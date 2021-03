Nordkyn kraftlag melder at de har funnet feilen til det store strømbruddet. Nå håper kraftlaget at strømmen er tilbake til klokken ni onsdag morgen. Uværet som traff Finnmark i går, har ført til en så kraftig eksplosjon i kraftlinja at ei mast har knekt.

Retting pågår

– Montørene er på stedet og i full gang med å reparere feilen, sier elverksjef Håvard Pedersen i kraftlaget.

Strømbruddet skjedde i 19.30-tiden tirsdag kveld. Rundt 1000 personer mistet strømmen i Mehamn, Gamvik og på strekningen Hopseidet-Sjånes. Samtidig som dette skjedde har Finnmark vært rammet av uvær.

– Det var et forrykende uvær da dette skjedde. Sikten var også dårlig. Vi var ute ganske tidlig på feilsøk, sier Pedersen.

Foto: Nordkyn kraftlag

Dette skjer knapt et måned etter forrige store strømbrudd på Nordkyn. Da var strømmen borte i flere dager. At strømmen har gått på nytt er ufordrende, mener Sigurd Rafaelsen som er ordfører i Lebesby.

– Det sier noe om hvor sårbar linja vi har er, og at man er nødt til å få tiltak som gjør at vi kan få en mer sikker forsyning av strøm i framtiden, sier Rafaelsen.

Mangler penger

Ei ny kraftlinje til Nordkyn anslås å koste rundt 350 millioner kroner,- penger Nordkyn Kraftlag ikke har.

I nabokommunen Gamvik har ordfører Alf Normann Hansen bedt alle innbyggerne i kommunen om å holde seg innendørs. Om ikke strømmen er tilbake onsdag morgen vil skoler og barnehager i Gamvik og Mehamn være stengt.

I forbindelse med strømbruddet har Gamvik kommune opprettet en telefon innbyggerne kan ringe for assistanse: 468 17 810.