Den russiske kransen er fjernet

Onsdag ble det mye oppstyr rundt kransenedleggingen ved frigjøringsmonumentet i Kirkenes. Det var på grunn av at generalkonsulen la en russisk krans over den fra Sør-Varanger kommune.

Det reagerte ordfører Magnus Mæland (H) på.

– Sånn her oppfører man seg ikke. Man skal kunne legge ned blomster ved et monument, men ikke over kommunes offisielle krans.

Den russiske kransen er nå fjernet. Hvem som har fjernet den, er usikkert.

– Det å hedre minne over soldater av Den røde armé som har gitt sitt liv under frigjøringen av Nord-Norge er ikke bare rett, men en plikt av Russlands generalkonsul i Kirkenes, sa den russiske ambassadøren i Norge, Tejmuraz Ramisjivili, onsdag kveld.