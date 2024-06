12 år gamle David Irakiza ble bisatt fra Nordlyskatedralen i Alta fredag formiddag.

Sammen med blant annet lærere og klassekamerater fra Komsa skole, tok familien et sorgtungt farvel med gutten sin.

Irakiza druknet under et leirskoleopphold i Porsanger 30. mai.

Nordlyskatedralen i Alta var fullsatt under bisettelsen fredag formiddag. Foto: Hanne Larsen / NRK

– Spredte glede

Prest Ivar Smedsrød sa under bisettelsen at David kom med familien til Norge i 2022.

Han ble av presten beskrevet som en gledesspreder og en familiekjær gutt.

– Han var en glad gutt som elsket fotball. Han var en gutt som spredte glede på skolen. Også vet vi at David var veldig glad i familien sin, sa Smedsrød.

David Irakiza ble bisatt fra Nordlyskatedralen i Alta fredag 14. juni. Foto: Vanja Ulfsnes / NRK

Om lag 70 elever fra henholdsvis Komsa skole og Kaiskuru skole i Alta var samlet på Stabbursdalen leirskole da tragedien inntraff.

12-åringen var ute med noen skolekamerater og spilte fotball like ved den flomstore elva. Fotballen havnet på vannet og gutten gikk for å hente den opp.

Men han ble tatt av den strie strømmen. Medelever forsøkte å berge Irakiza, som raskt ble ført vekk.

Det ble umiddelbart satt i gang omfattende leting etter gutten fra land, til vanns og via lufta.

Dette pågikk både natt og dag fram til lørdag 1. juni.

Da ble funnet i munningen til Stabburselva, 1,7 kilometer unna Stabbursdalen leirskole.

Leirskolen satte all aktivitet på pause da ulykken inntraff.

Preget samfunnet

Kommunedirektør i Alta kommune, Oddvar Konst, sier til NRK at saken har preget Alta-samfunnet, og ikke minst den berørte klassen ved Komsa skole, sterkt.

– Det er en tragisk ulykke som i første rekke påvirker familien dette angår, men det påvirker også elever, lærere og foresatte til de som går på de to skolene og de som var med på turen, sier Konst.

Kommunedirektør i Alta, Oddvar Konst, forteller at krisearbeidet har pågått siden drukningsulykken i Porsanger. Foto: Hanne Larsen / NRK

Kommunedirektøren sier at de har forsterket skolehelsetjenesten på de to skolene og at de har bistand fra Klinikk Alta for de som trenger dette.

– Vi har et oppfølgingsarbeid i forhold til de som er berørt, noe som vil fortsette utover høsten, sier han.

Dersom noen skulle få behov for hjelp i løpet av sommerferien, anmoder Konst de om å ta kontakt med sin fastlege.