kløvkompaniet på å bringe frem ammunisjon og annet utstyr til brigadeavdelingene.

Dyrene ble hentet fra Østlandet fordi forsvaret ikke har kjøpt inn nye hester. Akkurat da ventet de på et svar fra Stortinget om hester skulle ha en framtid i forsvaret.

– Vi har begrensede ressurser, og vi må prøve å utnytte dem på en mest mulig effektiv måte, sa daværende øverstkommanderende i Nord-Norge Ulf Berg.

En tropp fra Kløvkompaniet øvde på fjellet mellom Gratangen og Lavangen i Sør-Troms i 1982. Det var nemlig siste gang det norske forsvaret brukte levende dyr som transportmiddel.

Hesten hadde imidlertid ingen fremtid i forsvaret av Norge. I 1984 vedtok Storinget at hestetjenesten i forsvaret skulle legges ned.

Siden da har militære styrker i Norge brukt kun motoriserte kjøretøy for å transportere folk og utstyr.

Ikke aktuelt

Det norske forsvaret har ingen planer om å gi russiske soldater konkurranse.

– Heimevernet har i utgangspunktet ikke noen planer om å bruke dyr som transportmiddel, sier kommunikasjonsspesialist Jonny Karlsen. Foto: André Bendixen / NRK

– Heimevernet har hundeekvipasjer som vi bruker til andre ting som søk og sånn ting. Vi har ikke tenkt å bruke verken reinsdyr eller hunder til transport, fordi vi mangler både kunnskap og ressurser til dette, sier Jonny Karlsen, kommunikasjonsspesialist i Heimevernet.

Karlsen medgir at russernes bruk av reinsdyr i utgangspunktet virker logisk.

– Det er kanskje ikke så mye vi ønsker å si noe om, men bruk av reinsdyr og hunder er kanskje naturlig i arktisk strøk, sier han.

Kan stille med kjørerein

Reineier Aslak Sokki sier at han kan vurdere utleie av reinsdyr til forsvaret om en sånn forespørel kommer. Men da vil det være et forbehold – at en same skal få jobbe med reinene.

– Vi har nok kjørerein. Tar de kontakt, så har vi sikkert reinsdyr også for Forsvaret, sier Sokki.

