– De var såpass høyt i fjellet at de fikk gitt beskjed. Hadde de vært lenger ned, hadde de slitt med å finne dekning, sier Bent Einarsen.

Han er både ambulansesjåfør og leder i det lokale hjelpekorpset, og deltok i redningsaksjonen torsdag.

Bent Einarsen kjører ambulanse på Senja og er leder i Berg Røde Kors Hjelpekorps. Foto: Privat

I 14-tiden om ettermiddagen ringte et turfølge på to personer fra Tsjekkia og varslet om at de hadde sett en mann falle utfor fjellet på vei opp til Grytetippen.

De hadde vært i kontakt med mannen fra Tyskland da de gikk opp mot toppen. Så skal de ha hørt at han ropte og sett at han skled på snøen under dem og havnet utfor kanten.

En storstilt redningsaksjon ble satt i gang.

Området mannen hadde falt ned i var så uframkommelig og ulendt at det til slutt måtte hentes inn fjellklatrere fra Tromsø alpine redningsgruppe.

Det nye helikopteret SAR Queen firer ned en av klatrerne i Tromsø alpine redningsgruppe Foto: Simon Ersfjord, Berg Røde Kors Den omkomne ligger nedi elva, under snøen, etter å ha sklidd på snøen ned fra fjellet Redningsmannskap må måke seg fram til den omkomne mannen i 60-årene

Like før klokka 21 om kvelden ble mannen i 60-årene lokalisert. Han lå omkommet i et hulrom under snøen i et bratt elveleie og måtte graves opp.

Simon Ersfjord var blant de frivillige i Røde Kors som gikk opp så langt det var mulig i fjellsida, mens SAR Queen-helikopteret søkte fra lufta.

– Det var veldig dårlig dekning i leteområdet, forteller han.

Må forlate ulykkessted

Ambulansesjåfør Bent Einarsen sier det skjer jevnlig at personer som er vitner til eller involvert i ulykker, ikke får meldt fra med én gang.

– Det kan være trafikkulykker der det ikke er dekning, sånn at den som kommer først til ulykkesstedet må forlate og kjøre for å få varslet, sier han.

Ved ulykker i fjellet hender det at turfølget må forlate den skadde og gå ned for å få dekning.

– Det kan være lange strekninger de må forflytte seg for å få gitt beskjed. Dette tar jo veldig lang tid, så den som trenger hjelp blir liggende unødig lenge.

– Hva syns du om at det er slik?

– Det er dårlig. Vi ser fra år til år at det blir mer og mer turisme og mer trafikk. Også fjellene er mer i bruk. Mange turister er verken skodd eller kledd for å gå fjellturer, så faren for at de trenger hjelp er også mye større.

Fjellene stopper signalene

Ordfører i Senja kommune, Tom-Rune Eliseussen, mener Telenor har et samfunnsansvar for å sørge for bedre mobildekning.

Eliseussen viser til at Senja får en stor økning i turisttrafikken framover og derfor er avhengig av god mobildekning.

Senja-ordfører Tom-Rune Eliseussen mener Telenor har et ansvar for å sørge for god mobildekning der det bor og ferdes folk. Foto: Linda Pedersen / NRK

Bjørn Amundsen er dekningsdirektør i Telenor. Han sier naturen på Senja er svært utfordrende. Høye fjell stopper signalene og gjør det umulig å gi mobildekning overalt.

– Vi er avhengig av strøm og samband, så selv om kanskje 90 prosent av Senja er dekket, så vil det være flatearealer vi ikke klarer å dekke.

– Men kan man ikke gjøre noen grep i de mest populære turområdene?

– Hvis Senja kommune og fylket er interessert i å se på dette, kan vi gjerne ta det som et samarbeid, sier han.

Dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen. Foto: Elisabeth Sandve / NRK

Amundsen viser til at det i løpet av året kommer mobildekning på Kattfjordeidet på Kvaløya, som et resultat av et samarbeid med Tromsø kommune.

Under en leteaksjon i 2021, strevde politiet med å få opp kart over området, nettopp fordi mobildekningen var for dårlig.

NRK har så langt ikke lyktes å få tak i dekningsdirektøren i Telia.

Soleklar bestilling

Senja har allerede vært med på spleiselag med Telenor og private aktører. I det populære utfartsområdet Kaperdalen ble det nylig satt opp en mast som ga bedre mobildekning.

– Men det er begrenset hvor mye en kommune kan legge ut for å få bygget ut. Vi har enkelte bygder der dekningen er altfor dårlig i dag, når man ser aktiviteten i næringslivet. Næringslivet må ikke lide under dårlig dekning, og heller ikke innbyggerne, sier Senja-ordføreren.

Han understreker at kommunen har en god dialog med Telenor om mulige løsninger.

– Så her må vi bare se på hva vi kan få til for å få bedre fart i utbyggingen og bedre dekningskapasitet.

Ambulansesjåføren og hjelpekorpslederen Bent Einarsen på Senja har en soleklar bestilling:

– Operatørene bør bygge ut sånn at det i hvert fall langs veiene og på de mest populære turiststedene er så god dekning at man får gitt beskjed dersom noe skulle skje.