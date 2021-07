– Etterspørselen etter hesten har skutt i været, sier daglig leder ved Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest, Sigrid Halvorsen.

Lyngshest/nordlandshest, som er det offisielle navnet, er en urnorsk hesterase, og et ekte nordnorsk produkt. Hesten har vært brukt i nord i hundrevis av år og var rundt krigen på grensen til utryddelse, før entusiaster tok tak i avlsarbeidet.

Blei født for få føll

For noen år siden blei det slått fast at hesterasen var utryddingstrua. Sammen med de to andre norske hesterasene, fjording og dølahesten, har den stått på FAO (FNs organisasjon for ernæring og landbruk) sin liste over utrydningstruede arter med status «utrydningstruet – vedlikeholdt».

I mange år blei det født for få føll, og forskerne ropte varsko for fremtidsutsiktene til den nordnorske hesterasen.

Klarer ikke å levere nok hester

Men nå er de som driver oppdrett av hesten mer optimistisk. Hesten er blitt mer populær og de klarer ikke å levere nok hester, bekrefter Sigrid Halvorsen ved Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest.

Daglig leder for Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest Sigrid Halvorsen sier etterspørselen etter lyngshest har skutt i været. Foto: NSNL

– Salget og etterspørselen etter hesten har skutt i været, det merker vi på sentret og i vårt nettverk. Det er en veldig stor etterspørsel, vi klarer ikke å møte den, sier hun.

Halvorsen sier at fødselstallene nå er stabile, men at det i fjor var et rekordhøyt antall bedekte hopper, hele 160.

For noen år siden lå dette tallet på under 100.

– Nå ser oppdretterne at det kan lønne seg å avle og ikke minst utdanne unghestene, sier hun. å man kan få igjen.

– En hest med et fantastisk flott lynne

Og det kan Inger Sofie Andreassen, som driver med hest like nord for Tromsø, bekrefte. Hun fikk sin første lyngshest da hun var 16 år og har drevet med oppdrett siden 1991.

Hun sier lyngshesten har unike bruksområder.

– Den kan brukes til alt og i tillegg har den et fantastisk flott lynne. Den er rolig og egner seg for alt. Det er ikke hesten som springer fortest og hopper høyest, men det er hesten som sjarmerer alle.

Hun sier at for 4–5 år siden stampa folk hestene sine for å bli kvitt dem.

Inger Sofie Andreassen har drevet med oppdrett av lyngshest siden 1991 og er glad for at det nå er større etterspørsel etter hesten. Foto: Dina Storvik / NRK

– Du hadde kanskje utgifter med å produsere et føll, en åring, på 20 000 og så måtte du selge den for åtte. Og det er klart at da gikk bedekningstallene ned, folk hadde ikke råd til å subsidiere avlen. Men i dag er situasjonen heldigvis en helt annen og det er økt etterspørsel, den har økt sin posisjon både i sporten og i næringa, sier hun.

– Hva har endra seg?

– For det første handler det vel om at vi sjøl er blitt litt mer bevisst på å verdsette den kulturskatten som lyngshesten faktisk er og at vi verdsetter de fantastiske kvalitetene som hesten har, sier hun.

Hun sier at de oppretta en veiledende prisliste på hest, sånn at folk skulle se hva hesten burde koste. Men også det å vise at den har et potensial for inntekt, at det går an å tjene penger på den tror hun har vært viktig.

– Det er ikke bare travhester og galopphester man kan tjene penger på i Norge, det skal denne også kunne gjøre.

Lyngshesten er kjent som en rolig hest og passer godt som familiehest. Foto: Dina Storvik / NRK

De norske hesterasene har oppsving

Andreassen mener at også resten av heste-Norge har oppdaga at lyngshesten er en hest med mange bruksmuligheter.

– Jeg håper at det skal gå fra å være «ei tæring» til ei næring. Jeg håper at oppgangen vi opplever fortsetter og at heste-Norge skjønner at vi har noen fantastiske norske hesteraser, vi trenger faktisk ikke å importere. Kanskje har korona hjulpet oss litt.

Halvorsen sier at det er et generelt oppsving rundt de norske hesterasene, dølahesten, fjordingen og lyngshesten/nordlandshesten.

Lyngshesten er kjent for å ha et godt lynne og passer godt for barn og unge. Foto: Dina Storvik / NRK

– Folk er mer opptatt av det norske og norsk kultur. Og det er flere og flere lyngshester som er ute og viser seg fram i rideskole, på stevner og i konkurranser. Og det er jo den beste reklamen man har at folk er ute og bruker hesten, sier hun.