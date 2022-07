Den siktede i Tromsø-drapet sier han handlet i nødverge

En 62 år gammel mann ble fredag kveld funnet hardt skadd utenfor egen bolig i Tromsø.

Ifølge politiet ble det gitt livreddende førstehjelp, men han ble erklært død på stedet etter kort tid av lege.

Den avdødes 26 år gamle sønn ble ikke avhørt før mandag på grunn av hans psykiske helsetilstand.

– Han erkjenner å ha begått selve drapshandlingen, men forklarer at dette var selvforsvar. Han erkjenner ikke straffskyld, sier politiadvokat Lisa-Mari Ellingsen i Troms politidistrikt.

Hun sier at den siktede fortsatt ivaretas av psykisk helsevern. Hans psykiske helsetilstand og tilregnelighet skal vurderes av sakkyndige.

– Selv om vi mener å ha et godt bilde av hendelsesforløpet, så gjenstår et møysommelig og tidkrevende arbeid for å få alle detaljer på plass. Om det er mulig å komme fram til et motiv for handlingen er blant temaene vi ser på, sier Ellingsen.

Den siktedes forsvarer: – Fortalt om konfrontasjon

Til VG sier den siktedes forsvarer han at ikke erkjenner straffskyld.

– Han har gått inn i det han mener har vært en selvforsvarshandling, sier forsvarer Ken Olav Warth til VG.

Til NRK sier Warth at den siktede i et avhør har fortalt om en konfrontasjon i en bopel.

– Han har redegjort for politiet de handlingene som fant sted der og han betegner situasjonen som dramatisk for sin del. Han erkjenner ikke straffskyld.

– Han var fattet og rolig under avhør i går. Jeg har ikke snakket med han i dag. Det er ingen nye opplysninger fra sykehuset om at det er endring i hans situasjon, sier forsvareren.

Ifølge forsvareren er det oppnevnt sakkyndige som skal foreta en full utredning av siktede, skriver VG.

Den avdødes 26 år gamle sønn ble pågrepet uten dramatikk utenfor huset.

Politiet har tok belag i en kniv som de mener mannen har brukt under handlingen.

Det var naboer som kontaktet politiet etter å ha hørt en høylytt krangel.

– Det er også vitner som har sett i alle fall deler av gjerningen fra sine adresser, sa politiadvokat Lisa-Mari Ellingsen til NRK i helga.

Den siktede mannen har samtykket til varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, to av dem i full isolasjon.