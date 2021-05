Mandag morgen ankom den første amerikanske atomubåten til Tromsø siden 2007. Den la til kai ved industrihavna på Tønsnes, og ble møtt av lokale demonstrasjoner.

De frykter at byen blir et bombemål.

For samtidig fortsetter den militære opprustingen av nordområdet.

Rett før helgen fikk den russiske marinen overlevert en ny og svært stillegående atomubåt. Dette fartøyet blir en alvorlig utfordring for de amerikanske atomubåtene som heretter skal besøke Tromsø.

Her ligger den amerikanske atomubåten i Tromsø, ved Grøtsund havn. Anløpet er starten på at allierte Nato-makter skal bruke den sivile havna for blant annet mannskapsskifte og for å få matforsyninger. Foto: Jonny Karlsen / Forsvaret

En russisk ekspert sier til NRK at det stadig nærere militære samarbeidet mellom Norge og USA gjør norsk område mer utsatt for et russisk angrep.

– Hvis det utplasseres atomvåpen på en eller annen base, så blir det mål nummer én, sier redaktør for Arsenal Otechestva, Aleksej Leonkov.

– Og hvis det er en atomubåt i havnen, så er det mål nummer én. Dit kommer helt sikkert en atomrakett.

Aleksej Leonkov, redaktør for Arsenal Otechestva, er tydelig på at havna i Tromsø blir et bombemål når ubåten ligger der. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Offer i tredje verdenskrig

Tidligere i år ble amerikanske bombefly midlertidig stasjonert på Ørland flybase. Det er med på å gjøre Norge til en farlig region for Russland, sier den russiske kommentatoren.

– Nå blir Norge et område som atomraketter rettes inn mot. Dessverre er det slik, sier Leonkov.

I forrige måned undertegnet Norge og USA en avtale om å utvide det militære samarbeidet. Den innebærer at amerikanske militære skal få operere friere på områder inne på norske baser.

– Denne aktiviteten betyr at Oslo bevisst følger den destruktive kursen med å øke spenningen i det euroarktiske området, og ødelegger det russisk-norske forholdet, sier talsperson for russisk UD, Maria Zakharova.

– Enten Norge vil det eller ikke, så blir landet det første offeret i en tredje verdenskrig. Trenger nordmenn det, spør hun.

Kjører ut jod-tabletter til barn

Samtidig som den amerikanske ubåten la til kai, jobbet Tromsø kommune på spreng for å få beredskapen på plass

De er i gang med å kjøre ut jodtabletter til alle barnehagene og skolene i kommunen.

Med det la de siste hånd på verket for å sikre innbyggerne, i tilfelle det skjer ei ulykke med radioaktivt lekkasje.

– Vi har fått ting så godt på plass som vi har klart innen den tidsrammen vi fikk, sier kommunedirektør Stig Tore Johnsen.

De var ikke mange, demonstrantene som møtte opp for å si sin mening om den amerikanske atomubåten. Men budskapet er likevel klart. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Beredskapsplanen fra kommunen er laget på bakgrunn av ROS-analysen til Forsvaret.

ROS-analysen har blitt kraftig kritisert for å være mangelfull. Blant annet er ikke universitetet eller sykehuset nevnt med et eneste ord. Det er heller ikke Tromsø si eneste drikkevannskilde, som ligg bare 10 kilometer fra den planlagte ubåtbasen.

Men kommunedirektøren er trygg på at befolkningen i Tromsø vil være trygge om noe skulle skje, i alle fall i det som kommunen er ansvarlig for.

Kommunedirektør i Tromsø, Stig Tore Johnsen. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

– Ingen stor trussel

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen skriver i en e-post til NRK at han ikke tror anløpene vil utgjøre en stor trussel, verken når det gjelder lekkasjer eller at det vil gjøre Tromsø til et militært mål.

– I Norge har vi militære installasjoner over hele landet. Vi har ikke grunnlag for å si at en havn som tidvis mottar amerikanske ubåter vil kunne være et militært mål i større grad enn mange andre steder i Norge, sier Bakke-Jensen.