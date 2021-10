Tilgang til vann

71% av verdens befolkning har tilgang til trygge drikkevannskilder- Her regner man at kildene er tilgjengelig der man bor, og når man trenger dem og uten forurensning. "Trygge kilder" inkluderer vann i rør, brønner, offentlige kraner eller rør, borevann eller beskyttede naturlige kilder eller regnvann.

Tilgang til do

44% av verdens befolkning har tilgang til grunnleggende sanitæranlegg – her regner man tilgang til grunnleggende fasiliteter som do som ikke blir delt med andre husholdninger, og do som hindrer brukerne og deres umiddelbare miljø fra å komme i kontakt med menneskelige ekskrementer.

Konsekvenser

1 av 3 barneskoler i verden har dårlige toaletter. Det gjør at det er vanskelig for jenter å fortsette på skolen etter at de har fått mensen.

Det er ca 673 millioner mennesker som bare har tilgang til doer utendørs, eller ingen do i det hele tatt.

Verdens vannmangel kan føre til så mange som 700 millioner mennesker må flytte fra hjemmene sine innen 2030.

Hva kan du gjøre?

Skyll aldri søppel, tamponger eller farlige kjemikalier og medisiner ned i toalettet. Det forurenser vann og sjø, og påvirker både dyrenes og menneskenes helse.

Kilde: FN.