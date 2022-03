Bakgrunnen for at spleisen ble opprettet var frykt for at de russiske fiskerne skulle sulte mens de lå til kai i Norge.

5. mars stengte nemlig Mastercard og Visa all drift i Russland.

Det innebærer at russere ikke kan bruke bankkortene sine i utlandet. Russerne har derfor ikke mulighet til å handle inn mat og andre nødvendigheter i Norge.

Dette fikk Dag-Frode Bårdsen, som selv har jobbet på havet, høre om denne uka. Og onsdag satte han igang en spontan innsamlingsaksjon.

– Da jeg startet spleisen var målet å kanskje få samlet inn noen hundre- eller tusenlapper som jeg kunne gi videre til de til de russiske fiskerne, sier han.

– Men nå har det jo tatt helt av.

Innsamlingsaksjonen har lørdag ettermiddag fått inn 130.125 kroner. 500 personer har gitt penger til formålet.

Spleisen ble opprettet spontant

Problemet er bare at de russiske båtene som har ligget i Tromsøsundet nå har forlatt havna.

– Det er jo det som er det største problemet mitt. Jeg visste jo ikke hvilke båter som ville ligge i sundet frem i tid da jeg spontant opprettet spleisen, sier Bårdsen.

I tillegg har han, i etterkant av at spleisen ble opprettet, blitt informert om at de russiske fiskerne ikke nødvendigvis lider noen nød.

– Jeg har forstått nå at de ikke akkurat sulter i hjel, men jeg tenker på individene på båtene som ikke kan gå i land og kjøpe seg noe på apoteket engang hvis de skulle trenge det, sier han.

– De får jo ikke brukt bankkortene sine, og har derfor ikke tilgang til egen lønn.

De russiske båtene som har ligget til kai i Tromsø den siste uken har nå reist ut på havet. Foto: HANS LUDVIG ANDREASSEN / NRK

– Ikke der godheten bør brukes

Holm Agency, som er skipsagent for om lag 95 prosent av de russiske båtene i Tromsø, bekrefter at de russiske båtene nå har forlatt sundet.

– Det er nå kun to russiske båter igjen, og de her for årlig planlagt vedlikehold, sier Hans Hagensen.

– Vi har ingen interesse av å stoppe spleisen, men det er jo dumt hvis det samles inn penger til båter som drar, og til et behov som per nå ikke er reelt, sier han.

Ifølge han er det også lite som tyder på at de russiske fiskerne ikke har nok mat.

– Vi vet at de har fått proviant som vanlig, så jeg tenker at det er ikke der godheten bør brukes.

Økning i innsamlinger

Daglig leder i Spleis.no, Bjørn Kjetil Hellestræ, sier de for tiden merker en økning i innsamlinger knyttet til situasjonen i Ukraina.

– Det er mange som har et sterkt ønske om å hjelpe, men det er viktig at innsamler har direkte kontakt med dem man ønsker å hjelpe, og at det i spleisen er tydelig presisert hvordan pengene skal brukes.

Daglig leder i Spleis.no, Bjørn Kjetil Hellestræ. Foto: HANS KRISTIAN RIISE

Hellestræ understreker at han ikke er kjent med akkurat denne spleisen, men at de en sjelden gang blir kontaktet av innsamler, fordi det viser seg at det ikke var et behov for innsamlingen likevel.

Men da finnes det løsninger.

– Så lenge spleisen ikke er utbetalt, så kan vi annullere spleisen og sørge for at pengene blir returnert til giverne.

Råd til innsamlere: Ekspandér faktaboks Innsamler er ansvarlig for å presentere korrekt informasjon som er forståelig for giverne.

Det er viktig å ha direkte kontakt med den/de det samles inn penger for.

Undersøk hva det reelle behovet er.

Presiser tydelig i spleisen hvem pengene skal gå til og hvordan de skal brukes.

Dersom man ikke har en direkte link til den/de man ønsker å hjelpe, kan det være bedre å heller gi penger til andre, store hjelpeorganisasjoner. Kilde: Daglig leder i Spleis.no, Bjørn Kjetil Hellestræ.

Pengene skal fortsatt gå til de russiske fiskerne

Dag-Frode Bårdsen sier han er overveldet over responsen på spleisen. Han har for det meste fått positive tilbakemeldinger, men også noen negative.

– Det har kommet noen påstander om svindel, det tenker jeg er tåpelig. Hvis jeg skulle lurt til meg disse tusenlappene, hadde jeg ikke nevnt det for noen.

Han understreker at pengene fortsatt er øremerket de russiske fiskerne, selv om han nå er usikker på hvordan pengene skal brukes.

– Spleisen er jo egentlig en kontrakt. Giverne har jo gitt penger til de russiske fiskerne, så det blir jo helt feil hvis pengene plutselig skal gå til noe annet, sier han.

– Intensjonen min var å hjelpe fiskerne, jeg ville at de skulle ha det bedre. Velferden til fiskerne var mitt fokus.

Han skal nå legge en plan for hvordan pengene kan bli brukt på best mulig måte.

– Jeg er usikker på om jeg skal gi meg, eller om jeg skal fortsette å følge opp spleisen. Jeg må hvert fall skaffe meg litt hjelp, jeg var ikke forberedt på at det skulle bli sånn.