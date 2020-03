– For noen kan dette bety at de ikke får delta på Cold Response, slik det var planlaget, sier oberstløytnant Per Espen Strande i Hæren.

12. mars starter vinterøvelsen Cold Response. Rundt 15 000 personer er involvert i øvelsen, som finner sted i store deler av Nord-Norge. Deriblant 6 000 utenlandske soldater.

Allerede er flere personer satt i karantene, med mistanke om koronasmitte. I en artikkel på Forsvarets Forum står det blant annet at flere i Sjøforsvaret er sendt hjem, etter mistanke om smitte.

– Vi har allerede sendt folk hjem. Mandag ble seks bedt om å gå hjem, i går var det et par. Det er folk som har vært i utsatte områder eller i forbindelse med folk som har vært det, sier kommandørkaptein Torill Herland, kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret til Forsvarets Forum.

Per Espen Strande kan ikke si noe om hvor mange personer som er i karantene.

– Jeg kan si at vi ikke har påvist koronasmitte hos noen. Videre har vi rutiner for smitteoppsporing og karantene. Våre fagfolk er i tett dialog med både Folkehelseinstituttet og kommunelegene, og koordinerer innsatsen i forbindelsen med koronautbruddet ut fra det, sier han.

– Vil dette få konsekvens for utførelsen av selve øvelsen?

– Per nå vil Cold Response gå som planlagt.

PÅ ALVOR: Oberstløytnant Per Espen Strande forteller at Hæren tar sine forholdsregler for å hindre smitte av koronaviruset. Foto: Ole-Sverre Haugli / Forsvaret

Får ikke forsyne seg selv

Forsvaret har skjerpet rutinene sine for å hindre eventuell spredning av sykdom i forbindelse med koronautbruddet (se faktaboks nederst i saken).

– Vi gjør dette for å kunne opprettholde vår operative evne, slik at vi kan løse vårt oppdrag. I tillegg gjør vi det for å kunne delta i Cold Response, sier Per Espen Strand i Hæren.

– Hæren er en stor samfunsaktør med mange ansatte. Vi gjør dette for ikke å bidra til ytterligere smitte i samfunnet. Særlig når vi har langt mer personell og mye høyere aktivitet enn vanlig, i forbindelse med Cold Response, fortsetter han.