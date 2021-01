Alarmen gikk hos gründer Ottar Zahl Jonassen da det ene brevet etter det andre dukket opp, med beskjed om at Innovasjon Norge hadde sjekket hvor kredittverdig han og hans to selskaper er.

Jonassen driver med utvikling av hotellprosjekter i Vadsø, og har aldri hatt noe kundeforhold til den statlige banken.

Etterhvert valgte gründeren å politianmelde Innovasjon Norge for grov korrupsjon. I slike saker kan Datatilsynet ilegge bot.

Nå har Datatilsynet altså valgt å bøtelegge Innovasjon Norge med 1 million kroner.

– Det har blitt gjort en kredittvurdering av en enkeltperson og hans enkeltmannsforetak uten at det har vært et rettslig grunnlag for å gjøre det, sier seniorrådgiver i Datatilsynet Ida Småge Breidablikk til NRK.

Innovasjon Norge har sagt seg enig i at de ikke hadde et behandlingsgrunnlag for de fire kredittvurderingene.

Kredittvurderingene skjedde over en periode på 3 måneder.

Ottar Zahl Jonassen ønsker ikke kommentere saken i dag, men har tidligere sagt at han setter stor pris på at politiet vil etterforske de uhjemlede kredittvurderingene som er gjort av ham. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

–Oppleves krenkende

Opplysningene som kommer fram i en kredittvurdering blir sett på som sårbare, ifølge Datatilsynet.

Kredittopplysninger om et enkeltpersonforetak er også personopplysninger, ettersom eieren direkte identifiseres med foretaket og dette er direkte knyttet til eierens privatøkonomi.

Det innebærer at man må ha et behandlingsgrunnlag for å kredittvurdere enkeltpersonforetak. Noe Innovasjon Norge ikke hadde i denne saken.

– Kredittopplysninger om enkeltpersonforetak sier også noe om eierens privatøkonomi. Det er private opplysninger som ikke kan hentes inn av andre virksomheter med mindre det er saklig begrunnet, sier Småge Breidablikk.

– Vi skjønner at klager reagerer når han har blitt kredittvurdert fire ganger, og at dette oppleves som krenkende. Vi ser alvorlig på slike saker, og reagerer vanligvis med overtredelsesgebyr på denne typen lovbrudd, sier Breidablikk.

Ti slike brev fikk Ottar Zahl Jonassen, om kredittsjekk av ham selv og selskapene hans. Innovasjon Norge sier at kredittsjekkene er uhjemlede.

Kredittsjekket ti ganger

Det hører også med til saken at Ottar Zahl Jonassens aksjeselskap har blitt kredittvurdert seks ganger. Men disse kredittvurderingene omfattes ikke av personvernregelverket, og Datatilsynet kan dermed ikke sanksjonere dette.

– Innovasjon Norge sin behandling av meg, og mistenkeliggjøringen de stod for i vår, ble svært belastende. Jeg er svært glad for at Innovasjon Norge har tatt grep internt og jeg har i dag et godt og profesjonelt forhold til selskapet, sier Zahl Jonassen.

– Jeg synes også det er betryggende at Datatilsynet har reagert svært strengt på praksisen i Innovasjon Norge.

Zahl Jonassen sier han nå vil bruke sin tid og energi på egne prosjekter i bedriften sin, som jobber for vekst og utvikling i Varangerregionen.

Innovasjon Norge har fått frist til 25. januar på å komme med merknader til varselet. NRK har foreløpig ikke fått noen kommentar fra Innovasjon Norge.