– Tøyet blir vasket, renset og kontrollert. Det er helt og rent det vi deler ut videre, sier kommunikasjonsansvarlig i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), Hans Meisingset.

I fjor ble det kjent at nye soldater får utlevert gjenbrukte truser, sokker og BH-er ved innrykk.

Tidligere har soldater fått de kroppsnære klærne til odel og eie etter førstegangstjenesten.

Men blant annet fordi pandemien har ført til forsinkelser i leveransen av enkelte klær til Forsvaret, ble soldatene i fjor bedt om å levere fra seg også de kroppsnære klærne etter endt tjeneste.

Fra frivillig til obligatorisk

Tanken var at dette skulle være ei midlertidig løsning fram til sommeren 2021. Da var det også frivillig om man ønsket å gi det fra seg eller ikke.

Nå har FLO gjort det obligatorisk for alle soldatene å levere fra seg alt av klær og utstyr ved dimittering.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

– Man etablerte ordningen med odel og eie fordi det var mest effektivt med hensyn til logistikk og økonomi. Når vi nå har valgt å gjenbruke denne delen av bekledningen hjelper det oss ved at vi får mer volum i omløp slik at det øker evnen til å levere ut utstyr. Vi har for lite på lager, sier Meisingset.

Det var Forsvarets Forum som først skrev om saken.

– Kan påvirke beredskapen

Meisingset sier det er for tidlig å vite om dette blir ei permanent ordning.

Landstillitsvalgt i Tillitsvalgtordningen i Forsvaret (TVO), Eirik Sjøhelle Eiksund, reagerer på at man må gjenbruke kroppsnært tøy for å ha nok til de nye soldatene.

– Gjenbruk av tøy er problematisk. Men i dette tilfellet er det ikke det største problemet, men at det ikke er nok tøy. Det går ut over soldatene, sier han.

Blant annet kuttes det i antall ullsokker i innrykkene som starter i Hæren denne måneden. Ei gjentakende utfordring er at det finnes for få sko i små og store størrelser.

Foto: Forsvaret

– Da får man kanskje utlevert ett par som man skal klare seg med under hele tjenesten. Blir det hull, så kan man ikke erstatte det med et annet par. Særlig i nord ser vi problemet med dette, sier Eiksund.

I Garnisonen i Sør-Varanger i Finnmark har det vært eksempler hvor soldater går i ulltøy fulle av hull. På depotet finnes det ikke annet ulltøy å bytte det ut med.

Hans Meisingset i FLO sier det er nettopp dette de ønsker å unngå ved å etablere ordningen med obligatorisk innlevering også av kroppsnært tøy.

– Vi ser at vi har litt for lite i beholdning av en del artikler, som vi nå iverksetter tiltak for med tanke på å levere så nær 100 prosent som mulig, sier han.

Prioriterer soldatene i nord

Tiltakene kan være å finne andre plagg som kan erstatte det som mangler, eller man kan gi ut en større eller mindre størrelse. Man kan også dele ut et lavere antall av et plagg enn det som var planlagt. Det vil da skje supplering på et senere tidspunkt.

– Det er nå åtte artikkeltyper vi regulerer på den måten. Det er 103 artikler på utstyrslista til en soldat ved innrykk. Det ligger an til at det blir ei ok utlevering ved innrykk i januar, sier Meisingset.

Soldatene i nord blir prioritert når det kommer til vinterbekledning på grunn av klimaet.

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har hatt utfordringer med å levere nok utstyr i flere år. Foto: Jonas Christie / Luftforsvaret/ Forsvaret

TVO er imidlertid ikke fornøyd med løsninga. For selv om pandemien har ført til forsinkelser i leveranser, påpeker landstillitsvalgt Eiksund at dette var ei utfordring lenge før covid-19.

Han viser til at soldatene er rekvirert to år før man kommer til tjeneste, og at Forsvaret og Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) derfor burde ha nok tid til å finne ei løsning.

– Vi er alle enige i at det er et problem, men det virker ikke som det haster nok til at det blir gjort noe med. Nå forventer vi at FLO og Forsvaret sammen finner ei løsning på problemet. Det kan ikke gå ut over soldatene mer enn det allerede har gjort, sier Eiksund.

FLO bekrefter at de har hatt utfordringer med å levere nok utstyr i flere år.

– Det er en sammensatt forklaring som blant annet går på bredden i sortimentet, kostnadene ved å bygge lagerbeholdninger og rammeavtale-dekning. Vi har jobbet med å forbedre dette i flere år, sier Meisingset.