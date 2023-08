Tidligere i år ble han spurt av lederen for Felleslista til Høyre og Frp i Kvæfjord om å stå på lista til kommunevalget.

– Jeg sa det da, at det er jo en fallitterklæring at de må spørre folk på over 90 år. Det vi har å komme med, er jo stort sett utdatert, sier Martinussen.

Men på lista til kommunen i Sør-Troms havnet han, riktignok på sisteplass. Så nå kan han i teorien bli kumulert inn i kommunestyret.

Det vil i så fall ikke være første gang den samfunnsengasjerte, tidligere bedriftslederen stiller til valg.

– Jeg var med i politikken i et par perioder for Høyre, da jeg var i min ungdom, forteller Martinussen.

– Hvor gammel var du da?

– Da var jeg i 40-50-årene.

Kvæfjord kommune har cirka 2.800 innbyggere. De fleste arbeidsplassene er offentlige. Foto: Linda Pedersen / NRK

Flere seniorer

Kvæfjord kommune har knapt 2.800 innbyggere. Kommunen er kjent for sine søte jordbær og har ei egen kake oppkalt etter seg.

Til høstens valg er det fem partier å stemme på. Og som i de aller fleste andre kommuner i Norge, er det også her vanskelig å rekruttere ungdom til politikken.

Faktisk er over 73 prosent av kommunepolitikerne i Norge over 40 år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

20 prosent av de folkevalgte har passert 60 år. Bare 10 prosent er under 30.

At Kvæfjord har mange eldre innbyggere, illustreres godt ved at det er satt ut benker på mange av bussholdeplassene. Foto: Linda Pedersen / NRK

Jonas Stein er valgforsker ved UiT Norges arktiske universitet. Å rekruttere unge folk til valglistene har vært en utfordring lenge.

– Det er Ikke noen hemmelighet at det over tid er flere eldre som både bruker stemmeretten sin og velger å delta i lokalpolitikken. Det er nok en viktig oppgave både for kommuner og politiske partier å få engasjert flere unge, men det er ikke et demokratisk problem, mener han.

Valgforsker Jonas Stein ved UiT, Norges arktiske universitet. Foto: Rune N. Andreassen

Bør ha levd litt

Også i Kvæfjord er de fleste av de folkevalgte godt voksne.

Einar Martinussen mener det er bra at de som velges, har noen år på baken.

– Prinsippet bør være at folk har erfaring med livet før de blir politisk aktive. Det er mange flinke unge, men de bør ha noen slags yrkeserfaring, sier han.

Men 95 år fartstid her på jorda er i drøyeste laget.

– Jeg håper de velger bedre kvalifiserte folk. Selv om jeg prøver å følge med, er ikke nett og slike ting min sterke side, sier han.

I Kvæfjord har kommunen et ungdomsråd som skal bli hørt i saker som angår dem.

– Det er alltid et ønske at flere perspektiver er til stede i debatten. Det kan være at perspektivet til unge og de som kan tenke seg å flytte til en liten kommune, mangler i debattene om de viktige veivalgene som skal gjøres i kommunen, sier Jonas Stein.

Eva Marie Solheim Storø er opptatt av de unges kår. Nå stiller hun som 2.-kandidat for Kvæfjord SV. Foto: Linda Pedersen / NRK

Lærte å engasjere seg

64-åringen Eva Marie Solheim Storø har akkurat slutta som lærer og hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Nå står den ferske pensjonisten på andreplass på Kvæfjord SV sin liste, klar til å gjøre en innsats som folkevalgt.

– Jeg er både mor og bestemor, og veldig opptatt av hvordan framtida til våre barn blir. Spesielt er det viktig å gjøre en innsats for familier med lav inntekt, sier hun.

Dersom hun kommer inn i kommunestyret, er det arbeidet med å få en ny og god oppvekstplan som står øverst på hennes agenda. Men også næringsutvikling og eldreomsorg er viktige saker.

– Jeg har bestandig likt å diskutere, og vokste oppå på 70-tallet da både EU-spørsmålet og feminismen sto sterkt. Det var lett å bli påvirket til å mene noe og engasjere seg politisk, sier hun.

Marion Gjertsen mener det er viktig at det ikke bare er eldre personer blant de folkevalgte. Men de fleste på hennes egen alder er flytta fra kommunen for å studere. Foto: Linda Pedersen / NRK

Annen situasjon

21 år gamle Marion Gjertsen har sommerjobb på Hemmestad Brygge i Kvæfjord. Snart flytter hun til Sør-Norge og Gjøvik for å studere.

De fleste av hennes jevnaldrende har også flytta fra Kvæfjord for å ta utdanning. Dermed er det ikke så mange under 30 som kan stille som folkevalgte.

– Det er viktig at også de unges perspektiv og interesser kommer fram i politikken. Selv om eldre politikere snakker med barna og barnebarna sine om politiske saker, er de i en annen situasjon og skjønner ikke bestandig helt hvordan vi har det, sier hun.

Venstrepolitiker Jan Meyer vil ha flere innbyggere til Kvæfjord, og mener tomteprisene i det nye boligfeltet bør settes ned. Foto: Linda Pedersen / NRK

Jan Meyer er Venstres eneste kommunerepresentant i Kvæfjord. Han har klart å overtale sitt 17 år gamle barnebarn på valglista. Men foreløpig stopper det der. Unggutten ønsker ikke å være politisk aktiv, og vil heller ikke være med på noe intervju.

– Vi skulle hatt yngre krefter inn. Men det er en utfordring. Det ser jeg også i andre sammenhenger, som i idrettslaget, sier bestefaren.

– Trenger veranda

Sist Einar Martinussen var folkevalgt for Høyre, bidro han blant annet til at bygdeskolen på Flesnes fikk bestå.

– Å være politiker var ikke min stil, men det var en nødvendighet, minnes han.

I dag er skolen lagt ned, men det skjedde i fordragelighet. Elevene skal framover gå på skole i nabokommunen Sortland.

Einar har fortsatt en del meninger. Han syns for eksempel at det er for mye byråkrati i dag, og han hadde ikke hatt noe imot at Kvæfjord ble slått sammen med storebror Harstad.

Men nå tilbringer han mye av dagene på bo- og aktivitetssenteret med å brodere. Løpere og bilder av fugler, hus og blomster. Det er evig nok hjernetrim for 95-åringen.

95-åringen Einar Martinussen kan få mindre tid til broderiene sine, dersom han blir opptatt med kommunepolitikk etter valget. Foto: Linda Pedersen / NRK

Inne i leiligheta hans står vinduet på vidt gap i sommervarmen.

– Vi skulle fått oss hver våre verandaer, vi som bor her på Boas, sier Einar.

Det kunne kanskje vært en sak å kjempe for, om han nå ble nødt til å trå til som politiker igjen.

Nupen i Kvæfjord er kåret til det mest romantiske stedet i Norge. Men kommunen trenger flere unge innbyggere. Foto: Linda Pedersen / NRK

Ellers er det få saker som er konfliktfylte i Kvæfjord. Alle er enige om at kommunen bør bli mer attraktiv å bo i, og at det bør skapes nye arbeidsplasser.

Men én sak skaper et visst engasjement i befolkningen. Det gamle industriområdet på Borkenes er nemlig kjøpt opp av et selskap som vil lagre fiskeavfall der, i store tanker.

Både SV og Venstre er imot planene. Saka skal behandles politisk først etter valget.

Dette er en sak som også kunne fått 21-åringen Marion Gjertsen til å engasjere seg.

– Dette er en sak jeg bryr meg om. Jeg håper det er noen som jobber for å stoppe dette, sier hun.