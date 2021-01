Selskapet WilNor Governmental Services har kjøpt storparten av selskapet som eier den tidligere marinebasen Olavsvern i Tromsø.

Olavsvern ble lagt ned i 2009 av Stoltenberg-regjeringen. Den ble i 2013 kjøpt av investorer i Tromsø for 38 millioner kroner. En av de største eierne har til nå vært ordføreren i Tromsø.

Nå er 66 prosent av aksjene i Olavsvern Group AS solgt til WilNor (WGS). Selskapet eies av Wilh. Wilhelmsen-gruppen. WilNor har flere avtaler med det norske forsvaret, blant annet i forbindelse med lagring av militært materiell.

Gradvis oppgradere

Ubåtbasen består av 25.000 kvadratmeter med fjellhaller, kai, flere store og små bygninger, helikopterlandingsplass og en ubåtdokk.

Ubåt ved Olavsvern. Foto: NRK

– Olavsvern er et fantastisk tilskudd til WGS i Nord-Norge, lokalisert nær Tromsø. Basen komplementerer vår kjede av forsyningsbaser langs kysten i daglig bruk til støtte for militære operasjoner og beredskap. Vår intensjon er å gradvis oppgradere infrastrukturen og tilby en attraktiv base på Olavsvern for militære formål. I overskuelig fremtid vil imidlertid sivil virksomhet på Olavsvern sameksistere med militær bruk.

Det sier Vidar Hole, administrerende direktør i WGS.

Kjøpet av Olavsvern ble gjort på oppdrag fra Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). Oppkjøpet gir dermed Forsvaret muligheten til å ta i bruk basen.

– Wilhelmsen ser på evnen til å støtte og styrke Forsvarets militære kapasitet både som en naturlig del av Norges totalforsvarskonsept og gruppens samfunnsansvar, sier Hole.

Han sier at Olavsvern nå vil bli tilgjengelig for militære formål.

– Selv om Olavsvern hovedsakelig har blitt benyttet til sivil aktivitet siden 2013, og vil fortsette å gjøre det inntil videre, er vår ambisjon å tilby anlegget til militære kunder, sier han.

– Kritisk

Den første militære kunden er allerede sikret.

– Vi har allerede sikret oss vår første kontrakt med Nederlands marinekorps, som skal bruke Olavsvern som anlegg for vintertrening. Dette starter umiddelbart og varer i nesten tre måneder. Denne kontrakten er formalisert gjennom Forsvaret, avslutter han.

SV er kritisk til at et sivilt selskap skal eie Olavsvern, samtidig som anlegget nå skal brukes av det nederlandske forsvaret.

– Vi er kritiske til privatiseringslinjen regjeringen har lagt seg på, der private aktører står for militær infrastruktur mens nederlendere skal bruke det. Da blir det utenfor styringen til det norske forsvaret. Enten skal vi eie infrastrukturen, eller så skal det ikke være militær aktivitet der, sier nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

