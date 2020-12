Den kvinnelige industrimekanikeren opplevde uønskede tilnærmelser fra de to kundene ved hennes mannsdominerte arbeidsplass over flere år.

Nå slår Høyesterett fast at atferden fra kundene var seksuelt betont, uønsket og plagsom for kvinnen.

Det er den første metoo-saken i Høyesterett. Dommen blir retningsgivende for metoo-sakene i den nye Diskrimineringsnemnda.

Kvinnens advokat mener dommen er svært viktig.

– Vi har svært lite praksis fra før. Det er også veldig viktig for alle de som opplever uønskede seksuelle tilnærmelser på jobb og ellers. At de nå kan vite at det er ulovlig etter norsk lov, sier kvinnens advokat Tina Storsletten Nordstrøm.

Saken var først oppe i Senja tingrett. Foto: Linda Pedersen / NRK

I flere rettsinstanser

Kvinnen saksøkte i 2018 to kunder ved hennes arbeidsplass for uønskede tilnærmelser.

I avgjørelsen fra Høyesterett heter det:

«Den ene kunden hadde ved ett tilfelle lagt hendene under genseren på nedre del av ryggen til kvinnen, og ved ett senere tilfelle hadde han latt som om han skulle ta henne i skrittet. Den andre kunden hadde over tid oppsøkt kvinnen og blant annet gjentatte ganger kilt henne i midjen. Handlingene skjedde mens kvinnen var i arbeid som eneste kvinnelige ansatte på et mekanisk verksted med 15 ansatte.»

Hun krevde erstatning og oppreisning fra de to kundene. Og fra arbeidsgiver for manglende håndtering av den seksuelle trakasseringen.

Saken var først oppe i Senja tingrett, før den ble anket til Hålogaland lagmannsrett.

I tingretten ble den ene kunden og arbeidsgiveren dømt. Den andre kunden ble frikjent.

Tina Storsletten Nordstrøm, advokat i LO juridiske, representerer kvinnen. Foto: LO

Det samme skjedde i lagmannsretten, hvor dommen sa; « ... opptredenen samlet ikke kunne anses som seksuell trakassering i strid med likestillingsloven 2013 § 8.»

Lagmannsretten mente at episoden der den ene kunden la hendene på ryggen til kvinnen «neppe» kunne karakteriseres som seksuell oppmerksomhet.

Sakene mot kundene ble anket til Høyesterett.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet i vår å ta saken inn til behandling. De skulle svare på om de to kundene hadde overtrådt forbudet mot seksuell trakassering i likestillingsloven.

Høyesterett har nå avgjort at begge kundene utsatte kvinnen for seksuell trakassering.

Kvinnens advokat sier hennes klient er lettet.

– Hun er glad for å bli trodd og for at saken nå er ferdig. Saken har vart over mange år, og det har vært en tung prosess for henne, sier Nordstrøm.

Kvinnen er glad for at norsk rett nå har fått en avklaring om hva som er seksuell trakassering.

– Det blir et styrket vern og et godt symbol når Høyesterett viser hva som er akseptabelt og ikke.

De to mennene i 50- og 60-årene må betale oppreisningserstatning på 15.000 og 20.000 kroner.

– Vi har hele veien ment at dette faller klart innenfor lovens definisjon av seksuell trakassering, så at Høyesterett er enig er vi svært glad for, sier advokat Nordstrøm.